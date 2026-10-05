Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η Σαουδική Αραβία προχώρησε σε αιφνιδιαστική μείωση της τιμής του βασικού τύπου αργού που διαθέτει στην Ασία, την ώρα που οι παγκόσμιες ροές πετρελαίου αυξάνονται. Οι πιέσεις στις τιμές περιορίζονται, ωστόσο, από τη νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων στην Υεμένη.

Το Brent υποχώρησε γύρω στα 101,50 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) κινήθηκε κοντά στα 89,90 δολάρια.

Η Saudi Aramco θα διαθέτει αυτόν τον μήνα το Arab Light στους πελάτες της στην Ασία με τιμή κατά 5 δολάρια το βαρέλι χαμηλότερη από το περιφερειακό benchmark. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από το 2020 και για μια κίνηση εντελώς αντίθετη με τις προσδοκίες traders και διυλιστηρίων, οι οποίοι ανέμεναν αύξηση κατά 5 δολάρια.

Η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας αποτελεί ισχυρή ένδειξη των μεταβαλλόμενων συνθηκών στην αγορά, καθώς οι ροές αργού ανακάμπτουν σταδιακά μετά τις μεγάλες αναταράξεις που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν.

Νέα πολεμική κλιμάκωση στην Υεμένη

Στην Υεμένη, την ίδια ώρα, η κυβέρνηση που υποστηρίζεται από το Ριάντ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση με στόχο την ανακατάληψη όλων των περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

Οι Χούθι πολεμούν τόσο τους εγχώριους αντιπάλους τους όσο και τη Σαουδική Αραβία, έχοντας στοχοποιήσει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στο βασίλειο.

Η εξέλιξη ενισχύει εκ νέου το γεωπολιτικό ασφάλιστρο στις τιμές του πετρελαίου, καθώς η Υεμένη βρίσκεται δίπλα σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Οι ροές πετρελαίου επιστρέφουν προς τα προπολεμικά επίπεδα

Το αργό έχει καταγράψει ισχυρό ράλι μέσα στο 2026, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, οι οποίες πυροδότησαν πολύμηνη σύγκρουση και ενίσχυσαν τις πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, οι ροές πετρελαίου ανακάμπτουν προς τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο, αν και οι μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς.

Στην προσπάθειά τους να συγκρατήσουν τις τιμές, οι χώρες της G7 και οι εταίροι τους ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα νέα αποδέσμευση ποσοτήτων από τα στρατηγικά αποθέματα έκτακτης ανάγκης.

Από το ιστορικό premium των 19,50 δολαρίων στη μεγάλη έκπτωση

Οι επίσημες τιμές πώλησης της Saudi Aramco, τα λεγόμενα Official Selling Prices (OSP), που καθορίζουν το κόστος του αργού το οποίο πωλείται μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων στα διυλιστήρια, έχουν εμφανίσει εξαιρετικά έντονες διακυμάνσεις μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν τον Φεβρουάριο.

Στα πρώτα στάδια της σύγκρουσης, όταν οι διελεύσεις μέσω των Στενών του Ορμούζ κατέρρευσαν, η επίσημη τιμή για τις πωλήσεις προς την Ασία είχε καθοριστεί σε premium-ρεκόρ 19,50 δολαρίων ανά βαρέλι.

Έκτοτε, οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν ενισχυθεί σημαντικά, επιτρέποντας μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου να φτάνουν ξανά στις διεθνείς αγορές.

Παραμένουν οι κίνδυνοι στα Στενά του Ορμούζ

Παρά την ανάκαμψη των ροών, οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένοι, μετά και το νέο κύμα επιθέσεων των τελευταίων ημερών.

Η UK Maritime Trade Operations (UKMTO) έλαβε στις 4 Οκτωβρίου αναφορά για περιστατικό εντός των Στενών του Ορμούζ. Ξεχωριστό περιστατικό αναφέρθηκε επίσης ανοικτά της Αλ Μούχα της Υεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη των συγκρούσεων στην Υεμένη έχει ο έλεγχος της στρατηγικής δυτικής ακτογραμμής της χώρας προς τα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Πρόσφατη προέλαση των Χούθι τούς επέτρεψε να αποκτήσουν τον έλεγχο της περιοχής, αυξάνοντας τους κινδύνους για τη σαουδαραβική ναυσιπλοΐα σε μια θαλάσσια διαδρομή που έχει εξελιχθεί σε βασική εναλλακτική οδό έναντι των Στενών του Ορμούζ.

Στο στόχαστρο οι ενεργειακές υποδομές

«Οι υποδομές αγωγών, διυλιστηρίων και φόρτωσης παραμένουν ευάλωτες σε επιθέσεις των Χούθι», δήλωσε η Τζουν Γκο, ανώτερη αναλύτρια της αγοράς πετρελαίου στη Sparta Commodities.

Σύμφωνα με την ίδια, αυτή η απειλή μπορεί να δυσκολέψει τη Σαουδική Αραβία να διατηρήσει την παραγωγή σε υψηλά επίπεδα και να τροφοδοτεί την αγορά μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Το Ριάντ βρίσκεται έτσι αντιμέτωπο με ένα σύνθετο περιβάλλον: από τη μία πλευρά, η βελτίωση των ροών και η αυξημένη προσφορά πιέζουν τις τιμές και, από την άλλη, οι στρατιωτικές εξελίξεις στην Υεμένη απειλούν μια κρίσιμη εναλλακτική εξαγωγική διαδρομή.

Σταθερές οι ποσοστώσεις του OPEC+

Στο μεταξύ, οι μεγάλες χώρες του OPEC+ συμφώνησαν το Σαββατοκύριακο να διατηρήσουν αμετάβλητες τις ποσοστώσεις παραγωγής για τον επόμενο μήνα, ακολουθώντας τον υφιστάμενο οδικό χάρτη για την προσφορά.

Ωστόσο, ο πόλεμος με το Ιράν έχει περιορίσει την πραγματική επίδραση των αποφάσεων του οργανισμού στην αγορά, καθώς η παραγωγή ορισμένων κρατών-μελών εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Με την προσφορά να ανακάμπτει αλλά τους γεωπολιτικούς κινδύνους να παραμένουν υψηλοί από τα Στενά του Ορμούζ έως την Ερυθρά Θάλασσα, η αγορά πετρελαίου συνεχίζει να κινείται ανάμεσα στις πιέσεις για αποκλιμάκωση των τιμών και στον κίνδυνο νέων διαταραχών στις ενεργειακές ροές.

Διαβάστε ακόμη

Ανάχωμα στη στεγαστική κρίση τα μέτρα για τους servicers

Ρούμπιο στην Αθήνα: F-35, ενέργεια και Ανατολική Μεσόγειος στη «βαριά» ατζέντα – Τα έξι όπλα που ζητεί η Ελλάδα

Στο Εφετείο τα πρόστιμα για το 5άστερο του ομίλου Ευμορφίδη στην Ακρόπολη, σε εκκρεμότητα η κατεδάφιση των 2 ορόφων

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ