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Οι τιμές του αργού πετρελαίου ανέκαμψαν την Τετάρτη, τερματίζοντας ένα σερί πέντε συνεχόμενων πτωτικών συνεδριάσεων, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στις δηλώσεις του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν πρόκειται να παραδοθεί στις ΗΠΑ.

Το Brent, διεθνές σημείο αναφοράς, ενισχύθηκε κατά 3,9% και έκλεισε στα 103,08 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 1,8%, στα 92,16 δολάρια το βαρέλι.

«Δοκίμασαν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα του Ιράν και έμαθαν ότι το Ιράν δεν μπορεί να εξαναγκαστεί σε παράδοση», δήλωσε ο Πεζεσκιάν στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η άνοδος των τιμών ήρθε μετά την έντονη μεταβλητότητα των προηγούμενων ημερών, με το αμερικανικό αργό να παραμένει πάντως 8% χαμηλότερα σε εβδομαδιαία βάση, ενώ το Brent έχει περιορίσει τις απώλειες σε περίπου 1%.

Η αντιπαράθεση Τραμπ–Τεχεράνης κρατά σε επιφυλακή τις αγορές

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις σχέσεις Ουάσινγκτον–Τεχεράνης, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν «πολύ καλή συνάντηση» με την ιρανική αντιπροσωπεία, η οποία διήρκεσε περίπου τρεις ώρες.

Ωστόσο, στην ομιλία του στον ΟΗΕ την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια «μεγάλη απόφαση» για το αν θα επιδιώξει συμφωνία με την Τεχεράνη ή αν θα προχωρήσει στην «εξάλειψη» του Ιράν.

Στο επίκεντρο παραμένει η τύχη των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας ενεργειακής διακίνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου τα Στενά μέσα σε μία εβδομάδα, εφόσον οι ΗΠΑ μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Παράλληλα, ο ρόλος της διαμεσολάβησης του Πακιστάν εκτιμάται ότι μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο ευρύτερης κλιμάκωσης.

«Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης του Πακιστάν με την Τεχεράνη θα μπορούσαν επίσης να μειώσουν τον κίνδυνο μιας ευρύτερης κλιμάκωσης», δήλωσε ο Πάολο Μπροκάρντο, διευθύνων σύμβουλος της ψηφιακής τράπεζας BankPro.

Οι προμήθειες από τη Μέση Ανατολή περιορίζουν το ράλι

Παρά την ανοδική αντίδραση της Τετάρτης, αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές δύσκολα θα σημειώσουν άμεση μεγάλη εκτόξευση, καθώς η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει μέρος του γεωπολιτικού κινδύνου.

«Τις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις, η τιμή έχει υποχωρήσει σχεδόν 12%, απομακρυνόμενη εκ νέου από τη ζώνη πάνω από τα 100 δολάρια, όπου έχουμε επανειλημμένα δει να εντείνονται οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης και ειρηνευτικών πρωτοβουλιών», ανέφερε ο Μπροκάρντο.

Παράλληλα, οι αγορές επηρεάζονται από τις αυξημένες ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό East-West Pipeline προς την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ προσφέρει επιπλέον φορτία σε ασιατικά διυλιστήρια από σημεία εκτός των Στενών του Ορμούζ.

Το Ιράκ ανακοίνωσε επίσης ότι οι εξαγωγές του ξεπερνούν τα 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, με στόχο να αυξήσει τις ροές μέσω Τουρκίας πάνω από τα 600.000 βαρέλια ημερησίως.

Την ίδια ώρα, τα αμερικανικά αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 3 εκατ. βαρέλια, στα 426,4 εκατ. βαρέλια, την εβδομάδα έως τις 18 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών (EIA), ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μείωση κατά 641.000 βαρέλια.

Στην αγορά καυσίμων, τα συμβόλαια ντίζελ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο υποχώρησαν περίπου 5%, μετά τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει 90ήμερη απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ, σχέδιο που ο Λευκός Οίκος διέψευσε στη συνέχεια.

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