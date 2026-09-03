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Η Nvidia συμφώνησε να εξαγοράσει την AI startup Hugging Face, για περίπου 13 δισ. δολάρια. Πρόκειται για την τελευταία εξαγορά από τον κολοσσό των μικροτσίπ που βρίσκεται στο επίκεντρο της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Nvidia εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη ανοιχτών μοντέλων και συναφών υπηρεσιών, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσει τη ραγδαία άνοδο των αντίστοιχων μοντέλων που αναπτύσσονται στην Κίνα και συνιστούν νέα ανταγωνιστική απειλή για τις κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Η Hugging Face, που ιδρύθηκε πριν από μία δεκαετία, έχει εξελιχθεί σε μια πλατφόρμα συνεργασίας για μηχανικούς, οι οποίοι αναπτύσσουν από μοντέλα μηχανικής μάθησης έως εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Πρόσφατα, η πλατφόρμα βρέθηκε στο στόχαστρο μιας απροσδόκητης κυβερνοεπίθεσης από ένα νέο μοντέλο της OpenAI, το οποίο κινήθηκε ανεξέλεγκτα.

Η κατασκευάστρια τσιπ —η μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία στον κόσμο— δήλωσε ότι η συμφωνία αποσκοπεί στην επιτάχυνση της διάδοσης των ανοιχτών μοντέλων. Σε αντίθεση με τα ιδιόκτητα μοντέλα που αναπτύσσονται από εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic, τα μοντέλα ανοιχτών βαρών είναι δημόσια, επιτρέποντας στους χρήστες να τα κατεβάζουν, να τα προσαρμόζουν και να τα χρησιμοποιούν στα δικά τους συστήματα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, διαβεβαίωσε ότι η Hugging Face θα παραμείνει μια ανοιχτή πλατφόρμα. «Τα μοντέλα με ανοιχτά βάρη διευρύνουν την πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη και συμβάλλουν ώστε η πρωτοπορία στον τομέα της AI να μην περιορίζεται σε λίγους, αλλά να μοιράζεται μεταξύ εταιρειών, οργανισμών και κοινοτήτων», δήλωσε την Πέμπτη.

«Τα ανοιχτά μοντέλα επιτρέπουν σε startups, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημόσιους οργανισμούς να αξιοποιούν προηγμένες δυνατότητες χωρίς να εκπαιδεύουν κάθε μοντέλο από το μηδέν».

Η Nvidia έχει αναπτύξει έντονη επενδυτική δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα, αξιοποιώντας την οικονομική της ισχύ για να στηρίξει τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, μεταδίδει η Wall Street Journal. Τον περασμένο μήνα, ανακοίνωσε σχέδια συνεργασίας με κορυφαίες επενδυτικές εταιρείες της Wall Street, με στόχο την παροχή μερικών εγγυήσεων για χρηματοδοτήσεις κέντρων δεδομένων ύψους έως 500 δισ. δολαρίων. Λίγο αργότερα, συμφώνησε να στηρίξει ένα μεγάλο έργο της OpenAI για τη δημιουργία κέντρου δεδομένων στο Οχάιο.

Η Nvidia εγκαινίασε νωρίτερα φέτος τη Nemotron Coalition, μια ένωση κορυφαίων δημιουργών ανοιχτών μοντέλων, στην οποία περιλαμβάνονται οι Mistral, Thinking Machines Lab και Perplexity, και δήλωσε ότι θα μοιράζεται δεδομένα, τεχνογνωσία και υπολογιστικούς πόρους.

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