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Στον στόχο που είχε θέσει η Morgan Stanley για τον χρυσό, το τέταρτο τρίμηνο του έτους, κατάφερε να φτάσει νωρίτερα το πολύτιμο μέταλλο, με αποτέλεσμα η αμερικανική τράπεζα να αναθεωρήσει τις προβλέψεις της και να εκτιμά πλέον ότι η τιμή του μπορεί να ξεπεράσει τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά το 2027. Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η πορεία προς αυτά τα επίπεδα δεν αναμένεται να είναι ομαλή και πιθανότατα θα συνοδευτεί από σημαντική μεταβλητότητα.

«Ο χρυσός έφθασε στην πρόβλεψή μας για το τέταρτο τρίμηνο, στα 4.450 δολάρια ανά ουγγιά, ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν», ανέφερε σε σημερινό σημείωμα της η αναλύτρια της Morgan Stanley, Έιμι Γκάουερ. Όπως πρόσθεσε, η τράπεζα διακρίνει πλέον μια διαδρομή που μπορεί να οδηγήσει την τιμή πάνω από τα 5.000 δολάρια το 2027, χωρίς όμως να αποκλείονται έντονες διακυμάνσεις στο ενδιάμεσο.

Επιστρέφουν οι επενδυτές στα ETFs χρυσού

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που υποστηρίζουν την ανοδική προοπτική είναι η μεταβολή των προσδοκιών γύρω από τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve.

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, η υποχώρηση της πιθανότητας νέων αυξήσεων των αμερικανικών επιτοκίων έχει αναζωογονήσει τη ζήτηση για διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) που επενδύουν σε χρυσό.

Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο καταγράφηκαν συνολικές εισροές περίπου 70 μετρικών τόνων χρυσού, αντιστρέφοντας σε σημαντικό βαθμό την εικόνα του Μαΐου και του Ιουνίου, όταν είχαν σημειωθεί εκροές 93 τόνων.

Οι οικονομολόγοι της Morgan Stanley εκτιμούν ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια έως το τέλος του 2026, εξέλιξη που θα μπορούσε να εξακολουθήσει να προσφέρει στήριξη στο πολύτιμο μέταλλο.

Κίνα και Πολωνία αυξάνουν τα αποθέματά τους

Ισχυρή παραμένει παράλληλα η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, αξιοποίησαν τις περιόδους υποχώρησης των τιμών για να αυξήσουν τα αποθέματά τους.

Η Κίνα έχει προσθέσει περίπου 60 τόνους χρυσού στα αποθέματά της από τις αρχές του έτους, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2023.

Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι αγορές της Πολωνίας, η οποία πρόσθεσε 82 τόνους, ανεβάζοντας τα συνολικά αποθέματά της στους 632 τόνους. Η χώρα κινείται έτσι πιο κοντά στον στόχο των 700 τόνων που έχει θέσει για τα αποθέματα χρυσού.

Η συστηματική συσσώρευση του πολύτιμου μετάλλου από τις κεντρικές τράπεζες αποτελεί τα τελευταία χρόνια έναν από τους σημαντικότερους διαρθρωτικούς παράγοντες στήριξης της αγοράς.

Ο χρυσός αποσυνδέεται από τις πραγματικές αποδόσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, η μεταβολή στη σχέση μεταξύ του χρυσού και των μακροπρόθεσμων πραγματικών αποδόσεων των ομολόγων.

Παραδοσιακά, η άνοδος των πραγματικών αποδόσεων αποτελεί αρνητικό παράγοντα για τον χρυσό, καθώς αυξάνει το κόστος ευκαιρίας κατοχής ενός περιουσιακού στοιχείου που δεν προσφέρει τόκο.

Ωστόσο, η τράπεζα διαπιστώνει ότι το πολύτιμο μέταλλο έχει αρχίσει να αποσυνδέεται από αυτή τη μακροχρόνια σχέση. Στις αρχές Αυγούστου, η τιμή του χρυσού συνέχισε να αυξάνεται ακόμη και όταν οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις παρέμεναν ουσιαστικά αμετάβλητες.

Κατά τη Morgan Stanley, η αγορά φαίνεται πλέον να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις δημοσιονομικές ανησυχίες που βρίσκονται πίσω από την άνοδο των αποδόσεων παρά στο ίδιο το επίπεδο των επιτοκίων.

Πρόσθετη στήριξη προσέφεραν και οι πληροφορίες για ενίσχυση του προγράμματος επαναγορών αμερικανικών κρατικών ομολόγων από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, σε μια περίοδο αυξημένων ανησυχιών για το δημόσιο χρέος και τη σταθερότητα της αγοράς ομολόγων.

Οι κίνδυνοι για το ανοδικό σενάριο

Παρά την αισιοδοξία της για τη μακροπρόθεσμη πορεία του χρυσού, η Morgan Stanley επισημαίνει ότι υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμες διορθώσεις ή αυξημένη μεταβλητότητα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, καθώς οποιαδήποτε ισχυρότερη από την αναμενόμενη ένδειξη θα μπορούσε να επαναφέρει τις προσδοκίες για αυστηρότερη στάση της Fed.

Παράλληλα, οι καθαρές short θέσεις στην αγορά COMEX βρίσκονται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδά τους από τον Απρίλιο του 2020. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πλέον μικρότερο περιθώριο για περαιτέρω κλείσιμο short θέσεων που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πρόσθετος καταλύτης για την άνοδο.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι η Morgan Stanley θεωρεί εφικτή την υπέρβαση των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά το 2027, εκτιμά ότι η διαδρομή προς αυτό το επίπεδο θα χαρακτηρίζεται από διακυμάνσεις, με τις αποφάσεις της Fed, τη δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ και τις αγορές των κεντρικών τραπεζών να παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για την πορεία του πολύτιμου μετάλλου.

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