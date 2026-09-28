Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μικρές μεταβολές κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Δευτέρας, καθώς η στήριξη από το ισχυρό ράλι των βρετανικών κατασκευαστικών εταιρειών κατοικιών περιορίστηκε από τη νέα σημαντική άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τις υψηλές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε ανεπαίσθητα κατά 3 μονάδες (0%) στις 638,68 μονάδες με πτωτικές τάσεις στους περισσότερους επιμέρους κλάδους.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX υποχώρησε 0,13% στις 25.374 μονάδες, ο CAC 40 ανέβηκε ελαφρά κατά 0,01% στις 8.078 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε κάμψη 0,10% στις 10.684 μονάδες.

Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο διολίσθησε σε ποσοστό 0,21% και τις 51.759 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.600 μονάδες μειωμένος κατά 0,51%.

Οι μετοχές των βρετανικών εταιρειών κατασκευής κατοικιών εκτινάχθηκαν μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι στον προϋπολογισμό του επόμενου μήνα θα επιβεβαιώσει ένα νέο πρόγραμμα δανείων συμμετοχικού κεφαλαίου για όσους αγοράζουν για πρώτη φορά κατοικία, επαναφέροντας μια πολιτική που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης και της κατασκευής νέων κατοικιών.

Οι μετοχές των Persimmon, Barratt Redrow, Taylor Wimpey και Vistry κατέγραφαν άνοδο μεταξύ 13,5% και 15% αντισταθμίζοντας έτσι ως ένα βαθμό τις ευρύτερες απώλειες του FTSE 100.

Ωστόσο, συνολικά σαν τροχοπέδη για τις αγορές της περιοχής λειτούργησε για ακόμη μια φορά το νέο ράλι των πετρελαϊκών τιμών, μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της ιρανικής πρότασης για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τερματισμό της σύγκρουσης.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Νοεμβρίου ενισχύθηκε κατά 3,24% στα 107,70 δολάρια και η τιμή του αμερικάνικου αργού WTI εκτινάχθηκε στα 95,55 δολάρια το βαρέλι.

Η αναζωπύρωση των γεωπολιτικών ανησυχιών έφερε ξανά στο προσκήνιο τον κίνδυνο περαιτέρω αύξησης του ενεργειακού κόστους και νέων πληθωριστικών πιέσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες έχουν ήδη αρχίσει να απαντούν στο ενεργειακό σοκ με αυξήσεις επιτοκίων.

Σημαντικός παράγοντας πίεσης για τις αγορές παρέμεναν παράλληλα οι υψηλές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές οδεύουν προς τον τερματισμό ενός ανοδικού σερί πέντε μηνών τον Σεπτέμβριο, καθώς το παγκόσμιο sell-off στις αγορές ομολόγων εντάθηκε με φόντο την εκτίναξη των ενεργειακών τιμών και των ανησυχιών για τον πληθωρισμό και τη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών.

Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ευρωζώνη, κινήθηκε υψηλότερα στο 3,6303%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδό από τον Ιούνιο του 2009.

Η άνοδος των αποδόσεων βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο και της συζήτησης για τις επόμενες κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία έχει ήδη αυξήσει δύο φορές φέτος τα επιτόκια, επιχειρώντας να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η άνοδος του ενεργειακού κόστους.

Το ζήτημα του ράλι των αποδόσεων των ομολόγων και οι επιπτώσεις τους στην οικονομία βρέθηκαν στο επίκεντρο και της τοποθέτησης της Προέδρου της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, τη Δευτέρα, ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι, παρά την ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει μέχρι στιγμής η οικονομία, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια έχουν αυξηθεί αισθητά από την τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επιβραδύνει την ανάπτυξη και να περιορίσει περισσότερο από ό,τι είχε υπολογίσει η κεντρική τράπεζα στις προβλέψεις του Σεπτεμβρίου τη μετακύλιση των υψηλότερων τιμών της ενέργειας στον ευρύτερο πληθωρισμό.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ επισήμανε παράλληλα ότι, παρά την άνοδο του πληθωρισμού, δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις ότι οι αυξημένες ενεργειακές τιμές έχουν περάσει στους μισθούς ή ότι οι πληθωριστικές πιέσεις αρχίζουν να παγιώνονται στην οικονομία.

Η Λαγκάρντ αναγνώρισε πάντως ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό παραμένουν ανοδικοί, ενώ η αβεβαιότητα γύρω από τις οικονομικές προοπτικές εξακολουθεί να είναι υψηλή, στοιχεία που θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά η ΕΚΤ προκειμένου να διαμορφώσει τα επόμενα βήματα της.

Στις αγορές εμπορευμάτων, ο χρυσός ακολούθησε αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με το πετρέλαιο με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να κάνει «βουτιά» κοντά στο 4% στα 4.150 δολάρια την ουγγιά.

Στις αγορές συναλλάγματος, το αμερικανικό νόμισμα ενισχύθηκε με τον δείκτη δολαρίου να ανεβαίνει στο 101,23, ήτοι κοντά σε υψηλά δύο μηνών, και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,1366.

Με μόλις δύο συνεδριάσεις να απομένουν ακόμη για το «κλείσιμο» του Σεπτεμβρίου, ο δείκτης δολαρίου μετρά κέρδη της τάξεως του 1,7% για το μήνα, που είναι η καλύτερη επίδοση του από τον περασμένο Ιούνιο.

Διαβάστε ακόμη

Booking.com: Αλλάζει τους κανόνες για τις τιμές – Τι ανακοίνωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού (upd)

Σφίγγει ο κλοιός για το LNG στην Ευρώπη – Προς αναβολή η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού για το μεθάνιο

Ρωσία: Υπό προσωρινή διοίκηση η αλυσίδα Metro Cash and Carry – Νέα παρέμβαση Πούτιν σε ξένη εταιρεία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ