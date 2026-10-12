Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν πάρει ξανά την ανιούσα μετά τις αρχικές απώλειές τους τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, παρά τις προοπτικές ενίσχυσης της προσφοράς, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μια «ενεργειακή εκεχειρία» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, του διεθνούς δείκτη αναφοράς, με παράδοση τον Δεκέμβριο, ενισχύθηκαν στα 106,17 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI), με παράδοση τον Νοέμβριο, σημείωσαν άνοδο 0,54%, στα 92,76 δολάρια το βαρέλι. Νωρίτερα στη συνεδρίαση, οι τιμές και των δύο δεικτών είχαν υποχωρήσει κατά περίπου 1,5%.

«Με άμεση ισχύ, τίθεται σε εφαρμογή μια ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Μην την παραβιάσετε!», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στo Truth Social την Κυριακή.

Το πετρέλαιο ανέκτησε το χαμένο έδαφος, αφού ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε το ενδεχόμενο μιας τέτοιας εκεχειρίας, προειδοποιώντας ωστόσο τη Δευτέρα ότι θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη δέσμευση και από τη Μόσχα.

Παράλληλα, έχουν ενισχυθεί οι προσδοκίες για αύξηση των ποσοτήτων ρωσικής ενέργειας που θα διοχετευθούν στις διεθνείς αγορές, μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Μόσχα θα διαθέσει περισσότερους από 4 εκατομμύρια τόνους ντίζελ στην παγκόσμια αγορά, στο πλαίσιο συμφωνίας που, όπως υποστήριξε, εξασφάλισε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας.

Στο διπλωματικό πεδίο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν μπιν Αμπντουλάχ, με αντικείμενο την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή και τις προσπάθειες αντιμετώπισής της.

Όπως μετέδωσε το Al Jazeera, ο Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να προσφέρει τη συνδρομή του για την έναρξη διαλόγου μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

Διαβάστε ακόμη

Λιγοστεύουν κι άλλο τα διαθέσιμα σπίτια για ενοίκιο στην Αθήνα: Από 10% έως 26,9% μείωση μέσα σε ένα χρόνο (πίνακες)

Ι.Χ. σε ακινησία: Το παρκάρισμα που φέρνει πρόστιμο ακόμη και χωρίς οδήγηση

Πώς μια ανάρτηση στο Facebook αναβίωσε τα φουτουριστικά σπίτια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ