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Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις ενδείξεις προόδου για την αύξηση των ενεργειακών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ απέναντι στη νέα κλιμάκωση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, η οποία προκαλεί προβλήματα στη ρωσική παραγωγή και στις εξαγωγές καυσίμων.

Το Brent κινείται με πτώση 0,46% κοντά στα 87,46 δολάρια το βαρέλι, έχοντας χάσει περισσότερο από 7% μέσα στην εβδομάδα, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) διαπραγματεύεται κοντά στα 81,80 δολάρια με πτώση 0,46%.

Οι τιμές είχαν αρχικά κινηθεί ανοδικά την Τετάρτη, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, σχεδιάζει περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία. Τα κέρδη, ωστόσο, εξανεμίστηκαν όταν ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με το Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ, η οποία περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τον διαμοιρασμό εσόδων.

Οι προσδοκίες για νέα αποκλιμάκωση

Το πετρέλαιο βρίσκεται υπό πίεση αυτή την εβδομάδα, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες γύρω από τη συμφωνία Ιράν-Ομάν, ενώ τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης και των εμπορικών εταίρων της αποδείχθηκαν λιγότερο αυστηρά από ό,τι φοβόταν η αγορά.

Παρά την τελευταία διόρθωση, οι τιμές του αργού εξακολουθούν να καταγράφουν άνοδο άνω του 40% από την αρχή του έτους, καθώς η εξάμηνη σύγκρουση έχει περιορίσει σημαντικά τις ενεργειακές ροές από τον Περσικό Κόλπο.

«Η αγορά έχει αρχίσει να τιμολογεί την πιθανότητα μιας ακόμη εκεχειρίας», ανέφερε ο Σολ Κάβονικ, ανώτερος αναλυτής ενέργειας της MST Marquee. Οι συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν αντιμετωπίζονται ως πιθανός προάγγελος μιας ευρύτερης συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, οι traders παραμένουν επιφυλακτικοί. Έχουν προηγηθεί αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες αποκλιμάκωσης και η αγορά περιμένει πλέον πιο σαφείς ενδείξεις ότι μπορεί πράγματι να επιτευχθεί συμφωνία.

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα τονίσει ότι μια συμφωνία για τη ναυσιπλοΐα δεν συνεπάγεται αυτομάτως πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Παρ’ όλα αυτά, πετρέλαιο φαίνεται ότι συνεχίζει να περνά από την περιοχή, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι την Τρίτη πέρασαν από τα Στενά περίπου 10 εκατ. βαρέλια.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν επίσης ότι η Σαουδική Αραβία αυξάνει τις φορτώσεις πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο, ένδειξη ότι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού στον κόσμο αναπροσαρμόζει τις διαδρομές των φορτίων του λόγω των απειλών των Χούθι της Υεμένης για τις εξαγωγές μέσω Ερυθράς Θάλασσας.

Οι κίνδυνοι, πάντως, δεν έχουν εξαφανιστεί. Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ, με τις τοπικές αρχές να διερευνούν το περιστατικό.

Πλήγμα έως 10% στη ρωσική προσφορά

Ένας δεύτερος παράγοντας αβεβαιότητας προέρχεται από τη Ρωσία. Οι επανειλημμένες ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια και λιμάνια περιορίζουν τη δυνατότητα της Μόσχας να διοχετεύει περισσότερο αργό στις εξαγωγές, επιτείνοντας τις αναταράξεις που έχει ήδη προκαλέσει η σύγκρουση με το Ιράν.

Σύμφωνα με τον Κάβονικ, οι συχνές επιθέσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές και διυλιστικές υποδομές αρχίζουν να επηρεάζουν τη συνολική προσφορά πετρελαίου της χώρας έως και κατά περίπου 10%, ενώ ακόμη μεγαλύτερες είναι οι επιπτώσεις στα διυλισμένα προϊόντα.

Σημάδια στενότητας εμφανίζονται και στις ΗΠΑ, όπου τα αποθέματα diesel έχουν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για την εποχή. Στην Ευρώπη, η κατάσταση είναι τόσο πιεσμένη ώστε η περιοχή στράφηκε στο Μεξικό για προμήθειες diesel για πρώτη φορά εδώ και επτά χρόνια.

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