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Η Moody’s επιβεβαίωσε σήμερα τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων και μη εξασφαλισμένου χρέους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior unsecured) της Eurobank στη βαθμίδα Baa1, καθώς και τη Βασική Πιστοληπτική Αξιολόγηση (Baseline Credit Assessment – BCA) και την Προσαρμοσμένη BCA στη βαθμίδα baa3.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε τις βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων της Eurobank στο P-2, τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις κινδύνου αντισυμβαλλομένου (Counterparty Risk Ratings – CRRs) στα Baa1/P-2, τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις κινδύνου αντισυμβαλλομένου (Counterparty Risk Assessments – CR Assessments) στα Baa2(cr)/P-2(cr), καθώς και τις αξιολογήσεις του προγράμματος MTN για μη εξασφαλισμένο χρέος χαμηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας (senior non-preferred) στο (P)Baa3.

Επιβεβαιώθηκαν επίσης οι αξιολογήσεις του προγράμματος senior unsecured MTN στο (P)Baa1, του χρέους μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) στο Ba1, του προγράμματος subordinated MTN στο (P)Ba1 και των μη σωρευτικών προνομιούχων τίτλων (Additional Tier 1 notes) στο Ba3(hyb).

Ταυτόχρονα, η Moody’s αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές (outlook) των μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων καταθέσεων της Eurobank, ενώ άλλαξε σε σταθερές από αρνητικές τις προοπτικές της αξιολόγησης του senior unsecured χρέους.

Η αξιολογική αυτή ενέργεια ακολουθεί την πρόσφατη απόφαση της Moody’s να αναβαθμίσει σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση εκδότη της χώρας στο Baa3.

Το σκεπτικό της αξιολόγησης

Η επιβεβαίωση των μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων καταθέσεων και senior unsecured χρέους της Eurobank στο Baa1 αντανακλά την επιβεβαίωση της BCA στο baa3, καθώς και την αμετάβλητη εκτίμηση της Moody’s για πολύ χαμηλές ζημιές σε περίπτωση αθέτησης (loss given failure), στοιχείο που προσφέρει ενίσχυση κατά δύο βαθμίδες (notches).

Παράλληλα, παραμένει αμετάβλητη η εκτίμηση του οίκου για χαμηλή πιθανότητα κρατικής στήριξης, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει πρόσθετη αναβάθμιση της αξιολόγησης από αυτόν τον παράγοντα.

Η επιβεβαίωση της BCA και της Προσαρμοσμένης BCA της Eurobank στο baa3 αντανακλά την ισχυρή και γεωγραφικά διαφοροποιημένη κερδοφορία της τράπεζας, την υψηλή ποιότητα του ενεργητικού και την υγιή κεφαλαιακή της θέση.

Ωστόσο, το αυτόνομο πιστωτικό προφίλ της Eurobank εξακολουθεί να περιορίζεται από την αξιολόγηση Baa3 της Ελλάδας, λόγω της έκθεσης της τράπεζας στον κρατικό κίνδυνο. Οι θετικές προοπτικές της ελληνικής αξιολόγησης δημιουργούν ανοδικές πιέσεις στην BCA της τράπεζας, ενώ η διατήρηση ικανοποιητικών επιδόσεων ενισχύει περαιτέρω το πιστωτικό της προφίλ.

Ισχυρή κερδοφορία και διαφοροποίηση εσόδων

Η κερδοφορία της Eurobank παραμένει ισχυρή. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η τράπεζα κατέγραψε ετησιοποιημένη απόδοση ενσώματων κοινών ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 16,6%.

Η επίδοση αυτή υποστηρίχθηκε από την αύξηση κατά 13,5% των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες, καθώς και από την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους, με τον δείκτη κόστους προς έσοδα (cost-to-income) να διαμορφώνεται περίπου στο 37%.

Οι δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, κυρίως μέσω των θυγατρικών της Eurobank στην Κύπρο και τη Βουλγαρία, συνεισέφεραν το 46% των καθαρών κερδών του ομίλου, ενισχύοντας τη γεωγραφική διαφοροποίηση των εσόδων.

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση

Η κεφαλαιοποίηση της Eurobank χαρακτηρίζεται υγιής. Ο pro forma δείκτης Common Equity Tier 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 15,4% τον Ιούνιο του 2026, σημαντικά υψηλότερα τόσο από την κανονιστική απαίτηση του 10,7% όσο και από τον στόχο της διοίκησης για 13%.

Σύμφωνα με τη Moody’s, αυτό προσφέρει στην τράπεζα ικανοποιητικό απόθεμα απορρόφησης ενδεχόμενων ζημιών. Ωστόσο, οι αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις (Deferred Tax Credits – DTCs), οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 29% των κεφαλαίων CET1, περιορίζουν εν μέρει την ποιότητα του κεφαλαίου.

Στο 2,5% τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

Η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει ισχυρή, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) να υποχωρεί στο 2,5% τον Ιούνιο του 2026, από 2,8% έναν χρόνο νωρίτερα.

Η περιορισμένη δημιουργία νέων NPEs και η κάλυψη από προβλέψεις περίπου στο 82% στηρίζουν τη φερεγγυότητα της τράπεζας, ενώ το κόστος κινδύνου, στις 53 μονάδες βάσης, έχει πλησιάσει τον στόχο της Eurobank για 50 μονάδες βάσης.

Ισχυρή ρευστότητα και χρηματοδότηση

Η Eurobank διαθέτει επίσης άνετη θέση ρευστότητας και χρηματοδότησης. Ο καθαρός δείκτης δανείων προς καταθέσεις βρισκόταν περίπου στο 66%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio – LCR) ανερχόταν στο 174%.

Τα υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού αντιστοιχούσαν περίπου στο 22% του συνολικού ενεργητικού τον Ιούνιο του 2026.

Παράλληλα, ο δείκτης ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) διαμορφώθηκε στο 31,3%, υψηλότερα από τον στόχο του 28%.

Γιατί η Moody’s έδωσε θετικό outlook

Η Moody’s αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές των μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων καταθέσεων της Eurobank, σε ευθυγράμμιση με τις θετικές προοπτικές της αξιολόγησης της Ελλάδας.

Η κρατική αξιολόγηση αποτελεί σήμερα τον παράγοντα που περιορίζει μια περαιτέρω ανοδική κίνηση της BCA της Eurobank.

Την ίδια στιγμή, ο οίκος άλλαξε σε σταθερές από αρνητικές τις προοπτικές της αξιολόγησης του senior unsecured χρέους. Η απόφαση αντανακλά την εκτίμηση ότι οι ανοδικές πιέσεις στην BCA της τράπεζας αντισταθμίζουν τις καθοδικές πιέσεις που συνδέονται με την επικείμενη εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου για τη Διαχείριση Κρίσεων και την Ασφάλιση Καταθέσεων (Crisis Management and Deposit Insurance – CMDI).

Τι θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβάθμιση

Οι αξιολογήσεις καταθέσεων της Eurobank θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν εφόσον αναβαθμιστεί η BCA της τράπεζας μετά από ενδεχόμενη αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι η Eurobank θα διατηρήσει ανθεκτική κερδοφορία και υγιή ποιότητα ενεργητικού κατά τους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

Αντίθετα, η αξιολόγηση του senior unsecured χρέους θεωρείται απίθανο να αναβαθμιστεί κατά την περίοδο των τρεχουσών προοπτικών, ακόμη και στην περίπτωση αναβάθμισης της BCA.

Οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων της Eurobank θεωρείται επίσης απίθανο να υποβαθμιστούν στους επόμενους 12 έως 18 μήνες, δεδομένων των θετικών προοπτικών.

Ωστόσο, σημαντική επιδείνωση των NPEs ή της επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας, καθώς και ουσιαστική αποδυνάμωση της κεφαλαιακής θέσης, των συνθηκών λειτουργίας ή της χρηματοδότησης, θα μπορούσαν να περιορίσουν την πιθανότητα αναβάθμισης της BCA και να ασκήσουν καθοδικές πιέσεις στην αξιολόγηση του senior unsecured χρέους.

Μια σημαντική μείωση των υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει αρνητικά τις αξιολογήσεις καταθέσεων και senior unsecured χρέους.

Η μεθοδολογία της Moody’s

Η βασική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τις συγκεκριμένες αξιολογήσεις είναι η μεθοδολογία «Banks», η οποία δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Η BCA της Eurobank στο baa3 βρίσκεται δύο βαθμίδες χαμηλότερα από την αρχική βαθμολογία του Χρηματοοικονομικού Προφίλ (Financial Profile) στο baa1. Η απόκλιση αυτή αντανακλά τον περιορισμό που δημιουργεί η κρατική αξιολόγηση της Ελλάδας, καθώς και την εκτίμηση της Moody’s ότι οι δείκτες κερδοφορίας και κεφαλαιακής επάρκειας θα μετριαστούν από τα σημερινά ισχυρά επίπεδά τους.

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