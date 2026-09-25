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Η Novo Nordisk υπέγραψε συμφωνία συνολικής αξίας έως 1,165 δισ. ευρώ (1,3 δισ. δολάρια) με τη σουηδική Nanexa, αποκτώντας τα δικαιώματα χρήσης της τεχνολογίας χορήγησης φαρμάκων της εταιρείας για θεραπείες κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη.

Βάσει της συμφωνίας, η Novo αποκτά την παγκόσμια αποκλειστική άδεια για την πλατφόρμα τεχνολογίας Atomic Layer Deposition (ALD) της Nanexa, η οποία αφορά συγκεκριμένα θεραπευτικά πεπτίδια.

Η δανέζικη φαρμακευτική εταιρεία θα αναλάβει την παγκόσμια ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση των προϊόντων που θα προκύψουν από τη συμφωνία.

Η συμφωνία περιλαμβάνει προκαταβολική πληρωμή 615 εκατ. ευρώ, ενώ καλύπτει εφαρμογές για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του διαβήτη τύπου 2.

Παράλληλα, προβλέπονται επιπλέον πληρωμές που συνδέονται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ανάπτυξης, καθώς και δικαιώματα χαμηλού μονοψήφιου ποσοστού επί των μελλοντικών πωλήσεων των προϊόντων.

Η Nanexa ανακοίνωσε ότι η συμφωνία ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών, οι οποίες έχουν ήδη συνεργαστεί στο παρελθόν.

Ιστορικό συνεργασίας Novo – Nanexa

Οι δύο εταιρείες είχαν συνάψει συμφωνία ήδη από το 2022 για το σύστημα χορήγησης φαρμάκων PharmaShell της σουηδικής εταιρείας.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Nanexa, Γκόραν Άντο, είχε διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Novo Nordisk από το 2005 έως το 2018, εκ των οποίων τα τελευταία πέντε χρόνια ως πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο της Nordnet, Περ Χάνσεν, η Novo αποκτά πρόσβαση σε μια τεχνολογία που «ήθελε εδώ και καιρό να χρησιμοποιήσει».

Ο ίδιος σημείωσε ότι, αν και η συμφωνία αποτελεί σημαντική κίνηση για τη Novo, είναι «απίθανο να αποτελέσει βραχυπρόθεσμο καταλύτη για την τιμή της μετοχής».

Αντίθετα, εκτίμησε ότι η εξέλιξη αποτελεί ιδιαίτερα θετική είδηση για τους μετόχους της Nanexa.

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