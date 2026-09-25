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Η μετοχή της σουηδικής εταιρείας βιοτεχνολογίας Nanexa υπερδιπλασιάστηκε την Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση μιας μεγάλης συμφωνίας αδειοδότησης ύψους 1,33 δισ. δολαρίων με τη φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk, σε μια συνεργασία που αφορά θεραπείες για την παχυσαρκία, τον διαβήτη τύπου 2.

Η Nanexa, εισηγμένη στη χρηματιστηριακή αγορά Nasdaq First North Growth Market της Στοκχόλμης, ανακοίνωσε μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Πέμπτης ότι υπέγραψε παγκόσμια συμφωνία αδειοδότησης για τη χρήση της τεχνολογίας χορήγησης φαρμάκων της από τη Novo Nordisk.

Η είδηση προκάλεσε ισχυρό ράλι στη μετοχή της σουηδικής εταιρείας. Στο άνοιγμα της Παρασκευής η άνοδος ξεπέρασε το 150%, πριν περιοριστεί περίπου στο 114% έως τις 11:50 τοπική ώρα.

Παρά το άλμα, η μετοχή παρέμενε περίπου 12% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό της, το οποίο είχε καταγραφεί τον Νοέμβριο του 2015.

Συνεργασία για φάρμακα μεγαλύτερης διάρκειας

Η συμφωνία δίνει στη Novo Nordisk, ανταγωνίστρια της Eli Lilly στην αγορά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, αποκλειστικά δικαιώματα για έως και πέντε προγράμματα ανάπτυξης που θα αξιοποιούν την τεχνολογία PharmaShell της Nanexa.

Η τεχνολογία PharmaShell βασίζεται σε μια εξαιρετικά λεπτή ανόργανη επικάλυψη σωματιδίων φαρμάκων, η οποία επιτρέπει τον έλεγχο της απελευθέρωσης της δραστικής ουσίας με την πάροδο του χρόνου.

Οι δύο εταιρείες στοχεύουν στην ανάπτυξη θεραπειών που θα μπορούν να χορηγούνται σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, όπως μηνιαίες ή τριμηνιαίες ενέσεις, αντί για συχνότερες δοσολογίες.

Η συμφωνία αφορά μεταξύ άλλων θεραπείες που συνδέονται με την παχυσαρκία, τον διαβήτη τύπου 2 και άλλες μεταβολικές παθήσεις.

«Νέα εποχή» για τη Nanexa

«Με αυτή τη συμφωνία, η Nanexa εισέρχεται σε μια νέα εποχή σημαντικής οικονομικής ισχύος», δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας Göran Ando, σημειώνοντας ότι η συνεργασία επιτρέπει την επέκταση της τεχνολογίας atomic layer deposition σε νέες θεραπευτικές περιοχές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nanexa, David Westburg, ανέφερε ότι η συμφωνία δημιουργεί ισχυρή βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας PharmaShell και την προώθηση νέων εσωτερικών προγραμμάτων μέχρι το στάδιο της κλινικής αξιολόγησης.

Η συνεργασία με τη Novo Nordisk αποτελεί σημαντικό βήμα για τη σουηδική εταιρεία, η οποία επιχειρεί να μετατρέψει την τεχνολογία της σε πλατφόρμα ευρύτερης εφαρμογής στον χώρο των φαρμάκων νέας γενιάς.

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