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Με άνοδο άνω του 2,5% έκλεισαν οι τιμές του αργού πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς η επανέναρξη των στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά, ενώ η σύγκρουση εισέρχεται στον έκτο μήνα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 2,39 δολάρια ή 2,71%, στα 90,49 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε άνοδο 2,36 δολαρίων ή 2,83%, στα 85,76 δολάρια.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, το Brent έφτασε έως τα 91,52 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 25 Αυγούστου.

Η νέα άνοδος των τιμών ακολούθησε την ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δεσμεύθηκε για σκληρή απάντηση, μετά την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων κατά δύο αμερικανικών αεροπορικών βάσεων στην Ιορδανία. Η επίθεση της Τεχεράνης πραγματοποιήθηκε ως αντίποινα για αμερικανικό πλήγμα στη νήσο Λαράκ του Ιράν.

«Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Θα υπάρξει απάντηση», φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News.

Την ίδια στιγμή, τα αποθέματα αργού στο Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ (SPR) μειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα κατά περίπου 3,1 εκατ. βαρέλια, στα 286,6 εκατ. βαρέλια.

Η αγορά αναζητεί σημάδια αποκλιμάκωσης

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στο κατά πόσο η νέα στρατιωτική ένταση μπορεί να αποκλιμακωθεί ή εάν οι τελευταίες επιθέσεις σηματοδοτούν την έναρξη ενός νέου κύκλου σύγκρουσης.

Την Κυριακή, ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο ενεργειακός κόμβος της νήσου Χαργκ του Ιράν «γίνεται κομμάτια», χωρίς ωστόσο να υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι το νησί δεχόταν επίθεση. Η ανάρτηση συνοδευόταν από βίντεο δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη και δεν περιείχε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το Ιράν διέψευσε ότι η Χαργκ δέχεται επίθεση, υποστηρίζοντας ότι οι πετρελαϊκές δραστηριότητες στο νησί συνεχίζονται κανονικά.

Τη Δευτέρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι μέσω της συγκεκριμένης ανάρτησης ο Τραμπ έστελνε ένα μήνυμα προς την Τεχεράνη.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Κρίσιμος παράγοντας για την αγορά πετρελαίου παραμένει η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι προσπάθειες των διαμεσολαβητών για την επίτευξη συμφωνίας που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία τους έχουν βαλτώσει.

Πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, γεγονός που καθιστά την περιοχή κομβικής σημασίας για τις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Τα στοιχεία για τη ναυσιπλοΐα έδειξαν ότι ο αριθμός των ορατών πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων που διέσχισαν τα Στενά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου υποχώρησε στα πέντε ημερησίως.

Αναλυτές της Gelber & Associates σημείωσαν ότι ορισμένες ποσότητες πετρελαίου από τον Κόλπο εξακολουθούν να διέρχονται από τα Στενά, περιορίζοντας την έκταση της ανόδου των τιμών. Ωστόσο, η πρώτη άμεση στρατιωτική ανταλλαγή πυρών σε διάστημα ενός μήνα ανάγκασε τους traders να ενσωματώσουν εκ νέου στις τιμές ένα σημαντικό βραχυπρόθεσμο ασφάλιστρο κινδύνου για την προσφορά.

Μπέσεντ: Στόχος των κυρώσεων να επιστρέψει το Ιράν στις διαπραγματεύσεις

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε τη Δευτέρα στο CNBC ότι στόχος των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν είναι «να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να θελήσουν να επιστρέψουν στο τραπέζι» των διαπραγματεύσεων.

Τις ανησυχίες για την προσφορά θα μπορούσε πάντως να περιορίσει η προοπτική εισροής περισσότερου πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι το πετρέλαιο που θα εξασφαλιστεί στο πλαίσιο συμφωνίας με τη Βενεζουέλα θα χρησιμοποιηθεί για την αναπλήρωση του αμερικανικού Στρατηγικού Αποθέματος Πετρελαίου, το οποίο βρίσκεται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 44 ετών.

Παράλληλα, οι Chevron, GE Vernova, ONGC, Eni και GeoPark βρίσκονται σε πορεία υπογραφής τελικών συμφωνιών στη Βενεζουέλα, έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων για την οριστικοποίηση ενεργειακών έργων στη χώρα-μέλος του OPEC.

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