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Με ήπια κέρδη κινούνταιοι περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις πιθανότητες συνέχισης των διπλωματικών επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,23% στις 640,11 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει άνοδο 0,27% στις 10.724,37 μονάδες.

Στη Φρανκφούρτη, ο DAX κερδίζει 0,09% και διαμορφώνεται στις 25.432,45 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 ενισχύεται κατά 0,27% στις 8.099,62 μονάδες.

Οριακά θετική είναι η εικόνα στη Μαδρίτη, με τον IBEX 35 στο +0,05% και τις 19.710,20 μονάδες. Αντίθετα, στο Μιλάνο ο FTSE MIB υποχωρεί κατά 0,11% στις 51.812,01 μονάδες.

Στο επίκεντρο οι επαφές ΗΠΑ και Ιράν

Το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει στραμμένο στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν και στις πιθανότητες να υπάρξει νέα διπλωματική προσπάθεια για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι απέρριψε την πρόταση του Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ωστόσο δήλωσε ότι αναμένει νέες συνομιλίες μέσα στην εβδομάδα.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι η Τεχεράνη είναι «έτοιμη για πραγματική διπλωματία», προειδοποιώντας παράλληλα ότι η χώρα θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε νέα επίθεση.

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Μάικ Γουόλτς δήλωσε ότι το επταήμερο σχέδιο της Τεχεράνης απορρίφθηκε επειδή, μεταξύ άλλων, προέβλεπε την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και χαλάρωση των κυρώσεων.

Στο διπλωματικό μέτωπο, ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ έφθασε στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τις εξελίξεις στην περιοχή.

Αυξήθηκαν οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή

Παρά τον πόλεμο και τους περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα, οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή παρουσιάζουν σημάδια ανάκαμψης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, οι εξαγωγές πετρελαίου της περιοχής αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο στα 12,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως, στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Παραμένουν, ωστόσο, σημαντικά χαμηλότερα από τα περίπου 18,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως πριν από τον πόλεμο.

Μέσω των Στενών του Ορμούζ διακινούνται περίπου 7,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει σε περίπου 2.000 διελεύσεις.

Η Jefferies σημειώνει ότι η γεωπολιτική εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό παράγοντα που καθορίζει την κατεύθυνση των αγορών, διατηρώντας πάντως σχετικά αισιόδοξη στάση για την πιθανότητα επίτευξης κάποιου είδους συμβιβαστικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με τον στρατηγικό αναλυτή Μόχιτ Κουμάρ, ο Τραμπ επιδιώκει μια διπλωματική επιτυχία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ το Ιράν βρίσκεται υπό σημαντική πίεση εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού.

Ανεβαίνει το πετρέλαιο, βουτιά στον χρυσό

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να διατηρούν τις τιμές του πετρελαίου σε ανοδική τροχιά.

Τα συμβόλαια του Brent ενισχύονται κατά 2,63%, στα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κερδίζει 2%, στα 94,26 δολάρια.

Στον αντίποδα, ισχυρές πιέσεις δέχεται ο χρυσός. Η τιμή spot υποχωρεί κατά περίπου 2,9%, στα 4.161,27 δολάρια ανά ουγκιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χάνουν περίπου 3%, στα 4.193,97 δολάρια.

Στην αγορά συναλλάγματος, η στερλίνα κινείται ελαφρώς χαμηλότερα έναντι του δολαρίου, κοντά στα 1,324 δολάρια.

Βρετανία: Στο προσκήνιο η οικονομική ατζέντα

Στη Βρετανία, το ενδιαφέρον στρέφεται παράλληλα στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Ο υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι, ο οποίος διαδέχθηκε τη Ρέιτσελ Ριβς, αναμένεται να παρουσιάσει στο συνέδριο των Εργατικών στο Λίβερπουλ ένα σχέδιο για μια «νέα εποχή εκβιομηχάνισης».

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινώσει την παραγγελία τριών πλωτών δεξαμενών για πυρηνικά υποβρύχια στο Κλάιντ.

Ο νέος βρετανικός προϋπολογισμός αναμένεται σε περίπου τέσσερις εβδομάδες, με τις αγορές να παρακολουθούν τις δημοσιονομικές επιλογές της κυβέρνησης σε ένα περιβάλλον αυξημένου ενεργειακού κόστους και υψηλών επιτοκίων.

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