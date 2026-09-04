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Οι τιμές του αργού πετρελαίουυποχώρησαν την Παρασκευή, ωστόσο παρέμεναν σε τροχιά για εβδομαδιαία άνοδο άνω του 6%, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν επανέλαβαν τις στρατιωτικές ανταλλαγές στον έβδομο μήνα της σύγκρουσής τους, ενώ οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ κατέγραψαν νέο ιστορικό υψηλό.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent υποχωρούσαν κατά 23 σεντς ή 0,24%, στα 95,29 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate (WTI) σημείωνε πτώση 54 σεντς ή 0,59%, στα 90,76 δολάρια το βαρέλι.

Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent ενισχήθηκε κατά 6,1%, ενώ το WTI είχε κέρδη 8,3%.

Η άνοδος του πετρελαίου, σε συνδυασμό με τη πολύ μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές των καυσίμων, έχει ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις και το κόστος δανεισμού των κυβερνήσεων διεθνώς, αυξάνοντας τις προειδοποιήσεις ότι η παγκόσμια οικονομία μπορεί να οδηγηθεί σε ανώμαλη προσγείωση.

«Όλοι οι κλάδοι της οικονομίας επηρεάζονται από το ντίζελ. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στις ΗΠΑ παραμένουν τόσο υψηλές, καθώς υπάρχει η προσδοκία ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αυξάνεται», δήλωσε ο Κλαούντιο Γκαλιμπέρτι, επικεφαλής οικονομολόγος της Rystad Energy.

Οι μέσες τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ, καθώς οι νέες εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, ενίσχυσαν τις ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά.

Το ασφάλιστρο κινδύνου επιστρέφει στην αγορά πετρελαίου

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει υποστηρίξει ότι οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν επιστρέψει κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα τις τελευταίες εβδομάδες. Ωστόσο, αναλυτές και εταιρείες παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων εκτιμούν ότι οι διαταραχές στις μεταφορές παραμένουν σημαντικές.

«Το πετρέλαιο φαίνεται να βρίσκεται σε μια φάση όπου το αδιέξοδο της σύγκρουσης και οι επαναλαμβανόμενες εχθροπραξίες επαναφέρουν τακτικά το ασφάλιστρο κινδύνου που είναι ενσωματωμένο στις τιμές», δήλωσε ο Νόρμπερτ Ρούκερ, επικεφαλής οικονομικής και νέας γενιάς έρευνας στη Julius Baer.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η κλιμάκωση αυτής της εβδομάδας επηρέασε ουσιαστικά τις εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή ή περιόρισε την αγορά πετρελαίου», εκτιμώντας ότι η πρόσφατη άνοδος των τιμών οφείλεται κυρίως στο κλίμα φόβου και αβεβαιότητας.

Οι αμερικανικές επιθέσεις αυτή την εβδομάδα, οι οποίες προκάλεσαν δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, μεταξύ των οποίων και Ιρανούς πολίτες, αποτέλεσαν τις σφοδρότερες συγκρούσεις μεταξύ των δύο χωρών από τον Ιούλιο.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς επανέλαβε τις προειδοποιήσεις ότι το Ισραήλ θα «παραλύσει» τη στρατιωτική και πολιτική υποδομή του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών εγκαταστάσεων, σε περίπτωση νέας επίθεσης από την Τεχεράνη.

Παράλληλα, η αμερικανική εκστρατεία για την άσκηση πίεσης στην ιρανική οικονομία μέσω περιορισμού των εξαγωγών πετρελαίου και αντιμετώπισης της παράκαμψης των κυρώσεων γίνεται ολοένα πιο δύσκολο να αντέξει, σύμφωνα με τρεις ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους.

Την ίδια στιγμή, μόλις τέσσερα εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη, αριθμός σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο των τελευταίων ημερών, που διαμορφώνεται περίπου στα 15 πλοία.

Το Ιράκ αύξησε τις εξαγωγές πετρελαίου τον Αύγουστο στα περίπου 2,34 εκατ. βαρέλια ημερησίως, από 1,35 εκατ. βαρέλια τον Ιούλιο, καθώς οι χαμηλότερες τιμές προσέλκυσαν περισσότερους αγοραστές.

Η Citi αύξησε την πρόβλεψή της για τη μέση τιμή του Brent στο τρίτο τρίμηνο στα 86 δολάρια το βαρέλι από 80 δολάρια, σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εξελίσσεται πιο αργά από ό,τι αναμενόταν.

Παράλληλα, οι αναλυτές της ANZ αύξησαν την πρόβλεψή τους για το Brent στα 95 δολάρια το βαρέλι βραχυπρόθεσμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ανόδου εφόσον η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακωθεί.

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