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Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε επισήμως τον διορισμό του Κάρλο Κομπόρτι στη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).

Ο Κομπόρτι θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Νοεμβρίου 2026, με πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

Από τον Φεβρουάριο του 2022 είναι μέλος της ιταλικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (CONSOB), ενώ συμμετέχει επίσης στο Συμβούλιο Εποπτών και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ESMA.

Για την επιλογή του νέου προέδρου, το Συμβούλιο Εποπτών της ESMA υπέβαλε στο Συμβούλιο της ΕΕ κατάλογο με δύο υποψηφίους. Μετά τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν και με τους δύο, οι πρέσβεις των κρατών-μελών κατέληξαν τον Ιούλιο του 2026 σε προσωρινή συμφωνία για τον διορισμό του Κομπόρτι.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον διορισμό στις 15 Σεπτεμβρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την επίσημη απόφαση του Συμβουλίου.

Ποιος είναι ο Κάρλο Κομπόρτι – Το βιογραφικό του

Ο Κάρλο Κομπόρτι διαθέτει πολυετή εμπειρία στη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών, έχοντας υπηρετήσει σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, εποπτικές αρχές και εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Από τον Φεβρουάριο του 2022 κατέχει τη θέση του επιτρόπου στην ιταλική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Προηγουμένως, από το 2011 έως το 2022, διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της Promontory Italy και γενικός επιχειρησιακός διευθυντής της Promontory Europe, επιχειρηματικής μονάδας της IBM Consulting. Πριν αναλάβει αυτές τις θέσεις, είχε διατελέσει γενικός διευθυντής της Promontory France.

Το 2011 ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού γενικού γραμματέα και ανώτερου συμβούλου του προέδρου της ESMA στο Παρίσι.

Από το 2003 έως το 2010 εργάστηκε στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Κινητών Αξιών, επίσης στο Παρίσι, όπου διετέλεσε αρχικά αναπληρωτής γενικός γραμματέας και στη συνέχεια γενικός γραμματέας.

Το 2002 αποσπάστηκε στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, ενώ το 2001 είχε αποσπαστεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στη Φρανκφούρτη.

Η επαγγελματική του πορεία στην εποπτεία των αγορών ξεκίνησε από την ιταλική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπου εργάστηκε από το 1994 έως το 1997, στη Διεύθυνση Διαμεσολαβητών στο Μιλάνο και στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων στη Ρώμη.

Παράλληλα, ανέπτυξε και ακαδημαϊκή δραστηριότητα. Από το 1999 έως το 2007 δίδαξε στο ετήσιο μάθημα Εμπορικού Δικαίου της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Σιένα.

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Σιένα από το 1991, ενώ το 1995 απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στο Δίκαιο Τραπεζών και Χρηματοπιστωτικών Αγορών από το ίδιο πανεπιστήμιο.

Ο ρόλος της ESMA στην εποπτεία των ευρωπαϊκών αγορών

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών είναι η αρμόδια ρυθμιστική και εποπτική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, με αποστολή την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και τη διασφάλιση της σταθερής και εύρυθμης λειτουργίας τους.

Οι τρεις στρατηγικές προτεραιότητές της είναι η προώθηση αποτελεσματικών αγορών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η ενίσχυση της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ και η μεγαλύτερη προστασία των ιδιωτών επενδυτών.

Παράλληλα, δίνει έμφαση στη βιώσιμη χρηματοδότηση, στην τεχνολογική καινοτομία και στην αποτελεσματική αξιοποίηση των δεδομένων.

Η ESMA συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές των κεφαλαιαγορών.

Επιπλέον, ενημερώνει τακτικά το Συμβούλιο της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις δραστηριότητές της.

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