Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για μακροπρόθεσμη πρόσβαση σε μέρος των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας. Την ίδια ώρα, η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τις σχέσεις Ουάσιγκτον–Τεχεράνης εξακολουθεί να καθορίζει τις κινήσεις των επενδυτών.

Τα futures του Brent υποχώρησαν κατά 0,43% στα 89,31 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) έχασε 0,35%, στα 83,24 δολάρια.

Παρά την ισχυρή ανάκαμψη της Πέμπτης, και τα δύο συμβόλαια οδεύουν προς σημαντικές εβδομαδιαίες απώλειες, που κυμαίνονται μεταξύ 4% και 5,5%.

Οι ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται κοντά στην εξασφάλιση μακροπρόθεσμης πρόσβασης σε τμήμα των τεράστιων αποθεμάτων αργού της Βενεζουέλας, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη.

Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί σύντομα και προβλέπει ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα αποκτήσει πρόσβαση σε ομάδα πετρελαϊκών κοιτασμάτων της χώρας, τα οποία θα μπορούν να αναπτυχθούν από αμερικανικές εταιρείες.

Η προοπτική αυτή έχει προκαλέσει προβληματισμό στην αγορά για μια πιθανή μελλοντική αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, μετά την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο και την ανάληψη ελέγχου του πετρελαϊκού κλάδου της χώρας από την Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ακόμη και εάν ολοκληρωθεί η συμφωνία, η ουσιαστική αύξηση της παραγωγής δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Οι πετρελαϊκές υποδομές της Βενεζουέλας χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις και εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης.

Σενάρια ακόμη και για έξοδο από τον ΟΠΕΚ

Πρόσθετη αβεβαιότητα προκαλούν πληροφορίες ότι η Βενεζουέλα εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τον ΟΠΕΚ, καθώς ενισχύονται οι σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εάν πραγματοποιηθεί, θα πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη αποχώρηση από τον οργανισμό μετά την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να εγκαταλείψουν τον OPEC.

Μια ενδεχόμενη έξοδος του Καράκας θα μπορούσε να έχει ευρύτερες συνέπειες για την πολιτική προσφοράς του πετρελαϊκού καρτέλ, ιδιαίτερα εάν η Βενεζουέλα επιχειρήσει να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή της με τη βοήθεια αμερικανικών κεφαλαίων.

Το Ορμούζ κρατά την αγορά σε επιφυλακή

Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο για τις τιμές παραμένει το Ορμούζ. Brent και WTI δέχθηκαν πιέσεις νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα μετά τις πληροφορίες ότι Ιράν και Ομάν συμφώνησαν να επιτραπεί μέρος της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι προετοιμάζει κατάλογο όρων για την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού.

Η προοπτική ευρύτερης αποκατάστασης της κυκλοφορίας έχει ασκήσει καθοδική πίεση στις τιμές, καθώς πριν από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου περνούσε από τα Στενά του Ορμούζ.

Το αργό, ωστόσο, περιόρισε μέρος των εβδομαδιαίων απωλειών του την Πέμπτη, μετά τις πληροφορίες ότι ο Τραμπ δεν ενδιαφέρεται να επιστρέψει στην ειρηνευτική συμφωνία του Ιουνίου με το Ιράν.

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα ζητήσει από την Ουάσιγκτον να τηρήσει τους όρους εκείνης της συμφωνίας πριν ξεκινήσει οποιοσδήποτε νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία έπαψε να ισχύει νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο.

Έτσι, η αγορά πετρελαίου βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο αντίρροπες δυνάμεις: από τη μία, την προοπτική περισσότερου πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και επαναλειτουργίας του Ορμούζ, που πιέζει τις τιμές, και από την άλλη, τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διατηρεί υψηλό το γεωπολιτικό premium.

Διαβάστε ακόμη

Φυσικό αέριο: Συναγερμός στην Ευρώπη για τον χειμώνα – Το εφιαλτικό σενάριο για τιμές στα 120 ευρώ

Reuters: Η Energean κοντά στην εξαγορά assets της BP στην Αίγυπτο – Στο $1 δισ. το πιθανό deal

UEFA κατά Ινφαντίνο: Ποινική υπόθεση για το σχέδιο των $20 δισ. – Ο ρόλος-κλειδί του Κούσνερ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ