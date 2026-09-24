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Σε αναβάθμιση των τιμών στόχων για HelleniQ Energy και Motor Oil προχωρά η Goldman Sachs, εκτιμώντας ότι η ισχυρή εικόνα στην ευρωπαϊκή διύλιση διατηρείται και δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για τις δύο ελληνικές εταιρείες.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα τοποθετεί πλέον την τιμή στόχο για τη HelleniQ Energy στα 20 ευρώ από 17,8 ευρώ, διατηρώντας σύσταση Buy, ενώ για τη Motor Oil αυξάνει την τιμή στόχο στα 72 ευρώ από 68 ευρώ διατηρώντας σύσταση Neutral. Οι νέες αποτιμήσεις αντανακλούν υψηλότερες εκτιμήσεις για τα EBITDA του 2027 και του 2028, καθώς και ισχυρότερη παραγωγή ταμειακών ροών.

Η Goldman Sachs θεωρεί ότι τα περιθώρια διύλισης θα παραμείνουν σε επίπεδα υψηλότερα από τον ιστορικό μέσο όρο για μεγαλύτερο διάστημα. Η αγορά μεσαίων αποσταγμάτων παραμένει δύσκολη, με τα περιθώρια ντίζελ και καυσίμων αεροπορίας να ενισχύονται λόγω των συνεχιζόμενων διαταραχών στη Ρωσία και στη Μέση Ανατολή, ενώ τα χαμηλά αποθέματα περιορίζουν τη δυνατότητα εξισορρόπησης της αγοράς. Παράλληλα, η τάση αρχίζει να επεκτείνεται και στη βενζίνη, καθώς οι μονάδες διύλισης επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή ντίζελ, περιορίζοντας την προσφορά βενζίνης.

HelleniQ Energy: Με ισχυρή κερδοφορία στο τρίτο τρίμηνο

Για τη HelleniQ Energy, η Goldman Sachs προβλέπει προσαρμοσμένο EBITDA 858 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2026, αυξημένο κατά 135% σε ετήσια βάση και κατά 94% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο.

Η δραστηριότητα διύλισης αναμένεται να συνεισφέρει 747 εκατ. ευρώ EBITDA, από 318 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εταιρεία βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση λόγω της υψηλής έκθεσής της στα μεσαία αποστάγματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% του μίγματος προϊόντων της.

Θετικά λειτουργεί και η επιστροφή της παραγωγής μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης στον Ασπρόπυργο στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, με τους όγκους διύλισης να αναμένονται αυξημένοι κατά περίπου 6% σε τριμηνιαία βάση. Η προγραμματισμένη συντήρηση στη Θεσσαλονίκη έχει μετατεθεί για το 2027, περιορίζοντας τις λειτουργικές πιέσεις στο δεύτερο εξάμηνο.

Η θετική εικόνα αντισταθμίζεται εν μέρει από τα μέτρα στήριξης στις τιμές των καυσίμων. Η Goldman Sachs εκτιμά κόστος άνω των 20 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο και περίπου 30 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, μαζί με συνεισφορά 25 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πυρκαγιών.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εκτιμώνται στα 557 εκατ. ευρώ, από 193 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, με τα κέρδη ανά μετοχή να διαμορφώνονται στα 1,82 ευρώ.

Για τη HelleniQ Energy, η νέα τιμή στόχος των 20 ευρώ συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 16%. Η αποτίμηση βασίζεται σε άθροισμα των επιμέρους δραστηριοτήτων, με τη διύλιση να αποτιμάται στις 4,8 φορές το EBITDA του 2028, την εμπορία καυσίμων στις 6 φορές, τα πετροχημικά στις 5,5 φορές, τις ανανεώσιμες πηγές στις 9 φορές και την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο στις 6 φορές.

Η Goldman Sachs προβλέπει απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών περίπου 28% για τη HelleniQ Energy το 2026 και 21% το 2027.

Ισχυρό τρίμηνο για τη Motor Oil

Ισχυρό τρίτο τρίμηνο αναμένει η Goldman Sachs και για τη Motor Oil. Τα προσαρμοσμένα EBITDA προβλέπονται στα 842 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 116% σε ετήσια βάση και κατά 44% σε τριμηνιαία βάση.

Η διύλιση εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει 705 εκατ. ευρώ EBITDA, έναντι 466 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο και 296 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2025. Το προσαρμοσμένο περιθώριο διύλισης τοποθετείται στα 295 δολάρια ανά τόνο, από 192 δολάρια το προηγούμενο τρίμηνο.

Η Motor Oil επωφελείται επίσης από τα ισχυρά περιθώρια στα μεσαία αποστάγματα, αν και η Goldman Sachs αναμένει κάποια επίπτωση από τη συντήρηση διάρκειας 30 ημερών στο διυλιστήριο της Κορίνθου, η οποία ξεκίνησε στα μέσα Σεπτεμβρίου. Η χρονική στιγμή περιορίζει πάντως την επίδραση στο τρίτο τρίμηνο, ενώ ενδέχεται να υπάρξει μικρή επιβάρυνση στους όγκους και στο μίγμα προϊόντων προς το τέλος της περιόδου.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Motor Oil υπολογίζονται στα 567 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 89% σε ετήσια βάση, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή εκτιμώνται στα 5,23 ευρώ.

Για τη Motor Oil, η τιμή στόχος των 72 ευρώ αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 9%. Η Goldman Sachs εφαρμόζει πολλαπλασιαστή 4,8 φορές στη διύλιση, 6 φορές στην εμπορία, 9 φορές στις ανανεώσιμες πηγές και 6 φορές στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο.

Η Goldman Sachs προβλέπει απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών για τη Motor Oil 24% το 2026 και 16% το 2027.

Αναβαθμίσεις για 2027 και 2028

Η Goldman Sachs διατηρεί ουσιαστικά αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της για το 2026, καθώς η ενίσχυση των περιθωρίων προϊόντων αντισταθμίζεται από υψηλότερες παραδοχές για το κόστος αργού. Ωστόσο, αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις για τα επόμενα έτη.

Για τη HelleniQ Energy, το EBITDA του 2027 αυξάνεται κατά 5% στα 2,244 δισ. ευρώ και του 2028 κατά 13% στα 1,304 δισ. ευρώ. Για τη Motor Oil, οι αντίστοιχες αναβαθμίσεις είναι 3% στα 2,160 δισ. ευρώ και 9% στα 1,280 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η απόκλιση από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς. Οι προβλέψεις της Goldman Sachs για το EBITDA της HelleniQ Energy βρίσκονται 32% πάνω από τη μέση εκτίμηση για το 2026 και 48% για το 2027. Για τη Motor Oil, η διαφορά φτάνει το 62% και 58% αντίστοιχα.

Ο οίκος επισημαίνει επίσης ότι οι παραδοχές του για τα περιθώρια διύλισης εξακολουθούν να βρίσκονται χαμηλότερα από τις προθεσμιακές τιμές της αγοράς, αφήνοντας περιθώριο για περαιτέρω ανοδικές αναθεωρήσεις στα κέρδη εάν οι σημερινές συνθήκες διατηρηθούν περισσότερο από όσο προβλέπεται.

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