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Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι ανησυχίες για την προσφορά από τη Μέση Ανατολή περιορίστηκαν προσωρινά, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις εκλογές του επόμενου μήνα. Ο Τραμπ έκανε παράλληλα λόγο για παραγωγικές συνομιλίες με την Τεχεράνη, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούσαν κατά 72 σεντς ή 0,7%, στα 103,53 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημείωνε πτώση 52 σεντς ή 0,6%, στα 90,97 δολάρια το βαρέλι.

Παρά τη σημερινή υποχώρηση, το Brent οδεύει προς εβδομαδιαία κέρδη, έχοντας ενισχυθεί κατά 4% στη συνεδρίαση της Πέμπτης. Η άνοδος είχε τροφοδοτηθεί από την κλιμάκωση των επιθέσεων σε πλοία που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Αντίθετα, το WTI αναμένεται να κλείσει την εβδομάδα με οριακές απώλειες, παρά τις διαταραχές στην παραγωγή που προκαλεί ο τυφώνας ο οποίος πλησιάζει τις ακτές του Κόλπου του Μεξικού στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγό χώρα στον κόσμο.

Τραμπ: Καμία επίθεση στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

Την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε «παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι δεν σχεδιάζεται αμερικανική επίθεση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, στις 3 Νοεμβρίου.

Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η αμερικανική κυβέρνηση εξέταζε το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης κατά της Τεχεράνης πριν από την εκλογική αναμέτρηση.

Την ίδια ημέρα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε πως η Τεχεράνη εξετάζει την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρότασή της, η οποία προβλέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εντός επτά ημερών.

Η πιθανότητα επαναλειτουργίας της κρίσιμης θαλάσσιας οδού αποτελεί βασικό παράγοντα για την πορεία των διεθνών τιμών, καθώς θα μπορούσε να περιορίσει τις πιέσεις στις μεταφορές πετρελαίου από την περιοχή.

Νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν

Παρά τις διπλωματικές επαφές, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ασκούν οικονομική πίεση στο Ιράν, επιδιώκοντας τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον όγδοο μήνα.

Την Πέμπτη, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε νέες κυρώσεις σε βάρος προσώπων, δικτύων και 17 πλοίων που εμπλέκονται στη μεταφορά ιρανικού αργού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και πετροχημικών.

Η κίνηση αυτή καταδεικνύει ότι, παρά τις συνομιλίες, η αμερικανική κυβέρνηση εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τις οικονομικές κυρώσεις ως μέσο πίεσης προς την Τεχεράνη.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις στη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς οι απειλές κατά της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ έχουν ενταθεί από τις αρχές Οκτωβρίου.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, από τα Στενά του Ορμούζ διέρχονταν ποσότητες πετρελαίου και καυσίμων που αντιστοιχούσαν περίπου στο 20% της παγκόσμιας διακίνησης, γεγονός που αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της περιοχής για τον διεθνή ενεργειακό εφοδιασμό.

Ο… Ησαΐας στον Κόλπο του Μεξικού: Εκτός παραγωγής 1,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως

Πρόσθετες πιέσεις στην παγκόσμια προσφορά προκαλεί ο τυφώνας Isaias, ο οποίος πλήττει την περιοχή του Κόλπου του Μεξικού και επηρεάζει τις υπεράκτιες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής Υπηρεσίας Θαλάσσιων Ορυκτών Πόρων, οι παραγωγοί είχαν αναστείλει έως την Πέμπτη την παραγωγή περίπου 1,3 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ημερησίως.

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο 62,9% της τρέχουσας πετρελαϊκής παραγωγής στην περιοχή, αναδεικνύοντας το μέγεθος των διαταραχών που προκαλούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Έτσι, παρά τη βραχυπρόθεσμη αποκλιμάκωση των τιμών μετά τις δηλώσεις Τραμπ, η αγορά εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικούς κινδύνους για την προσφορά, τόσο από τη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή όσο και από τις διακοπές παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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