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Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές στη Νέα Υόρκη εξετάζουν μια σταδιακή διαδικασία εξόδου από τον πόλεμο, η οποία θα περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη και την άρση του οικονομικού αποκλεισμού του Ιράν από την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με πηγές των συνομιλιών που επικαλείται το Reuters.

Οι πληροφορίες είχαν άμεσα αντίκτυπο στις αγορές των commodities περιορίζοντας το ράλι των πετρελαϊκών τιμών. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός αύξησης του Brent έπεσε από το +4,45% στο +2,67%, στα 105,68 δολάρια το βαρέλι.

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν εξελιχθεί στο βασικό διαπραγματευτικό «χαρτί» στις προσπάθειες για τον τερματισμό της σχεδόν επτάμηνης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη αναζητά ανακούφιση από τον αμερικανικό αποκλεισμό που έχει πλήξει την οικονομία της, ενώ η Ουάσιγκτον επιδιώκει την αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων από μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές οδούς του πλανήτη.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και αφορούν ένα πιθανό πλαίσιο αποκλιμάκωσης, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε σταδιακή άρση των μέτρων που έχουν επιβληθεί από τις δύο πλευρές.

Τα Στενά στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης

Το Ιράν επιδιώκει την άρση του αμερικανικού οικονομικού αποκλεισμού, ο οποίος έχει περιορίσει σημαντικά τις εμπορικές και ενεργειακές του δυνατότητες, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού που αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Τα Στενά του Ορμούζ, μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτών μεταφέρεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η αντιπαράθεση γύρω από τον έλεγχο της περιοχής έχει εντείνει τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, αυξάνοντας το ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου και ενισχύοντας τις ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στον παγκόσμιο πληθωρισμό.

Προσπάθεια για σταδιακή έξοδο από τη σύγκρουση

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που επικαλείται το Reuters, οι συζητήσεις δεν αφορούν μια άμεση συνολική συμφωνία, αλλά μια σταδιακή διαδικασία, στην οποία κάθε πλευρά θα προχωρά σε συγκεκριμένες κινήσεις ως αντάλλαγμα για αντίστοιχες παραχωρήσεις από την άλλη.

Η Τεχεράνη εμφανίζεται να συνδέει το άνοιγμα των Στενών με την άρση των αμερικανικών περιορισμών, ενώ η Ουάσιγκτον θεωρεί την ελεύθερη ναυσιπλοΐα βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε ευρύτερη συμφωνία.

Οι πηγές που μίλησαν στο Reuters υπογράμμισαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο και δεν υπάρχει ακόμη εγγύηση ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές παρακολουθούν στενά κάθε ένδειξη αποκλιμάκωσης, καθώς μια πιθανή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να μειώσει τις πιέσεις στην αγορά πετρελαίου, ενώ μια αποτυχία των συνομιλιών θα ενίσχυε εκ νέου τους φόβους για διαταραχές στην ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα.

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