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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Παρασκευή, διευρύνοντας τις απώλειες που είχαν καταγράψει νωρίτερα στη συνεδρίαση, μετά την είδηση για αποδέσμευση πρόσθετων αποθεμάτων ντίζελ και αργού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παγκόσμια έλλειψη προσφοράς.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, του διεθνούς δείκτη αναφοράς, με λήξη τον Δεκέμβριο υποχωρούν κατά 3,26%, στα 98,97 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI), με λήξη τον Νοέμβριο, σημειώνουν πτώση 4,26%, στα 88,73 δολάρια.

Η εξέλιξη έρχεται λίγο μετά το δημοσίευμα του Reuters ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούσαν γαλλική πρόταση για αποδέσμευση πρόσθετων αποθεμάτων ντίζελ, έπειτα από πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται μία ανώνυμη πηγή με γνώση των λεπτομερειών της συζήτησης, ανέφερε ότι η Γαλλία είχε προτείνει οι χώρες της ΕΕ να αποδεσμεύσουν 50 εκατ. βαρέλια ντίζελ και τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) να αποδεσμεύσουν 50 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου.

Την επίτευξη συμφωνίας στην Ευρώπη για την αποδέσμευση μεγάλης ποσότητας από τα αποθέματα ντίζελ ανακοίνωσε λίγο αργότερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social.

«Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει μια τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματά της σε πετρέλαιο ντίζελ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», έγραψε ο Τραμπ.

Αμέσως μετά ανακοινώθηκε ότι οι χώρες της Ομάδας των Επτά (G7), ήτοι ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, αλλά και οι ΗΠΑ, πρόκειται να διαθέσουν στην αγορά έως και 100 εκατ. βαρέλια από τα έκτακτα αποθέματα πετρελαίου και ντίζελ, μετά τις πιέσεις που άσκησε η κυβέρνηση Τραμπ με στόχο να ανακοπεί η άνοδος των τιμών των καυσίμων.

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