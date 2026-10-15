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Νέο κύμα ρευστοποιήσεων πλήττει τη Wall Street, με τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν ολοένα περισσότερο τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων στον κλάδο σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων.

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κινούνται πτωτικά, μετά τις ισχυρές απώλειες της Τετάρτης, όπου ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση τους από τον Ιούλιο. Στη συνεδρίαση της Πέμπτης ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,42% στις 7.686,46 μονάδες και ο Nasdaq κινείται χαμηλότερα κατά 1,18% στις 26.377,32 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,48% στις 51.869,09 μονάδες.

Το αρνητικό κλίμα επιβαρύνουν τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής στις ΗΠΑ, τα οποία ξεπέρασαν σημαντικά τις προβλέψεις, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή θα προχωρήσει σε νέες αυξήσεις. Παράλληλα, η έντονη μεταβλητότητα στις τεχνολογικές μετοχές οδηγεί τους επενδυτές προς τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, προκαλώντας σημαντική αποκλιμάκωση των αποδόσεών τους.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις εντοπίζονται στις εταιρείες ημιαγωγών, οι οποίες είχαν πρωταγωνιστήσει στο πολυετές χρηματιστηριακό ράλι χάρη στις προσδοκίες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η Micron Technology υποχωρεί κατά 4,3%, η Advanced Micro Devices (AMD) κατά 3,1% και η Nvidia κατά 1,7%. Ακόμη μεγαλύτερες απώλειες καταγράφει η Sandisk, με πτώση 5%, και οι εισηγμένες στις ΗΠΑ μετοχές της SK Hynix, με υποχώρηση 6%.

Η πίεση στον κλάδο έχει λάβει ευρύτερες διαστάσεις. Ο δείκτης των εταιρειών ημιαγωγών SOX έχει χάσει περισσότερα από 1,64 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, καταγράφοντας πτώση άνω του 11% στις τελευταίες έξι συνεδριάσεις. Πρόκειται για το μεγαλύτερο συνεχόμενο πτωτικό σερί του δείκτη από τον Μάιο του 2025.

Στο επίκεντρο της αναταραχής βρίσκεται η CoreWeave, που έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Η μετοχή της υποχωρεί σήμερα κατά περίπου 3%, μετά τη «βουτιά» άνω του 15% την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για το αυξανόμενο χρέος που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση των επενδύσεών της. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει η Oracle, η οποία χάνει 1,6% έπειτα από πτώση σχεδόν 9% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Τα ομόλογα των δύο εταιρειών δέχθηκαν επίσης πιέσεις, με τις αποδόσεις τους να φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ.

Πρόσθετες ανησυχίες προκάλεσαν τα οικονομικά στοιχεία της Anthropic, τα οποία, παρά την ισχυρή ανάπτυξη, δεν κατάφεραν να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα έσοδα της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης αυξήθηκαν κατά 45% το τρίτο τρίμηνο, φτάνοντας σχεδόν τα 16,8 δισ. δολάρια. Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές εκφράζουν προβληματισμό για τον ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας και κατά πόσον μπορεί να δικαιολογήσει τις υψηλές αποτιμήσεις των επιχειρήσεων που προμηθεύουν τον κλάδο με ημιαγωγούς και υπολογιστικές υποδομές.

Επιφυλακτικό τόνο υιοθέτησε και η TSMC, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής προηγμένων ημιαγωγών παγκοσμίως. Παρότι ανακοίνωσε κέρδη ρεκόρ για έκτο διαδοχικό τρίμηνο, η εταιρεία εμφανίστηκε προσεκτική ως προς τις προοπτικές του 2027, επικαλούμενη τις μακροοικονομικές αβεβαιότητες.

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τη συζήτηση για τη βιωσιμότητα του ράλι της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο αποτέλεσε βασικό μοχλό της ανόδου των αμερικανικών μετοχών τα τελευταία χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο S&P 500 έχει υπερδιπλασιαστεί από τα χαμηλά του 2022, ωστόσο μόλις πέντε μετοχές ευθύνονται για σχεδόν το 40% της συνολικής ανόδου.

Την ίδια ώρα, τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό ενισχύουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ. Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε κατά 1,3% τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας κατά πολύ την πρόβλεψη για άνοδο 0,6%. Σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός παραγωγού διαμορφώθηκε στο 6,3%, έναντι εκτιμήσεων 5,3% έως 5,5%, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις οικονομολόγων που επικαλούνται Reuters και Dow Jones. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από τον Δεκέμβριο του 2022.

Τα στοιχεία δημοσιεύθηκαν μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή, ο οποίος επίσης ξεπέρασε τις προσδοκίες, ενισχύοντας τους φόβους ότι η Fed ενδέχεται να χρειαστεί να προχωρήσει σε πιο επιθετική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής πριν από το τέλος του έτους.

Παράλληλα, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,8% τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας την πρόβλεψη για άνοδο 0,3%, στοιχείο που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της αμερικανικής κατανάλωσης.

Παρά τις ενδείξεις επίμονου πληθωρισμού, οι ισχυρές ρευστοποιήσεις στις τεχνολογικές μετοχές οδηγούν κεφάλαια προς τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, τα οποία αντιμετωπίζονται ως ασφαλέστερη επενδυτική επιλογή. Η αυξημένη ζήτηση για ομόλογα προκαλεί άνοδο των τιμών τους και αντίστοιχη υποχώρηση των αποδόσεων.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου μειώθηκε κατά περίπου 13 μονάδες βάσης, στο 5,06%, υποχωρώντας σε χαμηλό τριών εβδομάδων, αφού είχε προηγουμένως εκτιναχθεί σε πολυετή υψηλά. Πτωτικά κινείται και το δολάριο, ενώ το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κοντά στα 105 δολάρια το βαρέλι.

Παρά τη γενικευμένη πίεση στις τεχνολογικές μετοχές, ορισμένοι κλάδοι εμφάνισαν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Η μετοχή της Walmart ενισχύεται κατά σχεδόν 3%, ενώ η Merck καταγράφει άνοδο άνω του 1%, προσφέροντας μερική στήριξη στην ευρύτερη αγορά. Την ίδια ώρα, ο δείκτης μεταβλητότητας VIX, γνωστός ως «δείκτης φόβου» της Wall Street, ανήλθε σε υψηλό δύο εβδομάδων, σημειώνοντας άνοδο 0,63 μονάδων στις 17,45 μονάδες.

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