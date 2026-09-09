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Η Euroxx Research αναβαθμίζει σημαντικά τις εκτιμήσεις της για τη Motor Oil, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον υψηλότερων περιθωρίων διύλισης από το τρίτο τρίμηνο και μετά. Ο οίκος ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 70,8 ευρώ ανά μετοχή, από 36,3 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση Overweight, ενώ εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA του Ομίλου θα φθάσουν τα 2,1 δισ. ευρώ.

Τι αλλάζει στις εκτιμήσεις της Euroxx

Η Euroxx αναβάθμισε τις προβλέψεις της προκειμένου να ενσωματώσει το περιβάλλον υψηλότερων περιθωρίων διύλισης από το τρίτο τρίμηνο και μετά. Πλέον αναμένει περιθώριο διύλισης 25,7 δολαρίων ανά βαρέλι για το σύνολο του έτους, με τα προσαρμοσμένα EBITDA του Ομίλου να ξεπερνούν το όριο των 2,0 δισ. ευρώ το 2026.

Οι νέες προβλέψεις ενσωματώνουν επίσης τα έσοδα και τις προσαρμογές που σχετίζονται με συναλλαγές στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ η Euroxx αναθεωρεί και τις εκτιμήσεις της για την κυκλική οικονομία από το 2027 και μετά, μετά τη συναλλαγή Helector/Thalis με την Aktor.

Ως αποτέλεσμα, η Euroxx προβλέπει ιδιαίτερα ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών, με απόδοση περίπου 14,6% το 2026, παρά την αύξηση του κεφαλαίου κίνησης που σχετίζεται με φορτία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, η δυναμική αυτή θα διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό και το 2027E.

Τιμή-στόχος στα 70,8 ευρώ

Για την αποτίμηση της Motor Oil, η Euroxx χρησιμοποιεί τη μέθοδο Sum of the Parts (SOTP), καταλήγοντας σε τιμή-στόχο 70,8 ευρώ ανά μετοχή.

Για τους τομείς Διύλισης, Εμπορίας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εφαρμόζει ανάλυση προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF), με παραδοχή για επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 3,5%. Παράλληλα, αποτιμά την κυκλική οικονομία και την κοινοπραξία με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσω στοχευμένου πολλαπλασιαστή EV/EBITDA.

Η σύσταση για τη Motor Oil παραμένει Overweight, με την έκθεση της Euroxx να έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Stronger for longer».

Η τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής διαμορφώνεται στα 65,0 ευρώ, ενώ η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας ανέρχεται σε 7,201 δισ. ευρώ. Από την αρχή του έτους, η μετοχή καταγράφει απόδοση +107%, με το free float να διαμορφώνεται στο 56,8%.

«Το ισχυρότερο τρίμηνο στην ιστορία της Motor Oil»

Όπως επισημαίνει η Euroxx, μετά την έναρξη κάλυψης της Motor Oil τον Νοέμβριο, επικαιροποιεί τώρα το μοντέλο και τις προβλέψεις της προκειμένου να αποτυπώσει δύο βασικές εξελίξεις.

Πρώτον, τα ιδιαίτερα υψηλά περιθώρια διύλισης, τα οποία έχουν ενισχυθεί σημαντικά λόγω της περιορισμένης προσφοράς πετρελαϊκών προϊόντων.

Δεύτερον, την αναπροσαρμογή των δραστηριοτήτων του Ομίλου εκτός καυσίμων.

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, η Motor Oil κατέγραψε, σύμφωνα με τη Euroxx, το ισχυρότερο τρίμηνο στην ιστορία της, με τον οίκο να εκτιμά ότι η θετική τάση θα ενισχυθεί περαιτέρω στα επόμενα τρίμηνα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Euroxx αναμένει ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA θα φθάσουν τα 2,1 δισ. ευρώ.

Με βάση τις εκτιμήσεις της Euroxx, η Motor Oil διαπραγματεύεται με EV/EBITDA 4,0 φορές για το 2027 και EV/EBITDA 4,2 φορές για το 2028.

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