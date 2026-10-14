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Σε αρνητικό έδαφος έχουν περάσει οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς τα χειρότερα των εκτιμήσεων στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενίσχυσαν απότομα τις προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων από την Fed, προκαλώντας παράλληλα ισχυρές πιέσεις στην αγορά αμερικανικών ομολόγων.

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,31% στις 7.781,35 μονάδες και ο Nasdaq καταγράφει απώλειες 0,51% στις 27.066,87 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,18% στις 51.764,26 μονάδες.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων ανέτρεψε την αρχικά θετική εικόνα των προθεσμιακών συμβολαίων, με τον S&P 500 να οδεύει προς την τρίτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση. Οι επενδυτές καλούνται ταυτόχρονα να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών, ενώ οι τεχνολογικές μετοχές και ιδιαίτερα οι κατασκευαστές ημιαγωγών συνεχίζουν να δέχονται πιέσεις.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 3,7% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των οικονομολόγων για 3,6%. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,6%, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς. Πρόκειται για την ταχύτερη μηνιαία αύξηση του πληθωρισμού από τον Απρίλιο, με βασικό παράγοντα την άνοδο του κόστους των καυσίμων. Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας, διαμορφώθηκε στο 0,3% σε μηνιαία βάση και στο 2,6% σε ετήσια, έναντι προβλέψεων για 0,2% και 2,5% αντίστοιχα.

Τα στοιχεία προκάλεσαν άμεση αναπροσαρμογή των προσδοκιών για τη νομισματική πολιτική της Fed. Σύμφωνα με δεδομένα που συγκέντρωσε η LSEG, οι επενδυτές αποτιμούν πλέον στο 46% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, έναντι μόλις 21,6% πριν από την ανακοίνωση του πληθωρισμού. Οι αγορές προεξοφλούν επίσης συνολικά τρεις αυξήσεις επιτοκίων έως το τέλος του 2027, καθώς οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις ενισχύουν το ενδεχόμενο περαιτέρω νομισματικής σύσφιγξης.

Η αντίδραση ήταν ιδιαίτερα έντονη στην αγορά κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ. Η απόδοση του διετούς αμερικανικού ομολόγου, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη στις προσδοκίες για την πολιτική της Fed, αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης, στο 4,90%. Αντίστοιχα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ενισχύθηκε κατά περισσότερες από 6 μονάδες βάσης, στο 5,278%, ενώ η απόδοση του 30ετούς διαμορφώθηκε στο 5,59%, καταγράφοντας άνοδο άνω των δύο μονάδων βάσης. Οι αποδόσεις των δύο τελευταίων τίτλων είχαν αγγίξει την προηγούμενη εβδομάδα νέα υψηλά 24 ετών.

Την ίδια στιγμή, το δολάριο ενισχύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025, καθώς οι αυξημένες προσδοκίες για υψηλότερα αμερικανικά επιτόκια στήριξαν το νόμισμα.

Στο επίκεντρο της προσοχής παραμένουν και τα τριμηνιαία αποτελέσματα των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών, με την αντίδραση των επενδυτών να είναι αρνητική ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι επιδόσεις ξεπέρασαν τις προβλέψεις.

Η Bank of America κατέγραφε απώλειες έως 7,3% μετά την ανακοίνωση υποχώρησης της κερδοφορίας της στο τρίτο τρίμηνο. Η τράπεζα επιβαρύνθηκε με 1,2 δισ. δολάρια για την κάλυψη κανονιστικών προστίμων, τα οποία συνδέονται με παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος. Οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές ανέφεραν ότι η τράπεζα δεν είχε αναφέρει ύποπτες συναλλαγές συνολικής αξίας άνω των 5 δισ. δολαρίων.

Πτωτικά κινείται και η Morgan Stanley, με τη μετοχή της να υποχωρεί περίπου 2,2%, παρά την αύξηση των τριμηνιαίων κερδών της και τα αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς. Αντίθετα, η BlackRock ενισχύεται κατά 2,2%, μετά την ανακοίνωση αυξημένων κερδών τρίτου τριμήνου, χάρη στα υψηλότερα έσοδα από προμήθειες διαχείρισης κεφαλαίων πελατών.

Πιέσεις καταγράφονται και στον τεχνολογικό κλάδο, με τις μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών να διευρύνουν τις απώλειες των προηγούμενων συνεδριάσεων. Οι ανησυχίες έχουν ενταθεί μετά τις πληροφορίες για πρόοδο της κινεζικής CXMT στον σχεδιασμό μικροτσίπ, εξέλιξη που ενισχύει τους φόβους για αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Η Intel υποχωρεί κατά 2,3%, ενώ η Micron σημειώνει απώλειες περίπου 2%. Η Nvidia χάνει 1% και η Advanced Micro Devices (AMD) καταγράφει πτώση άνω του 2%. Απώλειες περίπου 3% σημειώνουν επίσης η Western Digital και η Sandisk. Παρά τις πιέσεις στον κλάδο, οι περισσότερες μετοχές της ομάδας των «Magnificent Seven» κινούνται ανοδικά. Η Alphabet ενισχύεται κατά 0,9%, ενώ η Microsoft και η Amazon σημειώνουν οριακά κέρδη.

Η πορεία των τεχνολογικών εταιρειών αποκτά ιδιαίτερη σημασία κατά την τρέχουσα περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με στοιχεία της FactSet, οι εταιρείες του S&P 500 αναμένεται να εμφανίσουν συνολική αύξηση κερδών περίπου 30%, με τον κλάδο των ημιαγωγών και του σχετικού εξοπλισμού να προβλέπεται ότι θα καταγράψει άλμα 130% στα κέρδη.

Οι επενδυτές παρακολουθούν παράλληλα τις δηλώσεις αξιωματούχων της Fed, αναζητώντας ενδείξεις για την επόμενη κίνηση της κεντρικής τράπεζας. Η Μισέλ Μπόουμαν, αντιπρόεδρος της Fed αρμόδια για την εποπτεία, δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα έχει τον χρόνο να περιμένει και να αξιολογήσει την εξέλιξη των αγορών και της οικονομίας, μετά την αύξηση επιτοκίων του Σεπτεμβρίου, προτού αποφασίσει εάν χρειάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις.

Αργότερα μέσα στην ημέρα αναμένονται επίσης δηλώσεις του προέδρου της Fed του Ρίτσμοντ, Τομ Μπάρκιν, καθώς και η δημοσίευση της Beige Book, της έκθεσης της ομοσπονδιακής τράπεζας για τις οικονομικές συνθήκες στις επιμέρους περιφέρειες των ΗΠΑ.

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