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Μετά από τρεις συνεχόμενες πτωτικές εβδομάδες, ο Γενικός Δείκτης έδειξε σημάδια αντίδρασης, ανακτώντας μέρος των απωλειών του. Το αγοραστικό ενδιαφέρον, ωστόσο, παρέμεινε επιλεκτικό, χωρίς η άνοδος να αποκτήσει ακόμη το εύρος συμμετοχής που θα σηματοδοτούσε ενίσχυση της δυναμικής και ολοκλήρωση της διόρθωσης από τα υψηλά του Σεπτεμβρίου.

Επί του παρόντος, η εγχώρια αγορά εξακολουθεί να ακολουθεί την πορεία των διεθνών χρηματιστηρίων, εμφανίζοντας σαφή υποαπόδοση έναντι των ευρωπαϊκών αγορών στις πτωτικές συνεδριάσεις. Παράλληλα, η περιορισμένη εταιρική ειδησεογραφία δεν προσφέρει επαρκείς καταλύτες για να στηρίξει μια αυτόνομη και διατηρήσιμη ανοδική κίνηση, διατηρώντας τους επενδυτές επιφυλακτικούς μέχρι την εμφάνιση ισχυρότερων ενδείξεων από τα αποτελέσματα εννεαμήνου και τις προοπτικές των εισηγμένων. Παρ’ όλα αυτά, η επιτυχημένη δημόσια προσφορά μετοχών της Capital Maritime με σημαντική υπερκάλυψη αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι υπάρχει διαθέσιμη ρευστότητα και επενδυτικό ενδιαφέρον που αναζητά διέξοδο, διατηρώντας την αγορά σε εγρήγορση για νέες επενδυτικές προτάσεις. Η ειδησεογραφική ένδεια αναμένεται να συνεχιστεί και την ερχόμενη εβδομάδα, αφήνοντας το διεθνές κλίμα ως βασικό οδηγό της τάσης και ευνοώντας επιλεκτικές τοποθετήσεις αντί μιας γενικευμένης ανάληψης κινδύνου.

Τα εταιρικά αποτελέσματα αποτέλεσαν για μια ακόμα φορά τον καταλύτη για την συγκράτηση των πιέσεων στην αγορά των ΗΠΑ. Εκτός από τα θετικά ακούσματα από τον χρηματοοικονομικό κλάδο οι επενδυτές είδαν ένα ισχυρό ξεκίνημα από τις 32 εταιρίες που δημοσίευσαν τρίμηνο με την κερδοφορία να ενισχύεται 52,5% και την υπέρβαση των εκτιμήσεων στο 81%. Η ερχόμενη εβδομάδα έχει πυκνότερες ανακοινώσεις από ευρύτερο φάσμα οικονομικών κλάδων βάζοντας σταδιακά στην εικόνα και τον κρίσιμο κλάδο της πληροφορικής.

Σε μάκρο επίπεδο τα στοιχεία της περασμένης εβδομάδας έφεραν μεγάλη μεταβλητότητα στις προσδοκίες για τον Οκτώβριο. Πριν από την ανακοίνωση του πληθωρισμού την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, η αγορά αποτιμούσε σε 22% την πιθανότητα αύξησης επιτοκίων τον Οκτώβριο, έχοντας ουσιαστικά προεξοφλήσει κίνηση τον Δεκέμβριο. Μετά τις τρεις διαδοχικές ανακοινώσεις που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις —πληθωρισμός καταναλωτή, τιμές παραγωγού και λιανικές πωλήσεις— η πιθανότητα αυξήθηκε στο στο 41,5% για να υποχωρήσει εκ νέου στο 12% στο τέλος της εβδομάδας. Δύο επιχειρήματα κατά μιας αύξησης τον Οκτώβριο παραμένουν στο τραπέζι. Το πρώτο αφορά την πολιτική συγκυρία: η FOMC αποφασίζει μόλις έξι ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου με ότι αυτό συνεπάγεται για την βιωσιμότητα της απόφασης. Το δεύτερο επιχείρημα αφορά τον κυρίαρχο ρόλο της ενέργειας. Η βενζίνη ευθυνόταν για περισσότερο από το ήμισυ της μηνιαίας αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή τον Σεπτέμβριο, ενώ τα ενεργειακά αγαθά εξηγούσαν το μεγαλύτερο μέρος της υπέρβασης των εκτιμήσεων στον γενικό δείκτη τιμών παραγωγού. Εάν οι τιμές της ενέργειας υποχωρήσουν τον Οκτώβριο, καθώς σταθεροποιείται περαιτέρω η κατάσταση στη σύγκρουση με το Ιράν, η ανακοίνωση του πληθωρισμού τον Νοέμβριο ενδέχεται να δείξει αισθητή αποκλιμάκωση. Η επιτροπή θα σταθμίσει τον κίνδυνο να αυξήσει τα επιτόκια λόγω ενεργειακών πιέσεων που ενδεχομένως ήδη αντιστρέφονται. Το κρίσιμο στοιχείο που θα δημοσιευθεί έως τις 28 Οκτωβρίου είναι το Beige Book, που δημοσιεύεται στις 22 Οκτωβρίου και θα προσφέρει στην επιτροπή την πιο πρόσφατη ποιοτική αποτύπωση των οικονομικών συνθηκών στις 12 περιφέρειες της Fed. Οποιοδήποτε μήνυμα από τον Warsh πριν από την έναρξη της περιόδου σιγής στις 18 Οκτωβρίου θα αποτελούσε την τελευταία δημόσια τοποθέτηση πριν από την απόφαση.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης ανέκαμψε, ανακτώντας τις 2.600 μονάδες, χωρίς ωστόσο να υπερβεί την αντίσταση των 2.630 μονάδων, επίπεδο στο οποίο συγκλίνουν οι κινητοί μέσοι των 30 και 50 ημερών, η διάσπαση της οποίας θα έθετε εκ νέου υπό αξιολόγηση την τάση. Η μείωση της απόστασης από το συγκεκριμένο επίπεδο αναπτέρωσε τις ελπίδες των αγοραστών, ωστόσο μια αξιόπιστη ανοδική διάσπαση θα πρέπει να συνοδευτεί από αισθητή ενίσχυση των συναλλακτικών όγκων. Η απορρόφηση της προσφοράς παραμένει απαιτητική, δεδομένου ότι η αξία των συναλλαγών στις πτωτικές συνεδριάσεις της 7ης και 8ης Οκτωβρίου ξεπέρασε συνολικά το 1 δις ευρώ. Η τακτική των πλάγιων κινήσεων με χαμηλό όγκο – ο οποίος μπορεί να οφείλεται και σε μια προσωρινή ανακωχή των πωλητών- είχε θετικό αποτέλεσμα την εβδομάδα που πέρασε καθώς κερδήθηκε έδαφος και το καθοδικό κενό (2.605-2.615) καλύφθηκε επιτυχώς. Οι ταλαντωτές κρατούν ίσες αποστάσεις από τις ακραίες ζώνες τιμών δηλώνοντας ουδετερότητα ενώ και ο MACD αρχίζει να δείχνει κάποια πρώτα σημάδια αντιστροφής αυξάνοντας την σημασία της περιοχής των 2630 μονάδων για το μεσοπρόθεσμο διάστημα. Υπέρβαση της αντίστασης με αυξημένο όγκο συναλλαγών θα άνοιγε τον δρόμο για διεκδίκηση νέων φετινών υψηλών. Αντίθετα, αποτυχημένη προσπάθεια διάσπασης και επιστροφή κάτω από τις 2.600 μονάδες θα αύξαναν την πιθανότητα ενός νέου κύκλου υποχώρησης προς τα πρόσφατα χαμηλά των 2.541 μονάδων. Η εύθραυστη τεχνική ισορροπία καθιστά την επόμενη εβδομάδα κρίσιμη για το κατά πόσον η πρόσφατη αντίδραση μπορεί να εξελιχθεί σε διατηρήσιμη ανοδική τάση.

Οι μετοχές της Capital Maritime ξεκινούν την διαπραγμάτευση τους στην Κύρια Αγορά του Athens Euronext την προσεχή Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ημέρα η Fourlis θα επικοινωνήσει το επιχειρηματικό της πλάνο στην επενδυτική κοινότητα. Η Παπουτσάνης θα ανοίξει την αυλαία της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων 9μήνου για τις εισηγμένες εταιρίες την Τετάρτη ενώ την επόμενη ημέρα έχει προγραμματισμένη παρουσίαση στην Ένωση θεσμικών επενδυτών. Στις χρηματικές διανομές, χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα χρήσης 2026 των €0,07 ανά μετοχή θα διαπραγματεύεται η μετοχή της Moda Bagno τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου ενώ την Τετάρτη η μετοχή της Allwyn θα διαπραγματεύεται χωρίς το προμέρισμα χρήσης 0,20 ανά μετοχή. Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η τακτική δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας ενώ την ερχόμενη Παρασκευή ο οίκος αξιολόγησης S&P θα ανακοινώσει την ετυμηγορία του για το ελληνικό αξιόχρεο.

Στο ημερολόγιο ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου στις ΗΠΑ την Τρίτη 20 Οκτωβρίου ανακοινώνουν αποτελέσματα οι 3M, GE Aerospace, General Motors και Philip Morris πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ μετά το κλείσιμο ακολουθούν οι Intuitive Surgical και Netflix. Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, πριν από το άνοιγμα δημοσιεύουν οι Abbott Laboratories, AT&T, CME Group και Thermo Fisher Scientific, ενώ μετά το κλείσιμο ανακοινώνουν οι IBM, Lam Research και Tesla. Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου σειρά έχουν οι Blackstone και Procter & Gamble πριν από την έναρξη των συναλλαγών και οι Ford και Newmont μετά το κλείσιμο. Τέλος, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου ανακοινώνουν αποτελέσματα οι American Express και SLB πριν από το άνοιγμα της αγοράς.

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