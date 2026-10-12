Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ισχυρή άνοδο, που πλησίασε τα 2%, κατέγραψαν τη Δευτέρα οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς οι επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, επισκιάζοντας τις προοπτικές αύξησης της προσφοράς. Η άνοδος σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τις νέες εξαγωγές ρωσικού ντίζελ και την εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας όσον αφορά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 1,93 δολάρια ή 1,8%, κλείνοντας στα 106,65 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 15 Σεπτεμβρίου. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) έκλεισε στα 93,74 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 1,89 δολαρίων ή 2%.

Οι επιθέσεις των Χούθι και οι φόβοι για την προσφορά πετρελαίου

Οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, από την οποία σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 300. Νέες επιθέσεις σημειώθηκαν και την Κυριακή, κλιμακώνοντας τη σύγκρουση και εντείνοντας τους φόβους για περαιτέρω προβλήματα στην τροφοδοσία της αγοράς με αργό από έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου παγκοσμίως.

«Η σοκαριστική πυραυλική επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία θα οδηγήσει προφανώς σε κλιμάκωση των αντιποίνων εναντίον των Χούθι στην Υεμένη», ανέφερε σε σημείωμά του ο επενδυτής και αναλυτής Λούις Ναβελιέ.

«Αυτή τη στιγμή, τα διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας λειτουργούν, ωστόσο πέντε είχαν κλείσει προσωρινά όταν διακόπηκε η λειτουργία ενός αγωγού προς την Ερυθρά Θάλασσα, έπειτα από πυραυλικές επιθέσεις», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, έχουν καταγραφεί αυτόν τον μήνα περισσότερες επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας να ανακόψουν την ανάκαμψη των εξαγωγών αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή που είχε παρατηρηθεί τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), ένα δεξαμενόπλοιο επλήγη από μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στο Σοχάρ του Ομάν, ενώ ένα δεύτερο υπέστη ζημιές κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ.

«Η αίσθηση ότι οι εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ επέστρεφαν σε κάποια μορφή κανονικότητας διαλύθηκε την περασμένη εβδομάδα. Οι νέες επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία επιδείνωσαν την κατάσταση και συνέβαλαν στην άνοδο των τιμών», δήλωσε ο Μπιάρνε Σίλντροπ, αναλυτής εμπορευμάτων της SEB.

Όπως προειδοποίησε, οι χώρες της περιοχής θα αναγκάζονται ολοένα και περισσότερο να λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις σχετικά με τις υποδομές που θα πρέπει να προστατεύσουν κατά προτεραιότητα.

«Θα πρέπει να γίνονται όλο και πιο δύσκολες επιλογές για το τι θα προστατευθεί: οι πετρελαϊκές υποδομές, οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τα βασιλικά ανάκτορα, τα πολιτικά αεροδρόμια ή άλλοι στόχοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Goldman Sachs: Αναβαθμίζει τις προβλέψεις για το Brent

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων, η Goldman Sachs αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για την τιμή του Brent τον Δεκέμβριο, στα 90 δολάρια το βαρέλι από 85 δολάρια προηγουμένως.

Σε ανάλυσή της, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι το ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου που ενσωματώνεται στις τιμές του πετρελαίου ξεπερνά ελαφρώς τα 20 δολάρια ανά βαρέλι, αντανακλώντας την αβεβαιότητα γύρω από την ασφάλεια των ενεργειακών ροών.

Για το αμερικανικό WTI, οι αναλυτές της Goldman Sachs εκτιμούν ότι οι τιμές θα παραμείνουν αισθητά χαμηλότερες από εκείνες του Brent, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους μεταφοράς πετρελαίου από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, προβλέπουν ότι το WTI θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 81 δολάρια το βαρέλι τον Δεκέμβριο του 2026 και στα 73 δολάρια το 2027.

Παράλληλα, στον Κόλπο του Μεξικού, οι ενεργειακοί κολοσσοί Shell, Chevron και BP επιχειρούσαν να επαναφέρουν το προσωπικό στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις τους και να αποκαταστήσουν την παραγωγή, μετά το πέρασμα του τυφώνα Ισαΐας, ο οποίος έφτασε στις ακτές νωρίς το Σάββατο.

Η συμφωνία Τραμπ για το ρωσικό ντίζελ και οι αμφιβολίες των αναλυτών

Στην αγορά των διυλισμένων προϊόντων, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του gasoil στο ICE υποχώρησαν κατά 2,3%, στα 1.449 δολάρια ανά μετρικό τόνο, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή ότι η Ρωσία θα διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 μετρικούς τόνους ντίζελ, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 2,25 εκατ. βαρέλια, στις αγορές των ΗΠΑ και διεθνώς, με πρόσθετες ποσότητες να ακολουθούν.

Ωστόσο, οι αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το κατά πόσο η συμφωνία μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.

«Η διάθεση των ποσοτήτων θα εξελιχθεί σταδιακά κατά το υπόλοιπο του έτους και οι αναμενόμενες ποσότητες για τον επόμενο μήνα δεν φαίνεται να είναι αρκετές ώστε να προκαλέσουν σημαντικές πρόσθετες πιέσεις στις τιμές», δήλωσε ο Τζιμ Ρίτερμπους, αναλυτής της Ritterbusch and Associates στη Φλόριντα.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι δεν αναμένεται αξιόλογη μείωση των τιμών μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε περίπου τρεις εβδομάδες.

Ανάλογες επιφυλάξεις εξέφρασε και ο Τάμας Βάργκα, αναλυτής της PVM, επισημαίνοντας ότι η άμεση αποτελεσματικότητα της συμφωνίας παραμένει αμφίβολη, καθώς η ικανότητα διύλισης της Ρωσίας έχει περιοριστεί σημαντικά.

«Ο άμεσος αντίκτυπος της συμφωνίας είναι αμφίβολος, καθώς η δυναμικότητα διύλισης της Ρωσίας έχει μειωθεί δραστικά», ανέφερε.

Ωστόσο, σημείωσε ότι η Μόσχα έχει άρει εν μέρει την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ, επιτρέποντας τη διάθεση 500.000 τόνων, περίπου 3,7 εκατ. βαρελιών, στη διεθνή αγορά.

Σύμφωνα με τον αναλυτή, η συγκεκριμένη ποσότητα αντιστοιχεί περίπου σε μία ημέρα κατανάλωσης ντίζελ στις ΗΠΑ και στο 13% της παγκόσμιας ζήτησης.

Η εκεχειρία Ρωσίας – Ουκρανίας και η νέα παρέμβαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επίσης αιφνιδιαστικά την Κυριακή ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε εκεχειρία που αφορά τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να περιορίσει τις διαταραχές στην παραγωγή και τον εφοδιασμό με καύσιμα.

Ωστόσο, τη Δευτέρα ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας στον ενεργειακό τομέα, ενώ η Μόσχα δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο.

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, κάλεσε όλα τα κράτη-μέλη να αξιολογήσουν κατά πόσο απαιτούνται πρόσθετες αποδεσμεύσεις αποθεμάτων ντίζελ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι χώρες που δεν έχουν ακόμη διαθέσει το σύνολο των ποσοτήτων που έχουν δεσμευθεί να αποδεσμεύσουν θα πρέπει να επιταχύνουν τη διαδικασία, δίνοντας προτεραιότητα στο ντίζελ.

Διαβάστε ακόμη

Goldman Sachs: Πώς τα υψηλότερα επιτόκια θα ασκήσουν πίεση σε μετοχές και ακίνητα

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Τι απαντά στη WSJ για τον Έρικ Ντίτερς – «Μου χρωστάει $150.000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες»

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία εκατοντάδων γαλλικών σουπερμάρκετ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ