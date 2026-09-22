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Οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν και την Τρίτη για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς αυξάνονται οι ροές σαουδαραβικού αργού, μετά την επανεκκίνηση του αγωγού Ανατολής-Δύσης και την ενίσχυση της κίνησης των πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου διερχόταν περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Το Brent και το αμερικανικό αργό περιόρισαν πάντως τις μεγαλύτερες απώλειες που κατέγραφαν ενδοσυνεδριακά, μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ στις αρχές Νοεμβρίου, ψαλιδίζοντας τις προσδοκίες για άμεση διπλωματική διευθέτηση.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι, χωρίς ειρηνευτική συμφωνία, θα μπορούσε να «αφανίσει» το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμενόταν να έχει συναντήσεις με ηγέτες από όλο τον κόσμο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα, τροφοδοτώντας τις προσδοκίες για μεγαλύτερη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και ενδεχομένως για πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος διαρκεί ήδη τεσσεράμισι χρόνια.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent παράδοσης Νοεμβρίου έκλεισαν στα 99,25 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 1,09 δολαρίου ή 1,09%. Το συμβόλαιο του WTI παράδοσης Οκτωβρίου έκλεισε στα 94,99 δολάρια το βαρέλι, υποχωρώντας κατά 1,19 δολάρια ή 1,24%.

Στα χαμηλά της συνεδρίασης, και οι δύο δείκτες αναφοράς υποχωρούσαν περισσότερο από 2 δολάρια το βαρέλι. Οι δηλώσεις Τραμπ περιόρισαν στη συνέχεια τις προσδοκίες που είχαν ενισχυθεί ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Αυξάνονται οι ροές μέσω Ορμούζ

Την αισιοδοξία στην αγορά ενίσχυσε το γεγονός ότι οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες.

«Η Σαουδική Αραβία ενεργεί, δεν περιμένει», δήλωσε ο Φιλ Φλιν, ανώτερος αναλυτής της Price Futures Group. Όπως ανέφερε, μετά τα πλήγματα των Χούθι στον αγωγό Ανατολής-Δύσης που οδήγησαν στη διακοπή των φορτώσεων στο Γιανμπού, η Aramco φόρτωσε περίπου 14 εκατ. βαρέλια αργού σε επτά πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια (VLCCs) στον Κόλπο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, οι ροές σαουδαραβικού πετρελαίου μέσω του Ορμούζ διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο σε περίπου 2,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως τις τελευταίες έξι ημέρες, από περίπου 700.000 βαρέλια ημερησίως τον Αύγουστο.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής-Δύσης και θα μπορούσε να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Το Ιράν ανοίγει παράθυρο για τα Στενά

Την ίδια ώρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν μπορεί να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ μέσα σε επτά ημέρες, εφόσον οι ΗΠΑ μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη διαθέτει πλήρη εξουσιοδότηση για την επανεκκίνηση της διπλωματικής διαδικασίας με τις ΗΠΑ.

Ο Χαμάντ Χουσεΐν, ανώτερος οικονομολόγος για το κλίμα και τα εμπορεύματα στην Capital Economics, εκτίμησε ότι οι δηλώσεις της Τεχεράνης αποτελούν ένδειξη πως οι διπλωματικές προσπάθειες ενδέχεται να αποδίδουν.

Πριν από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, από τα Στενά του Ορμούζ περνούσε περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ο Χουσεΐν προειδοποίησε, ωστόσο, ότι παραμένουν και άλλα εμπόδια, όπως το ζήτημα των διοδίων και των τελών, τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν προτού υπάρξει μια διαρκής λύση.

Οι επιθέσεις με drones είχαν αναγκάσει τη Σαουδική Αραβία να κλείσει τον αγωγό τον Σεπτέμβριο, διακόπτοντας τις φορτώσεις αργού στο Γιανμπού.

Στα ύψη το ντίζελ

Ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank, εκτίμησε ότι τα περιθώρια περαιτέρω σημαντικής υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου παραμένουν περιορισμένα, έως ότου αυξηθούν ουσιαστικά οι προμήθειες μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το πρόβλημα είναι εντονότερο στα διυλισμένα προϊόντα, όπου οι ελλείψεις παραμένουν ιδιαίτερα οξείες.

Οι τιμές του ντίζελ έχουν εκτιναχθεί σε επίπεδα-ρεκόρ στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, καθώς οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία έχουν περιορίσει σημαντικά τις εξαγωγές από ορισμένους από τους μεγαλύτερους παραγωγούς, μεταξύ των οποίων η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

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