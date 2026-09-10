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Αρνητικό είναι το κλίμα που επικρατεί στη Wall Street, καθώς οι βασικοί δείκτες βρίσκονται αντιμέτωποι με νέο «κύμα» ανησυχίας, εν μέρει λόγω των στοιχείων που έδειξαν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές, αλλά κυρίως εξαιτίας της αδιάκοπης ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,4% και διαπραγματεύεται στις 52.171,54 μονάδες. Ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,55% στις 7.594,81 μονάδες και ο Nasdaq κινείται χαμηλότερα κατά 0,89% στις 26.019,26 μονάδες.

Η κλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία διανύει πλέον τον έβδομο μήνα της, αναζωπυρώνει τους φόβους για παρατεταμένα υψηλό ενεργειακό κόστος, κλονίζοντας την επενδυτική εμπιστοσύνη και ενισχύοντας τις προσδοκίες για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve.

Η αγορά ενέργειας αποτέλεσε τον κεντρικό καταλύτη της νευρικότητας, καθώς το αμερικανικό αργό (WTI) ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο ράλι του 4,5%, ενώ το πετρέλαιο τύπου Brent εκτινάχθηκε πάνω από τα 105 δολάρια. Οι τιμές του μαύρου χρυσού επηρεάστηκαν καθοριστικά από τις αναφορές της Σαουδικής Αραβίας προς τον ΟΠΕΚ, σύμφωνα με τις οποίες η παραγωγή της υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1990, καθώς οι εχθροπραξίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζουν να προκαλούν σοβαρές διαταραχές στις θαλάσσιες οδούς μεταφοράς τόσο στα Στενά του Ορμούζ όσο και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Την ίδια στιγμή, τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής στις ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι οι πιέσεις στο κόστος παραγωγής παραμένουν υψηλές. Ο δείκτης για τις τιμές παραγωγού αυξήθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο, ενώ σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε στο 5,4%, καταγράφοντας ελαφρώς υψηλότερη μέτρηση από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Παρότι ο εν λόγω δείκτης συνήθως συγκεντρώνει λιγότερα φώτα από τον δείκτη τιμών καταναλωτή, η συγκυρία τον καθιστά ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς αποτελεί προάγγελο για την πορεία του δείκτη υπολογισμού των ατομικών καταναλωτικών δαπανών, τον οποίο παρακολουθεί στενά η Fed για τη λήψη αποφάσεων.

Η αβεβαιότητα αυτή αποτυπώθηκε ανάγλυφα στην αγορά ομολόγων, όπου οι αποδόσεις των αμερικανικών τίτλων σημείωσαν κατακόρυφη άνοδο. Η απόδοση του διετούς ομολόγου, η οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις μεταβολές των επιτοκιακών προσδοκιών, ενισχύθηκε στο 4,49%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου σκαρφάλωσε στο 4,901%, παρά το γεγονός ότι το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε διεύρυνση των προγραμμάτων επαναγοράς μακροπρόθεσμου χρέους στο πλαίσιο προσπαθειών συγκράτησης των επιτοκίων. Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων καθιστά τις μετοχές λιγότερο ελκυστικές, ασκώντας επιπλέον πιέσεις στους μετοχικούς δείκτες.

Στο πεδίο των χρηματιστηριακών στοιχημάτων, οι πιθανότητες για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου ενισχύθηκαν σημαντικά, προσεγγίζοντας το 70%. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι τα νέα δεδομένα δυσκολεύουν το έργο των τραπεζιτών, οι οποίοι καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη ανάσχεσης του πληθωρισμού και στον κίνδυνο επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας.

Στις επιμέρους μετοχικές μεταβολές, οι τεχνολογικές εταιρείες και οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών δέχονται ισχυρές πιέσεις, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις επιπτώσεις των υψηλότερων επιτοκίων και του αυξημένου ενεργειακού κόστους στην κερδοφορία τους. Στον αντίποδα, η Apple σημειώνει οριακή άνοδο, λαμβάνοντας στήριξη από τις θετικές αξιολογήσεις των αναλυτών για το νέο αναδιπλούμενο iPhone που παρουσίασε. Στον κλάδο της λιανικής, η Macy’s καταγράφει ήπιες διακυμάνσεις παρά την αναβάθμιση των ετήσιων προβλέψεών της, ενώ η American Eagle Outfitters υποχωρεί σημαντικά λόγω των συγκρατημένων εκτιμήσεων για τα περιθώρια κέρδους της.

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