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Οι τιμές του αργού πετρελαίουενισχύθηκαν εκ νέου την Τετάρτη, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αντάλλαξαν στρατιωτικά πλήγματα, τερματίζοντας εβδομάδες σχετικής ηρεμίας στη Μέση Ανατολή και αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια των ροών μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν εισέρχεται πλέον στον έβδομο μήνα, με τις τελευταίες επιθέσεις να αποτελούν τη μεγαλύτερη ανταλλαγή πυρών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον από τον Ιούλιο. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους στις νότιες ακτές του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent ενισχύθηκαν κατά 98 σεντς ή 1%, κλείνοντας στα 95,63 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 79 σεντς ή 0,9%, στα 91,01 δολάρια το βαρέλι.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι δύο βασικοί δείκτες κινήθηκαν έντονα, με το Brent και το WTI να εναλλάσσονται μεταξύ κερδών έως 2 δολάρια το βαρέλι και απωλειών έως 1 δολάριο. Τα υψηλά ημέρας και για τους δύο δείκτες ήταν τα υψηλότερα από τις 24 Ιουλίου.

«Τα τελευταία πλήγματα αποτελούν σημαντική κλιμάκωση μετά από περίπου έναν μήνα σχετικής ηρεμίας, με τις ΗΠΑ να στοχεύουν ραντάρ και δυνατότητες τοποθέτησης ναρκών του Ιράν και την Τεχεράνη να απαντά κατά αμερικανικών θέσεων στην περιοχή», ανέφερε ο Μαρκ Σάφερ, διευθυντής της Liquidity Energy.

«Η βασική ανησυχία για την αγορά πετρελαίου είναι κατά πόσο οι νέες εχθροπραξίες θα οδηγήσουν σε περαιτέρω επιδείνωση των πραγματικών ροών πετρελαίου στην περιοχή», πρόσθεσε.

Ο πόλεμος ξεκίνησε με κοινά αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων στα τέλη Φεβρουαρίου. Έκτοτε, το Ιράν έχει ουσιαστικά περιορίσει τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ, μιας κρίσιμης θαλάσσιας οδού από την οποία πριν από τη σύγκρουση περνούσε περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και LNG.

Οι χώρες διεθνώς προσπαθούν να περιορίσουν τις πιέσεις στις τιμές αναζητώντας εναλλακτικές πηγές προμήθειας και αξιοποιώντας τα στρατηγικά τους αποθέματα, τα οποία ωστόσο έχουν επίσης μειωθεί.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανέφεραν ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα οδηγήσουν σε περαιτέρω περιορισμό της κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Kpler, μόλις τέσσερα εμπορικά πλοία πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ την Τετάρτη, έναντι μέσου όρου περίπου 13 πλοίων σε διάστημα 10 ημερών. Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν επίσης ότι δύο πετρελαιοφόρα χτυπήθηκαν από θαλάσσιες νάρκες και ακινητοποιήθηκαν κατά την προσπάθειά τους να διασχίσουν το στενό.

Παράλληλα, το Ιράν πρόσθεσε περισσότερα πλοία στη λίστα εκείνων που θεωρεί ότι παραβιάζουν τους κανόνες διέλευσης και τα οποία μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπα με πρόστιμα, κατάσχεση ή κράτηση.

Ωστόσο, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε την Τρίτη ότι τη Δευτέρα πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ 17 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, χαρακτηρίζοντάς το τον μεγαλύτερο όγκο αργού που έχει διακινηθεί από την έναρξη του πολέμου.

Την ίδια ώρα, το Ιράκ αύξησε τις εξαγωγές πετρελαίου τον Αύγουστο, ενώ οι αποστολές αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω τον Σεπτέμβριο, καθώς τα υψηλά περιθώρια κέρδους και η έγκριση του Ιράν για διέλευση δεξαμενόπλοιων μέσω του Ορμούζ ενθαρρύνουν τους αγοραστές.

«Παρότι η αύξηση των συγκρούσεων θα επιβραδύνει τη διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ βραχυπρόθεσμα, η αγορά έχει ήδη απορροφήσει το γεγονός ότι εναλλακτικές πηγές αργού μπορούν τελικά να φτάσουν στην αγορά», δήλωσε ο Ντένις Κίσλερ, ανώτερο στέλεχος συναλλαγών της BOK Financial.

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚ+ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητη την πολιτική παραγωγής του για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με πηγές του Reuters, καθώς ο οργανισμός ολοκληρώνει την άρση ενός επιπέδου περικοπών παραγωγής και στρέφει το ενδιαφέρον του στις ποσοστώσεις του 2027.

Στο μεταξύ, η Ρωσία πραγματοποίησε νέα επίθεση με πυραύλους και drones κατά ενεργειακών υποδομών στην ουκρανική περιοχή της Οδησσού, σύμφωνα με τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς Ukrenergo.

Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 4,5 εκατ. βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA), έναντι πρόβλεψης των αναλυτών για μείωση μόλις 1,1 εκατ. βαρελιών.

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