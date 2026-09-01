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(last update 21:00)

Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά στόχων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στο Ιράν, σε συνδυασμό με την ανταλλαγή στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, επανέφεραν στο προσκήνιο τους φόβους για μια ευρύτερη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας νέο άλμα στις τιμές του αργού πετρελαίου και αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Αυτή την ώρα το Brent ενισχύετε κατά 3,44 δολάρια ή 3,8%, στα 93,93 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημειώνει άνοδο 3,72 δολαρίων ή 4,3%, στα 89,48 δολάρια το βαρέλι., αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο, καθώς οι αγορές τιμολογούν αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο και τον κίνδυνο νέων διαταραχών σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Η άνοδος ήρθε μετά την επιβεβαίωση από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά στόχων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στο Ιράν.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι επιχειρήσεις ακολούθησαν πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων του IRGC κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και εναντίον Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση από τρία άγνωστα βλήματα ενώ διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα, σύμφωνα με αναφορά του Κέντρου Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO). Το πλοίο κινούνταν στη νότια θαλάσσια λωρίδα κοντά στις ακτές του Ομάν, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η επίθεση ακολούθησε το ιρανικό χτύπημα σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, ως αντίποινα για το αμερικανικό πλήγμα στη νήσο Λαράκ του Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν στοχοποιήσει δύο ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων στο νησί, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς.

Η Λαράκ, που βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ, αποτελεί κρίσιμο στρατιωτικό και ναυτιλιακό σημείο ελέγχου για το Ιράν, καθώς επιτρέπει την επιτήρηση της κίνησης πλοίων σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του πλανήτη.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε την Τρίτη στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης ότι η Τεχεράνη θα ανταποκριθεί άμεσα εάν η Ουάσιγκτον επιστρέψει στις δεσμεύσεις της βάσει της προσωρινής συμφωνίας που υπογράφηκε τον Ιούνιο.

Η νέα ανταλλαγή πληγμάτων σηματοδοτεί την πρώτη άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση ΗΠΑ–Ιράν εδώ και περισσότερο από έναν μήνα.

Παρότι καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται να επιδιώκει επιστροφή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, αμφότερες έχουν στείλει μήνυμα ότι είναι έτοιμες να απαντήσουν σε νέες επιθέσεις.

«Θα τους χτυπήσουμε σκληρά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News, υπογραμμίζοντας ότι «θα υπάρξει απάντηση» στις επιθέσεις του Ιράν κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το αμερικανικό πλήγμα στη Λαράκ αποτελεί περισσότερο προσπάθεια άρσης του αδιεξόδου παρά αλλαγή στρατηγικής.

«Χτυπώντας τους εκτοξευτές και όχι ευρύτερες υποδομές του ιρανικού στρατού, οι ΗΠΑ φαίνεται να τιμωρούν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά και όχι, τουλάχιστον προς το παρόν, να διευρύνουν τους πολεμικούς τους στόχους», ανέφερε ο Άλι Βαέζ, αναπληρωτής διευθυντής προγράμματος της International Crisis Group.

Από την πλευρά του, ο Τζέισον Μπρόντσκι, διευθυντής πολιτικής της United Against Nuclear Iran, υποστήριξε ότι η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί να «επιβάλει τον αποκλεισμό», περιορίζοντας περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ και παράλληλα εντείνοντας την οικονομική πίεση.

Η Ουάσιγκτον έχει αυξήσει την πίεση στην ήδη επιβαρυμένη ιρανική οικονομία μέσω «δευτερογενών κυρώσεων», οι οποίες στοχεύουν χώρες και εταιρείες που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε τη Δευτέρα, στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Οικονομικών της G20, ότι το Ιράν «αντιδρά στρατιωτικά» επειδή οι νέες κυρώσεις έχουν αρχίσει να πλήττουν την οικονομία του.

Ο Τραμπ, μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, φέρεται να δήλωσε ότι τα χρηματοπιστωτικά συστήματα, οι ένοπλες δυνάμεις και η κυβερνητική δομή του Ιράν έχουν υποστεί σημαντική αποδυνάμωση. «Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τους χτυπήσουμε για να δούμε τι θα συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πόλεμος, που εισέρχεται πλέον στον έβδομο μήνα, έχει προκαλέσει αναταράξεις στις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες και έχει δημιουργήσει ισχυρές πιέσεις στις διεθνείς αγορές.

«Πρόκειται ουσιαστικά για αγώνα αντοχής», εκτίμησε ο Μπρόντσκι, σημειώνοντας ότι η «απρόβλεπτη» στάση του Τραμπ αποτελεί παράγοντα ανησυχίας για την Τεχεράνη, η οποία ενδέχεται να προχωρήσει σε πιο επιθετικές στρατιωτικές κινήσεις καθώς εντείνεται η οικονομική πίεση.

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