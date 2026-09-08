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Ήπιες μεταβολές κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Τρίτης, καθώς οι επενδυτές ζυγίζουν τους κινδύνους από την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και την σχεδόν βέβαιη νέα αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στην εβδομάδα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 περιόρισε τις αρχικές απώλειες σημειώνοντας τελικά ανεπαίσθητη κάμψη ύψους 0,05% στις 649,60 μονάδες.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX έμεινε σχεδόν αμετάβλητος στις 26.007 μονάδες κερδίζοντας περίπου μία μονάδα, ο γαλλικός CAC 40 βρέθηκε ελαφρά σε θετικό έδαφος με αύξηση 0,14% στις 8.317 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο υποχώρησε 0,10% στις 10.811 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE 100 στο Μιλάνο διολίσθησε σε ποσοστό 0,10% και τις 52.177 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.997 μονάδες μειωμένος κατά 0,12%.

Η αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, η απειλή άμεσων επιθέσεων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ενέργειας και τερματικούς σταθμούς εξαγωγών και τα συνεχιζόμενα προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές γύρω από τα Στενά του Ορμούζ έχουν αυξήσει τις ανησυχίες των αγορών, μετατρέποντας τον κίνδυνο από προσωρινές καθυστερήσεις στις μεταφορές σε πιθανή μακροχρόνια διαταραχή της προσφοράς.

Οι επιθέσεις των Χούθι και οι προειδοποιήσεις Ιρανών στρατιωτικών αξιωματούχων ότι θα υπάρξουν αντίποινα σε οποιαδήποτε νέα αμερικανική ή συμμαχική επίθεση, με άμεση στόχευση ενεργειακών υποδομών στον Περσικό Κόλπο και ειδικότερα αμερικανικών πετρελαϊκών και ενεργειακών εγκαταστάσεων στην περιοχή, οδήγησαν σε νέα άνοδο τις τιμές του πετρελαίου.

Συγκεκριμένα, η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Νοεμβρίου πλησίασε τα 98 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI ξεπέρασε τα 92 δολάρια.

Για τις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας, η αύξηση του κόστους δημιουργεί άμεσες πιέσεις στον πληθωρισμό και απειλεί να περιορίσει τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων.

Πέρα από το ενεργειακό σοκ, οι αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών μετοχών εξακολουθούν να πιέζονται από την αγορά ομολόγων, ενόψει της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την Πέμπτη.

Οι αγορές χρήματος έχουν σχεδόν προεξοφλήσει πλήρως μια αύξηση των ευρωπαϊκών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, δεδομένης της επιτάχυνσης του πληθωρισμού στο 3,3% σε ετήσια βάση, λόγω της αύξησης κατά 14,3% στο ενεργειακό κόστος.

Καθώς οι τιμές ενέργειας συνεχίζουν να ανεβαίνουν, επενδυτικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων η Deutsche Bank, έχουν αρχίσει να προεξοφλούν επιπλέον αυξήσεις επιτοκίων πέραν του Σεπτεμβρίου, ενισχύοντας τα στοιχήματα για νέα κίνηση πριν από το τέλος του έτους.

Η πιο επιθετική στάση της κεντρικής τράπεζας έχει διατηρήσει τις αποδόσεις των γερμανικών 10ετών ομολόγων κοντά στα υψηλά πολλών ετών, στο 3,36%, περιορίζοντας το ασφάλιστρο κινδύνου των μετοχών και αυξάνοντας το κόστος αναχρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις.

Πέρα από την απόφαση της ΕΚΤ την Πέμπτη, οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές προετοιμάζονται για τα κρίσιμα στοιχεία πληθωρισμού στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένονται αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Μετά τα ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα, που έδειξαν δημιουργία 162.000 νέων θέσεων εργασίας τον Αύγουστο, οι επενδυτές θεωρούν ότι η επίδοση του δείκτη τιμών καταναλωτή θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για το αν η Federal Reserve θα προχωρήσει επίσης σε αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου.

Ένα υψηλό αποτέλεσμα στον πληθωρισμό θα ενίσχυε τις προσδοκίες για πιο αυστηρή νομισματική πολιτική στις διεθνείς αγορές ομολόγων, ενώ ενδείξεις αποκλιμάκωσης θα μπορούσαν να προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση στις πιεσμένες χρηματιστηριακές αγορές.

Υπό τα δεδομένα αυτά στις αγορές συναλλάγματος το αμερικανικό νόμισμα έχασε έδαφος με τον δείκτη δολαρίου να διολισθαίνει στο 98,87 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,1622.

Απώλειες και για τον χρυσό, σε αντιδιαστολή με την άνοδο του πετρελαίου, με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να πέφτει 0,83% στα 4.439 δολάρια την ουγγιά.

Σε επίπεδο μετοχών, η μετοχή της Novartis υποχώρησε κοντά στο 11%, μετά την αποτυχία του πειραματικού φαρμάκου της ελβετικής φαρμακευτικής εταιρείας για μυϊκή νόσο σε δοκιμή τελικού σταδίου.

Στον αντίποδα η Sandoz Group AG ενισχύθηκε, μετά την ανακοίνωση της ελβετικής φαρμακευτικής ότι στοχεύει να υπερδιπλασιάσει τα έσοδά της έως το 2035.

Στις κερδισμένες και η Telecom Italia, καθώς η Poste Italiane βελτίωσε την προσφορά της για την εξαγορά της εταιρείας επιδιώκοντας να αποκτήσει τον έλεγχο του πρώην μονοπωλίου της ιταλικής αγοράς τηλεπικοινωνιών.

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