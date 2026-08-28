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Με ισχυρές εβδομαδιαίες απώλειες έκλεισαν την Παρασκευή οι τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς η αγορά στάθμισε την αύξηση των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ και τις εντεινόμενες διπλωματικές προσπάθειες για αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας, την ώρα που τα μηνύματα του νέου προέδρου της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, επανέφεραν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν την Παρασκευή κατά 39 σεντς και έκλεισαν στα 89,31 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) έχασε 13 σεντς, στα 83,40 δολάρια.

Σε επίπεδο εβδομάδας, οι απώλειες ήταν πολύ μεγαλύτερες: το Brent υποχώρησε κατά περίπου 5,38% και το WTI κατά 4,47%, καθώς περιορίστηκε μέρος του γεωπολιτικού premium που είχε ενσωματωθεί στις τιμές εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν.

Τα μηνύματα Γουόρς πίεσαν το πετρέλαιο

Πρόσθετη πίεση στις τιμές άσκησαν οι δηλώσεις του νέου προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων αργότερα μέσα στο έτος, εφόσον χρειαστεί για να αντιμετωπιστούν οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Ο Φιλ Φλιν, ανώτερος αναλυτής της Price Futures Group, απέδωσε μέρος της περαιτέρω πτώσης του πετρελαίου στα μηνύματα της Fed. Υψηλότερα επιτόκια μπορούν να επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα και, κατ’ επέκταση, τις προοπτικές για την παγκόσμια ζήτηση ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, πάντως, οι αγορές πετρελαϊκών προϊόντων εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, καθώς οι νέες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια εντείνουν τις ανησυχίες για την προσφορά καυσίμων.

Στην αγορά κυκλοφορούν παράλληλα πληροφορίες και φήμες για πιθανή συμφωνία σχετικά με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εξέλιξη που συνέβαλε στην αποκλιμάκωση των τιμών.

Έξι μήνες πολέμου και η αγορά κοιτάζει ξανά το Ορμούζ

Την Παρασκευή συμπληρώθηκαν έξι μήνες από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, με την αγορά να παρακολουθεί πλέον στενά τις ενδείξεις σταδιακής αύξησης των διελεύσεων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, μέσω του στρατηγικού θαλάσσιου περάσματος διακινούνταν ποσότητες που αντιστοιχούσαν περίπου στο 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Ο αναλυτής της Rystad, Τζανίβ Σαχ, σημείωσε ότι η αγορά αιφνιδιάστηκε από τις πρόσθετες ροές πετρελαίου, τις συζητήσεις για τον ναυτιλιακό διάδρομο Ιράν – Ομάν και τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι έχουν εκκαθαρίσει τις θαλάσσιες οδούς από νάρκες.

Κατά τον ίδιο, η εβδομαδιαία πτώση των τιμών συνδέεται κυρίως με τον όγκο πετρελαίου που καταφέρνει πλέον να εξέλθει από τα Στενά και την ταχύτητα ανάκαμψης των ροών, γεγονός που επιτρέπει στα ασιατικά διυλιστήρια να αυξήσουν τις αγορές και την κατανάλωση αργού.

Στο τραπέζι οι όροι του Ιράν για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας

Οι διπλωματικές προσπάθειες για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ έχουν ενταθεί. Η Τεχεράνη συμφώνησε να καταρτίσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κανονικής ναυσιπλοΐας, μετά τις πιέσεις απεσταλμένου του Κατάρ προς την ιρανική ηγεσία για σεβασμό της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ είχε συναντήσεις την Πέμπτη στην Τεχεράνη με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, επισημαίνοντας τη σημασία επιστροφής στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα εκείνες που χαρακτήρισε ως τις «σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία» κατά του Ιράν, επιλέγοντας να ενισχύσει την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη. Το Ιράν απάντησε χαρακτηρίζοντας τις κυρώσεις «απάνθρωπη και εχθρική πράξη», υποστηρίζοντας ότι έχουν χάσει την αποτελεσματικότητά τους.

Η στροφή της Ουάσιγκτον προς την οικονομική πίεση αντί της στρατιωτικής κλιμάκωσης, σε συνδυασμό με τις συζητήσεις για τον διάδρομο Ιράν – Ομάν, έχει συμβάλει στην υποχώρηση του risk premium στις τιμές, σύμφωνα με τον Σούβρο Σαρκάρ, επικεφαλής ενεργειακής έρευνας της DBS Bank.

Οι ροές παραμένουν ασταθείς

Παρά τις ενδείξεις βελτίωσης, η ανάκαμψη της ναυσιπλοΐας μέσω του Ορμούζ παραμένει ασταθής και απέχει σημαντικά από τα προπολεμικά επίπεδα.

Την Πέμπτη πέρασαν από τα Στενά επτά πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων, έναντι 17 μία ημέρα νωρίτερα και κάτω από τον μέσο όρο των 15 πλοίων των τελευταίων δέκα ημερών, σύμφωνα με προκαταρκτικά ναυτιλιακά στοιχεία.

Στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ, το άλλο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα για τις διεθνείς ενεργειακές ροές, καταγράφηκαν 17 διελεύσεις, με έξι πλοία να εισέρχονται και 11 να εξέρχονται.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι συνολικές εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο έχουν ανακάμψει στα 15 έως 16 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Παραμένουν κατά 7 έως 8 εκατ. βαρέλια ημερησίως χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, αλλά βρίσκονται πλέον 5 έως 6 εκατ. βαρέλια πάνω από τα χαμηλά του Μαρτίου.

Το σχέδιο Τραμπ για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τις μεσοπρόθεσμες ισορροπίες της αγοράς είναι η Βενεζουέλα. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εργάζονται πάνω σε συμφωνία που θα μπορούσε να εξασφαλίσει στις ΗΠΑ μακροπρόθεσμη πρόσβαση σε μέρος των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε τελικά να μειώσει το κόστος των αμερικανικών εισαγωγών πετρελαίου, προσθέτοντας έναν ακόμη δυνητικά πτωτικό παράγοντα για τις τιμές.

Παράλληλα, η Βενεζουέλα φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τον ΟΠΕΚ, μια κίνηση που θα μπορούσε να αλλάξει περαιτέρω τις ισορροπίες εντός του οργανισμού.

Ρωσικά διυλιστήρια και νέα γεωπολιτική ένταση

Την ίδια ώρα, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι κάθε άλλο παρά έχουν εξαφανιστεί. Η Ουκρανία ανακοίνωσε νέο πλήγμα σε ρωσικό διυλιστήριο στην περιοχή Γιαροσλάβλ, συνεχίζοντας τις επιθέσεις κατά της ενεργειακής υποδομής της Ρωσίας.

Η Μόσχα προειδοποίησε επίσης ότι θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός Ουκρανίας, ως απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με βρετανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, δήλωσε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν πρόκειται να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ, υποβαθμίζοντας τις σχετικές ανησυχίες.

Έτσι, παρά την αισθητή αποκλιμάκωση των τιμών αυτή την εβδομάδα, η αγορά πετρελαίου παραμένει εγκλωβισμένη ανάμεσα στην προοπτική μεγαλύτερων ροών από το Ορμούζ και σε ένα ιδιαίτερα εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον, με τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν να παραμένουν ο βασικός καταλύτης για την επόμενη κίνηση των τιμών.

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