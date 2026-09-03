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Κάποτε, οι συναλλαγές πετρελαίου ήταν κατά κύριο λόγο προνόμιο των εταιρειών εμπορίας πρώτων υλών, των θεσμικών επενδυτών και των επαγγελματιών επενδυτών που μπορούσαν να πραγματοποιούν συναλλαγές που αφορούσαν χιλιάδες βαρέλια κάθε φορά. Αυτό το εμπόδιο έχει πλέον μειωθεί σημαντικά.

Η CME Group άρχισε να προσφέρει ένα νέο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης που αντιστοιχεί σε 10 βαρέλια αργού πετρελαίου West Texas Intermediate, πράγμα που σημαίνει ότι ένας επενδυτής θα πλήρωνε περίπου 860 δολάρια στις τρέχουσες τιμές. Αυτό συγκρίνεται με τα 100 βαρέλια του συμβολαίου Micro WTI της CME και τα 1.000 βαρέλια του τυπικού συμβολαίου της.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί το τελευταίο βήμα σε αυτό που ορισμένοι αναλυτές περιγράφουν ως τη «δημοκρατικοποίηση» των συναλλαγών πετρελαίου, μετά από χρόνια ανάπτυξης των διαδικτυακών πλατφορμών μεσιτείας, των ETF και των μικρότερων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Το ενδιαφέρον των ιδιωτών επενδυτών αυξάνεται ήδη, ειδικά σε περιόδους πίεσης στην αγορά. Ο αριθμός των συναλλαγών πετρελαίου που διεκπεραίωσε η eToro ήταν σχεδόν 16 φορές μεγαλύτερος από ό,τι ένα χρόνο πριν, κατά τους τρεις μήνες που ακολούθησαν την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Ομοίως, η CME υπογράμμισε ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Micro WTI των 100 βαρελιών της κατέγραψαν μέσο όρο 272.000 συμβολαίων την ημέρα τον Μάιο, σημειώνοντας αύξηση 317% σε ετήσια βάση.

Το μικρότερο συμβόλαιο της CME θα μπορούσε να επιταχύνει αυτή τη μεταβολή. Η Κάρλι Γκάρνερ, στρατηγικός αναλυτής της αγοράς εμπορευμάτων και μεσίτης στη DeCarley Trading, δήλωσε ότι τα μικρότερα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα ETF πετρελαίου, όπως το United States Oil Fund, έχουν καταστήσει δυνατή την κερδοσκοπία για επενδυτές σχεδόν οποιουδήποτε επιπέδου εμπειρίας ή κεφαλαίου.

Ωστόσο, η ευρύτερη πρόσβαση ενέχει και ένα πιθανό μειονέκτημα: «Οι κερδοσκόποι μπορούν να επηρεάσουν προσωρινά τις τιμές μέσω συναισθηματικής μεταβλητότητας που δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με τη θεμελιώδη πραγματικότητα», ανέφερε η Γκάρνερ . Η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών προσθέτει επίσης ρευστότητα, βοηθώντας τους παραγωγούς και τους καταναλωτές να αντισταθμίσουν τον κίνδυνό τους πιο αποτελεσματικά.

Η Γκάρνερ υποστήριξε ότι τα ETF εμπορευμάτων έχουν ήδη στρεβλώσει κατά καιρούς τον προσδιορισμό των τιμών. Επεσήμανε την αναταραχή τον Απρίλιο του 2020, όταν τα μέτρα περιορισμού λόγω της πανδημίας προκάλεσαν κατάρρευση της ζήτησης πετρελαίου πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορούσαν οι παραγωγοί να μειώσουν την προσφορά. Η κρίση έλαβε χώρα καθώς το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης WTI του Μαΐου πλησίαζε τη λήξη του.

Οι επενδυτές που εξακολουθούσαν να κατέχουν το συμβόλαιο αντιμετώπιζαν την προοπτική να παραλάβουν φυσικό αργό πετρέλαιο με ελάχιστο διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο, γεγονός που προκάλεσε βιασύνη για πωλήσεις.

Εν τω μεταξύ, οι ιδιώτες επενδυτές έριχναν χρήματα σε αμοιβαία κεφάλαια πετρελαίου, υποθέτοντας ότι οι τιμές θα ανέκαμπταν, επιβαρύνοντας περαιτέρω την αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Ωστόσο, ορισμένοι εξακολουθούν να αμφιβάλλουν ότι οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν να ασκήσουν την ίδια επιρροή στο αργό πετρέλαιο που ασκούν μερικές φορές σε μεμονωμένες μετοχές.

Οι ιδιώτες επενδυτές μπορεί να αυξήσουν τους όγκους συναλλαγών και περιστασιακά να μεγεθύνουν τις κινήσεις που καθοδηγούνται από τα πρωτοσέλιδα, αλλά οι ροές των επαγγελματιών και των εμπορικών φορέων είναι πιθανό να συνεχίσουν να κυριαρχούν στη διαμόρφωση των τιμών αναφοράς.

«Οι πρώτες ύλες είναι και θα είναι πάντα προϊόντα που εξαρτώνται από την άμεση αγορά. Οι τιμές δεν μπορούν ποτέ να απομακρυνθούν υπερβολικά από τα επικρατούντα θεμελιώδη μεγέθη», δήλωσε ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής πρώτων υλών στη Saxo Bank.

Ο Στιβ Σόσνικ, επικεφαλής στρατηγικής στην Interactive Brokers, εξέφρασε παρόμοια άποψη, σύμφωνα με το CNBC. Η αγορά του αργού πετρελαίου εξακολουθεί να κυριαρχείται από κρατικούς παραγωγούς, μεγάλες εταιρείες ενέργειας, εμπόρους εμπορευμάτων και μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές, των οποίων η δραστηριότητα επισκιάζει αυτή των μεμονωμένων επενδυτών.

Ως εκ τούτου, οι ιδιώτες επενδυτές θα αποκτήσουν έναν φθηνότερο και ακριβέστερο τρόπο να κερδοσκοπούν στο αργό πετρέλαιο, αλλά η παραγωγή, η κατανάλωση, τα αποθέματα και η γεωπολιτική θα παραμείνουν οι κυρίαρχες δυνάμεις που καθορίζουν τις τιμές.

Ωστόσο, η επιρροή του πετρελαίου εκτείνεται πολύ πέρα από τους επαγγελματίες επενδυτές και τις εταιρείες που κυριαρχούν στην αγορά του. Η τιμή του διαμορφώνει τον πληθωρισμό και τις δαπάνες των νοικοκυριών, με αποτέλεσμα σχεδόν κάθε επενδυτής να εκτίθεται στις διακυμάνσεις του, άμεσα ή έμμεσα, σύμφωνα με παρατηρητές της αγοράς.

«Είμαστε όλοι πλέον επενδυτές πετρελαίου, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, είτε το συνειδητοποιούμε είτε το θέλουμε», δήλωσε ο Σόσνικ.

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