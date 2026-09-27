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Οι ξένοι επενδυτές στρέφονται μαζικά στη Wall Street, με τις αγορές αμερικανικών μετοχών να καταγράφουν ιστορικό ρεκόρ, ενώ η ζήτηση για κρατικά ομόλογα υποχωρεί και η Κίνα περιορίζει τις τοποθετήσεις της στα treasuries.

Σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times, επικαλείται στοιχεία από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, οι καθαρές αγορές αμερικανικών μετοχών και μεριδίων επενδυτικών κεφαλαίων έφτασαν τα 942 δισ. δολάρια στο 12μηνο έως τον Ιούλιο. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί στα διαθέσιμα στοιχεία των αμερικανικών αρχών από το 1985.

Η στροφή αυτή αποτυπώνει μια σημαντική αλλαγή στις διεθνείς επενδυτικές ροές προς τις ΗΠΑ, καθώς η ισχυρή πορεία των αμερικανικών μετοχών ενισχύει την ελκυστικότητά τους, την ώρα που η ζήτηση για κρατικά ομόλογα υποχωρεί.

Αγορές ρεκόρ σε μετοχές

Μόνο στο δεύτερο τρίμηνο, οι καθαρές αγορές αμερικανικών μετοχών και επενδυτικών funds από ξένους επενδυτές εκτινάχθηκαν στα 426 δισ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 62% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 και ξεπερνώντας το προηγούμενο τριμηνιαίο ρεκόρ των 299 δισ. δολαρίων, που είχε καταγραφεί το 2022.

Τα μηνιαία στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι η δυναμική ενισχύθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου.

Οι καθαρές αγορές αυξήθηκαν από 110 δισ. δολάρια τον Απρίλιο στα 182 δισ. δολάρια τον Ιούνιο, πριν υποχωρήσουν στα μόλις 3,7 δισ. δολάρια τον Ιούλιο. Παρά την απότομη επιβράδυνση, οι ξένοι επενδυτές παρέμειναν καθαροί αγοραστές για έκτο συνεχόμενο μήνα.

Οι ισχυρές εισροές συνέπεσαν με άνοδο περίπου 20% του S&P 500 στο 12μηνο έως τον Ιούλιο. Μετοχές τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων οι Sandisk, Western Digital και Intel, συγκαταλέγονταν μεταξύ των ισχυρότερων επιδόσεων.

Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 14,9% στο δεύτερο τρίμηνο, μετά το απότομο αλλά βραχύβιο sell-off που προκάλεσε το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν. Ήταν η καλύτερη επίδοση του δείκτη σε δεύτερο τρίμηνο από το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Η αύξηση της ζήτησης από ξένους επενδυτές ήταν ιδιαίτερα έντονη ακόμη και σε σύγκριση με τα ήδη αυξημένα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 είχαν αγοράσει αμερικανικές μετοχές και funds αξίας 263 δισ. δολαρίων, ενώ στο τελευταίο τρίμηνο του ίδιου έτους οι αγορές είχαν φτάσει τα 274 δισ. δολάρια.

Από τα ομόλογα στις μετοχές

Η εικόνα, πάντως, είναι εντελώς διαφορετική στην αγορά αμερικανικού χρέους, όπως επισημαίνουν οι FT.

Οι ξένοι επενδυτές αγόρασαν καθαρά 188 δισ. δολάρια αμερικανικών χρεογράφων στο δεύτερο τρίμηνο, από 314 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο.

Η υποχώρηση αυτή συνδέεται μεταξύ άλλων με τη μείωση των αναφερόμενων κινεζικών τοποθετήσεων σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Οι συμμετοχές της Κίνας σε αμερικανικά Treasuries υποχώρησαν στα 618 δισ. δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2008, καθώς το Πεκίνο διαφοροποιεί τα αποθεματικά του προς τον χρυσό, τα ομόλογα οργανισμών και άλλες κατηγορίες assets.

Ένας ακόμη παράγοντας είναι η ισχυρή πορεία των χρηματιστηρίων σε αγορές όπως η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν. Η άνοδος των τοπικών μετοχών οδήγησε επενδυτές που είχαν ήδη μεγάλες θέσεις σε αυτές τις αγορές να αναζητήσουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση, διοχετεύοντας κεφάλαια στις αμερικανικές μετοχές και σε άλλες διεθνείς αγορές.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Wall Street, καθώς οι διεθνείς επενδυτικές ροές αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο βάρος στη στήριξη των αμερικανικών μετοχών. Την ίδια στιγμή, η χαμηλότερη ζήτηση για αμερικανικά κρατικά ομόλογα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα και αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης.

Η μετατόπιση των κεφαλαίων από το αμερικανικό χρέος προς τις μετοχές δείχνει έτσι μια αλλαγή στις προτεραιότητες των διεθνών επενδυτών: η Wall Street παραμένει ισχυρός πόλος προσέλκυσης κεφαλαίων, ενώ η ζήτηση για Treasuries δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό.

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