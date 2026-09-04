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Ο Νουριέλ Ρουμπίνι, ο οικονομολόγος που έγινε γνωστός για τις απαισιόδοξες προβλέψεις του πριν και μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, εμφανίζεται πλέον αισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας και εκτιμά ότι η πρόσφατη αναταραχή στην αγορά ομολόγων δεν αποτελεί αποκλειστικά προειδοποιητικό σημάδι.

Μιλώντας στο Bloomberg Television από το φόρουμ του Τσερνόμπιο στην Ιταλία, ο Ρουμπινί υποστήριξε ότι ο βασικός λόγος πίσω από την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων είναι η προσδοκία για ισχυρότερη ανάπτυξη, με κινητήριο δύναμη τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογία και τις νέες υποδομές.

«Υπάρχουν δημοσιονομικές ανησυχίες, αλλά πιστεύω ότι ο σημαντικότερος παράγοντας για την άνοδο των πραγματικών αποδόσεων είναι η έκρηξη των επενδύσεων κεφαλαίου, η AI και οι τεχνολογίες του μέλλοντος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, σε περιόδους όπου οι επενδυτές αναλαμβάνουν περισσότερο ρίσκο, οι μετοχές ενισχύονται, αλλά παράλληλα αυξάνονται και οι αποδόσεις των ομολόγων, καθώς οι αγορές προεξοφλούν υψηλότερη ανάπτυξη.

Η νέα εποχή μετά τη «μεγάλη στασιμότητα»

Οι δηλώσεις Ρουμπινί έρχονται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στις αγορές χρέους, με τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων να έχουν φτάσει σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2008, ενώ το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 40 τρισ. δολάρια.

Παρά τις ανησυχίες για τα δημοσιονομικά μεγέθη, ο Ρουμπινί θεωρεί ότι η παγκόσμια οικονομία έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της «μεγάλης στασιμότητας», όταν η ανάπτυξη ήταν ασθενική και ο πληθωρισμός βρισκόταν κοντά στο μηδέν.

«Βγαίνουμε από μια εποχή μεγάλης στασιμότητας, όπου είχαμε σχεδόν αποπληθωρισμό. Τώρα τα ομόλογα έχουν υψηλότερες αποδόσεις επειδή ο πληθωρισμός δεν είναι μηδενικός, αλλά κοντά στο 2% παγκοσμίως», σημείωσε.

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι υπάρχουν κίνδυνοι, όπως η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, η πιθανότητα νέων πιέσεων από τον πόλεμο, η ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής που θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση, αλλά και ο κίνδυνος μιας υπερβολής γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, εκτιμά ότι η εικόνα συνολικά παραμένει θετική, καθώς η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται εν μέσω ενός πραγματικού επενδυτικού κύκλου που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη παραγωγικότητα και ανάπτυξη.

Ρουμπίνι vs Ελ-Εριάν: Δύο διαφορετικές αναγνώσεις για την κρίση στα ομόλογα

Η αισιόδοξη ερμηνεία του Ρουμπινί έρχεται σε αντίθεση με την πιο επιφυλακτική προσέγγιση του Μοχάμεντ Ελ-Εριάν, ο οποίος εκτιμά ότι το sell-off στα κρατικά ομόλογα δεν έχει ολοκληρωθεί.

Ο Ελ-Εριάν υποστήριξε ότι η πίεση στις αποδόσεις συνδέεται κυρίως με μια θεμελιώδη ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά χρέους. Κατά την άποψή του, οι κυβερνήσεις, οι μεγάλες εταιρείες και οι τεχνολογικοί κολοσσοί αυξάνουν τις εκδόσεις ομολόγων ταχύτερα από όσο μπορούν να απορροφήσουν οι παραδοσιακοί αγοραστές.

Ειδική αναφορά έκανε στη μειωμένη διάθεση της Κίνας να αυξήσει τις τοποθετήσεις της σε αμερικανικά ομόλογα, στα εσωτερικά προβλήματα της Ιαπωνίας και των χωρών του Κόλπου, αλλά και στην πιθανή μείωση της έκθεσης του νορβηγικού κρατικού επενδυτικού ταμείου στα αμερικανικά ομόλογα.

Αντίθετα, ο Ρουμπινί βλέπει την άνοδο των αποδόσεων περισσότερο ως αποτέλεσμα ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου, όπου η έκρηξη των επενδύσεων στην AI αυξάνει τις προσδοκίες για παραγωγικότητα και οικονομική επέκταση.

Με απλά λόγια, ο Ελ-Εριάν θεωρεί ότι η αγορά ομολόγων πιέζεται κυρίως από την υπερπροσφορά χρέους και την αδυναμία εύρεσης επαρκών αγοραστών, ενώ ο Ρουμπινί βλέπει μέρος της ανόδου των αποδόσεων ως φυσιολογική συνέπεια μιας ισχυρότερης οικονομικής προοπτικής.

Η διαφορά των δύο προσεγγίσεων αποτυπώνει και το βασικό δίλημμα των αγορών: η άνοδος των αποδόσεων σηματοδοτεί δημοσιονομικό κίνδυνο ή αποτελεί ένδειξη ότι η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε μια νέα εποχή επενδύσεων και ανάπτυξης;

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