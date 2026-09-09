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Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές κινούνται στο κόκκινο, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών ενέργειας και τη συνεχιζόμενη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ξεκίνησε τη συνεδρίαση με πτώση 0,49%, στις 646,36 μονάδες, καθώς οι περισσότεροι κλάδοι και οι βασικές αγορές της Ευρώπης κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος.

Λίγο μετά τις 08:00 ώρα Λονδίνου (10:00 ώρα Ελλάδας), όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές της ηπειρωτικής Ευρώπης βρίσκονταν σε αρνητικό έδαφος.

Ο FTSE 100 στο Λονδίνο κινείται στις 10.781,82 μονάδες, με πτώση -0,28%, ο DAX στη Φρανκφούρτη στις 25.862,02 μονάδες, με απώλειες 0,56%, ο CAC 40 στο Παρίσι στις 8.262,38 μονάδες, με πτώση 0,67%, ο FTSE MIB στο Μιλάνο στις 51.923,74 μονάδες υποχωρεί κατά -0,49% και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη στις 19.820,90 μονάδες, με πτώση -0,88%.

Ο ενεργειακός κλάδος ήταν ο μεγάλος κερδισμένος στο ξεκίνημα, σημειώνοντας άνοδο 0,85%, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν με το Brent να κινείται προς τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Αντίθετα, οι μετοχές λιανικής υποχώρησαν κατά 1,52%, ο κλάδος ταξιδιών και αναψυχής σημείωσε απώλειες 1,18%, ενώ οι τράπεζες κινήθηκαν χαμηλότερα κατά 0,96%.

Πετρέλαιο και Μέση Ανατολή πιέζουν τις αγορές – Πάνω από τα $100 το brent

Ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει το κλίμα στις αγορές παραμένει η πορεία του πετρελαίου και η γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Οι τιμές του πετρελαίου άγγιξαν το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι στις ασιατικές συναλλαγές για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο μήνες, καθώς η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή περιορίζει τις προσδοκίες για επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και για επιστροφή των ροών πετρελαίου στην κανονικότητα το προσεχές διάστημα.

Στις πρώτες πρωινές συναλλαγές στην Ευρώπη, το διεθνές σημείο αναφοράς, το Brent, ενισχύθηκε κατά 2,25%, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η τιμή των 100,12 δολαρίων αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο για το Brent από τις 24 Ιουλίου, όταν η πρώτη από μια σειρά νέων κλιμακώσεων στη Μέση Ανατολή είχε προκαλέσει άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Ανοδικά κινήθηκε και το αμερικανικό σημείο αναφοράς, το WTI, το οποίο ενισχύθηκε κατά 1,80% στα 94,67 δολάρια το βαρέλι, κατευθυνόμενο προς το επίπεδο των 95 δολαρίων.

Η νέα άνοδος των τιμών αυτή την εβδομάδα πυροδοτήθηκε από την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν στην καταστροφή ιρανικών πετρελαιοφόρων, ενώ το Ιράν και οι σύμμαχοί του στην Υεμένη, οι Χούθι, εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία την Τρίτη.

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τους φόβους για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά την κατάσταση στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ.

Η άνοδος των τιμών ενέργειας ενισχύει τις ανησυχίες για νέο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων, την ώρα που οι αγορές προετοιμάζονται για την απόφαση της ΕΚΤ την Πέμπτη, με τις εκτιμήσεις να προεξοφλούν ευρέως μια αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Παράλληλα, οι αυξημένες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αποτελούν ακόμη έναν παράγοντα πίεσης. Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου παραμένει κοντά στο 3,38%, σε επίπεδα που αποτελούν υψηλό από το 2011.

Επιφυλακτικότητα και στη Wall Street

Το πιο επιφυλακτικό κλίμα αντανακλούν και τα futures των αμερικανικών μετοχών.

Τα futures του S&P 500 υποχωρούν κατά 0,2%, ενώ τα futures του Dow Jones σημειώνουν πτώση 0,6%.

Αντίθετα, οι τεχνολογικές μετοχές εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, με τα futures του Nasdaq να κινούνται οριακά υψηλότερα κατά 0,1%.

Η Wall Street επιστρέφει στις συναλλαγές μετά το τριήμερο της αργίας, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα ισχυρά στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ την περασμένη Παρασκευή, τα οποία ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις ότι η Federal Reserve μπορεί να προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων μέσα στον μήνα.

Παρά τις απώλειες, δεν παρατηρείται μέχρι στιγμής έντονο κύμα πωλήσεων στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ωστόσο, ο συνδυασμός υψηλότερων τιμών πετρελαίου, αυξημένων αποδόσεων ομολόγων, κινδύνων αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής από ΕΚΤ και Fed, καθώς και της συνεχιζόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή, διατηρεί τους επενδυτές σε στάση άμυνας.

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