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Από την εποχή της εξυγίανσης των ισολογισμών μετά την κρίση, οι ελληνικές τράπεζες περνούν πλέον σε μια νέα φάση, με επίκεντρο την ανάπτυξη, την κερδοφορία και τις αποδόσεις προς τους μετόχους, σύμφωνα με εκτιμήσεις της JPMorgan.

Ο αμερικανικός οίκος προβλέπει μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά 12% μεταξύ 2025 και 2028, καθώς και αποδόσεις επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) σε επίπεδα της τάξης του 15% περίπου.

Η εικόνα αυτή απέχει σημαντικά από εκείνη της ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) έχουν περιοριστεί περίπου στο 2%-3%, από επίπεδα άνω του 50% στην κορύφωση της κρίσης, ενώ η απόδοση ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών έχει φθάσει στο 1,3%, έναντι 0,6% στην Ευρωζώνη.

Παράλληλα, οι διανομές προς τους μετόχους επανήλθαν από τα κέρδη της χρήσης του 2023, έπειτα από 15 χρόνια διακοπής.

Το πλεονέκτημα των καταθέσεων

Ένα από τα βασικά στοιχεία του επενδυτικού story των ελληνικών τραπεζών είναι η δομή της χρηματοδότησής τους.

Οι καταθέσεις αντιστοιχούν περίπου στο 80% των συνολικών υποχρεώσεων, έναντι 52% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη, ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος βρίσκεται περίπου στο 60%.

Επιπλέον, περίπου το 80% των καταθέσεων βρίσκεται σε λογαριασμούς όψεως και ταμιευτηρίου, προσφέροντας στις τράπεζες μια σχετικά χαμηλού κόστους και σταθερή πηγή χρηματοδότησης.

Η JPMorgan αναμένει ότι τα εξυπηρετούμενα δάνεια θα αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 8%-10%, με βασικούς μοχλούς τις επιχειρηματικές επενδύσεις, τη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ και τη σταδιακή ανάκαμψη της στεγαστικής πίστης.

Πρόσθετη ώθηση στα κέρδη αναμένεται να δώσουν η αύξηση των εσόδων από προμήθειες, οι εξαγορές και η αξιοποίηση των πλεοναζόντων κεφαλαίων.

Περισσότερα διεθνή κεφάλαια στις ελληνικές μετοχές

Ένας ακόμη παράγοντας που αλλάζει τα δεδομένα είναι η διεύρυνση της πρόσβασης των ελληνικών τραπεζών στους διεθνείς επενδυτές.

Οι ελληνικές μετοχές εισέρχονται στους δείκτες Euro STOXX και STOXX Europe 600 στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Σεπτεμβρίου, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να περιλαμβάνονται μεταξύ των σημαντικότερων προσθηκών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε περίπου 1 δισ. δολάρια παθητικών εισροών κεφαλαίων.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα θα παραμείνει στον δείκτη αναδυόμενων αγορών της MSCI έως τον Μάιο του 2027. Για ένα μεταβατικό διάστημα, επομένως, ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος αποκτά έκθεση τόσο σε επενδυτές που ακολουθούν δείκτες ανεπτυγμένων αγορών όσο και σε κεφάλαια που παρακολουθούν τις αναδυόμενες αγορές.

Ράλι 41% στις τραπεζικές μετοχές

Η ισχυρή βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών έχει ήδη αποτυπωθεί στις αποτιμήσεις. Οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών έχουν ενισχυθεί κατά 41% από την αρχή του 2026, έναντι ανόδου 21% για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό δείκτη SX7E.

Ως αποτέλεσμα, το μεγάλο discount με το οποίο διαπραγματεύονταν έναντι των βασικών ευρωπαϊκών τραπεζών έχει σε μεγάλο βαθμό περιοριστεί.

Παρά το ράλι, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να αποτιμώνται περίπου στις 9 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028 και με discount περίπου 10% έναντι συγκρίσιμων τραπεζών της Νότιας Ευρώπης και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, παρότι προβλέπεται ταχύτερη αύξηση της κερδοφορίας τους.

Eurobank και Πειραιώς στο επίκεντρο

Στο πλαίσιο αυτό, η JPMorgan ξεχωρίζει ιδιαίτερα τη Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς, θεωρώντας ότι προσφέρουν έναν ελκυστικό συνδυασμό ανάπτυξης, αποδόσεων και αποτίμησης.

Το θετικό επενδυτικό αφήγημα συνοδεύεται, ωστόσο, και από κινδύνους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μια πιθανή επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης, η συμπίεση των επιτοκιακών περιθωρίων, ασθενέστερη του αναμενομένου αύξηση των εσόδων από προμήθειες, καθώς και οι προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν από την ενσωμάτωση εξαγορών.

Η συνολική εικόνα, πάντως, αποτυπώνει τη μεγάλη μεταβολή που έχει συντελεστεί στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο: από την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων και την αποκατάσταση των ισολογισμών, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην πιστωτική ανάπτυξη, την παραγωγή κερδών και την επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους.

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