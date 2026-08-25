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Μια βαθιά αλλαγή βρίσκεται σε εξέλιξη στην αγορά που αποτελεί τη βάση ολόκληρου του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία έως τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιαπωνία, οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα πολλών ετών ή ακόμη και δεκαετιών, στέλνοντας το μήνυμα ότι το κόστος του χρήματος δύσκολα θα επιστρέψει σύντομα στα επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας.

Το sell-off έχει διεθνείς διαστάσεις, σύμφωνα με το Reuters. Η απόδοση του αμερικανικού 30ετούς Treasury έφθασε έως το 5,34%, στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007, ενώ το 10ετές κινείται κοντά στο 4,6%, με το 5% να αποτελεί πλέον κρίσιμο ψυχολογικό όριο. Στη Γερμανία, το 30ετές Bund έχει προσεγγίσει το 3,8%, στη Γαλλία οι αντίστοιχοι τίτλοι βρίσκονται κοντά στο 4,9%, στη Βρετανία γύρω στο 5,9% και στην Ιαπωνία το 30ετές έχει ξεπεράσει το 4%.

Η εικόνα αυτή δεν αποτελεί απλώς ακόμη μία διακύμανση των αγορών. Πίσω της βρίσκεται ένας συνδυασμός διογκούμενων κρατικών χρεών, επίμονης πληθωριστικής αβεβαιότητας, υψηλών τιμών ενέργειας και τεράστιων αναγκών χρηματοδότησης για την τεχνητή νοημοσύνη.

Και αυτή τη φορά, οι επενδυτές ζητούν μεγαλύτερη αμοιβή για να δεσμεύσουν τα χρήματά τους για 10, 20 ή 30 χρόνια.

Η εποχή του φθηνού χρήματος απομακρύνεται

Για περισσότερο από μία δεκαετία μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις λειτουργούσαν σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων. Οι κεντρικές τράπεζες αγόραζαν τεράστιες ποσότητες ομολόγων και το κόστος δανεισμού παρέμενε ιστορικά χαμηλό.

Αυτό το μοντέλο δείχνει να τελειώνει.

Στις ΗΠΑ, το δημόσιο χρέος πλησιάζει πλέον τα 40 τρισ. δολάρια, ενώ το κόστος εξυπηρέτησής του αυξάνεται με ταχύτητα. Οι πληρωμές τόκων έχουν φθάσει περίπου τα 1,17 τρισ. δολάρια στο τρέχον οικονομικό έτος, καταγράφοντας άνοδο 15%.

Ο μηχανισμός μπορεί να γίνει αυτοτροφοδοτούμενος. Περισσότερο χρέος απαιτεί περισσότερες εκδόσεις. Περισσότερες εκδόσεις χρειάζονται περισσότερους αγοραστές. Και όσο οι αγοραστές απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις, τόσο περισσότερο αυξάνεται το κόστος εξυπηρέτησης του νέου αλλά και του αναχρηματοδοτούμενου χρέους.

Χαρακτηριστική ήταν η πρόσφατη δημοπρασία αμερικανικών 30ετών ομολόγων, όπου η απόδοση διαμορφώθηκε στο 5,216%, στο υψηλότερο επίπεδο περίπου 25 ετών. Στα 10ετή, η απόδοση έκδοσης έφθασε στο 4,683%, επίσης σε πολυετές υψηλό.

Μίνι ανακούφιση πρόσφερε η παρέμβαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ανακοίνωσε τον διπλασιασμό των επαναγορών μακροπρόθεσμου κρατικού χρέους, προβαίνοντας σε αυτή την κίνηση στον απόηχο της εκτίναξης των αποδόσεων στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Το πετρέλαιο ξαναφέρνει τον πληθωριστικό φόβο

Στη δημοσιονομική πίεση έχει προστεθεί η γεωπολιτική.

Η παρατεταμένη κρίση με το Ιράν και η αβεβαιότητα για τις ενεργειακές ροές έχουν διατηρήσει το Brent πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων.

Για τους επενδυτές ομολόγων, ο κίνδυνος είναι σαφής. Όποιος αγοράζει σήμερα έναν τίτλο διάρκειας 30 ετών δεσμεύει τα χρήματά του για τρεις δεκαετίες. Εάν ο πληθωρισμός αποδειχθεί υψηλότερος από τις σημερινές εκτιμήσεις, η πραγματική αξία των μελλοντικών αποδόσεων μειώνεται.

Γι’ αυτό οι αγορές ζητούν υψηλότερο term premium, δηλαδή πρόσθετη ανταμοιβή για τον κίνδυνο της μακράς διάρκειας.

Στις ΗΠΑ, το σχετικό ασφάλιστρο για τα 10ετή ομόλογα κινείται κοντά στις 80 μονάδες βάσης, στα υψηλότερα επίπεδα περίπου 12 ετών.

Η AI αλλάζει την ισορροπία των κεφαλαίων

Ο πιο απρόσμενος παράγοντας πίεσης έρχεται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η επενδυτική έκρηξη για data centers, προηγμένα chips, ενεργειακές υποδομές, δίκτυα και servers απαιτεί τεράστια ποσά κεφαλαίων. Οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες στρέφονται ολοένα περισσότερο στις αγορές ομολόγων για να χρηματοδοτήσουν αυτά τα σχέδια.

Οι εκδόσεις εταιρικών ομολόγων επενδυτικής διαβάθμισης στις ΗΠΑ μπορούν να φθάσουν φέτος ακόμη και τα 1,9 τρισ. δολάρια, έναντι 1,44 τρισ. το 2025.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι μεγάλο μέρος του νέου εταιρικού χρέους έχει μακροχρόνια διάρκεια. Δηλαδή, οι εταιρείες τεχνολογίας προσπαθούν να αντλήσουν χρήματα από το ίδιο τμήμα της αγοράς όπου δανείζονται και οι κυβερνήσεις.

Για έναν μεγάλο διαχειριστή κεφαλαίων, επομένως, η επιλογή δεν είναι πλέον μόνο ανάμεσα σε ένα αμερικανικό, γερμανικό ή βρετανικό κρατικό ομόλογο. Μπορεί να επενδύσει σε μακροπρόθεσμο χρέος ισχυρών τεχνολογικών εταιρειών και να απαιτήσει επιπλέον απόδοση.

Έτσι, η δημοσιονομική έκρηξη των κρατών συναντά την επενδυτική έκρηξη της AI στην ίδια αγορά χρήματος.

Οι παραδοσιακοί αγοραστές υποχωρούν

Την ίδια στιγμή, η βάση των αγοραστών κρατικού χρέους αλλάζει.

Για χρόνια, μεγάλο μέρος των κρατικών τίτλων απορροφούνταν από κεντρικές τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, συνταξιοδοτικά funds και ξένες κυβερνήσεις, επενδυτές που συχνά δεν ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην τιμή.

Αυτό το «μαξιλάρι» εξασθενεί.

Οι ξένες τοποθετήσεις σε αμερικανικά Treasuries έχουν εμφανίσει κάμψη, με μειώσεις από σημαντικούς παραδοσιακούς αγοραστές όπως Ιαπωνία, Βρετανία και Κίνα.

Η Ιαπωνία είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Με το 10ετές ιαπωνικό ομόλογο να πλησιάζει το 3% και το 30ετές να βρίσκεται πάνω από το 4%, οι Ιάπωνες επενδυτές έχουν πλέον ισχυρότερο κίνητρο να κρατήσουν κεφάλαια στην εγχώρια αγορά αντί να αγοράζουν αμερικανικούς τίτλους.

Άρα, οι κυβερνήσεις χρειάζονται περισσότερα χρήματα ακριβώς τη στιγμή που ορισμένοι από τους πιο σταθερούς αγοραστές γίνονται πιο επιλεκτικοί.

Τι σημαίνει το 5% για τις μετοχές και τα στεγαστικά

Η άνοδος των αποδόσεων δεν περιορίζεται στις αγορές κρατικού χρέους.

Τα κρατικά ομόλογα αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία τιμολογείται σχεδόν ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Όταν ανεβαίνει η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς, αυξάνονται σταδιακά τα εταιρικά επιτόκια, τα στεγαστικά δάνεια και το κόστος επενδύσεων.

Παράλληλα, οι υψηλότερες αποδόσεις καθιστούν τα ομόλογα περισσότερο ανταγωνιστικά έναντι των μετοχών.

Η πίεση είναι μεγαλύτερη στις τεχνολογικές εταιρείες, επειδή μεγάλο μέρος της αποτίμησής τους βασίζεται σε κέρδη που αναμένονται στο μέλλον. Όσο υψηλότερο είναι το επιτόκιο προεξόφλησης, τόσο χαμηλότερη γίνεται η σημερινή αξία αυτών των κερδών.

Γι’ αυτό και η αύξηση των αποδόσεων έχει ήδη συνδεθεί με ισχυρές πιέσεις σε Nasdaq, ημιαγωγούς και μεγάλες μετοχές της AI.

Τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα

Το βασικό ερώτημα είναι εάν οι αποδόσεις έχουν ήδη φθάσει σε επίπεδα αρκετά υψηλά ώστε να προσελκύσουν νέους αγοραστές και να σταματήσει το sell-off.

Ένα τέτοιο σενάριο είναι πιθανό, όπως μεταδίδει το Reuters. Όσο οι αποδόσεις αυξάνονται, τα κρατικά ομόλογα γίνονται πιο ελκυστικά για επενδυτές που αναζητούν σταθερό εισόδημα.

Ωστόσο, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι συνθήκες που προκάλεσαν την άνοδο δεν είναι προσωρινές. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα παραμένουν υψηλά, οι ανάγκες χρηματοδότησης των κυβερνήσεων αυξάνονται, η AI απαιτεί τεράστια κεφάλαια και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να πιέζουν την ενέργεια και τον πληθωρισμό.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν υπάρξει βραχυπρόθεσμη αποκλιμάκωση των αποδόσεων, η επιστροφή στον κόσμο των σχεδόν μηδενικών επιτοκίων φαίνεται ολοένα λιγότερο πιθανή.

Οι λεγόμενοι bond vigilantes, οι επενδυτές που «τιμωρούν» κυβερνήσεις με υπερβολικά ελλείμματα μέσω πωλήσεων ομολόγων, μπορεί να μην έχουν προκαλέσει ακόμη κρίση. Όμως το μήνυμα που στέλνει η αγορά είναι σαφές: το κεφάλαιο δεν είναι πλέον ούτε άφθονο ούτε φθηνό.

Η νέα εποχή μπορεί να χαρακτηρίζεται από μόνιμα υψηλότερες αποδόσεις, μεγαλύτερη μεταβλητότητα και ακριβότερη χρηματοδότηση για κράτη, επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Και αυτό ίσως είναι το πραγματικό σημείο καμπής: οι αγορές δεν αμφισβητούν ακόμη την ικανότητα των μεγάλων οικονομιών να δανείζονται, αλλά πλέον απαιτούν πολύ υψηλότερο τίμημα για να τις χρηματοδοτήσουν.

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