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Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Βενεζουέλα για την απόκτηση ιδιοκτησιακού μεριδίου σε πετρελαϊκά κοιτάσματα της χώρας της Λατινικής Αμερικής, σύμφωνα με το Axios.

Η συμφωνία θα αφορά περισσότερα από δώδεκα πετρελαϊκά κοιτάσματα και, σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται ανώνυμες πηγές, θα μπορούσε να διπλασιάσει τα αποθέματα των ΗΠΑ.

Παράλληλα, τα ομόλογα της Βενεζουέλας σημείωσαν άνοδο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων, μετά τις πληροφορίες για την πιθανή πετρελαϊκή συμφωνία.

Μια τέτοια συμφωνία θα σηματοδοτούσε σημαντική διεύρυνση του ρόλου της Ουάσιγκτον στην πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας. Θα μπορούσε επίσης να επιταχύνει τον μετασχηματισμό ενός κλάδου στον οποίο σταδιακά περιορίζεται η κυριαρχία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της χώρας.

Τα κοιτάσματα που περιλαμβάνονται στη συμφωνία μπορούν να παράγουν έως και 90 εκατ. βαρέλια αργού ημερησίως, σύμφωνα με το Axios. Στο παρελθόν βρίσκονταν υπό τον έλεγχο προσώπων που ανήκαν κάποτε στον στενό κύκλο εξουσίας της Βενεζουέλας, καθώς και συμφερόντων που προηγουμένως ελέγχονταν από την Κίνα, ανέφερε το ειδησεογραφικό μέσο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αρχίσει να συζητά κατ’ ιδίαν τρόπους με τους οποίους οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποκτήσουν ιδιοκτησιακό μερίδιο στον πετρελαϊκό πλούτο της Βενεζουέλας, ακόμη και πριν οι αμερικανικές δυνάμεις συλλάβουν τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με το Axios.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία με την ασκούσα χρέη Προέδρου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

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