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Οι τιμές του σιταριού σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων ημερών, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν την εκτίμηση ότι η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη στη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για νέες και παρατεταμένες διαταραχές στις μεταφορές σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο Σικάγο ενισχύθηκαν έως 3,1% την Τρίτη, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τις 28 Αυγούστου, μετά την επανέναρξη των συναλλαγών που είχαν διακοπεί λόγω της αργίας για την Labor Day στις ΗΠΑ.

Η άνοδος έρχεται μετά την υποχώρηση των τιμών την προηγούμενη εβδομάδα, όταν οι αγορές είχαν προεξοφλήσει πιθανή πρόοδο στις επαφές μεταξύ Αμερικανών απεσταλμένων και του Προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι συναντήσεις, ωστόσο, ολοκληρώθηκαν χωρίς ουσιαστική ένδειξη προόδου.

Νέα πίεση στις εξαγωγές της Μαύρης Θάλασσας

«Οι ελπίδες για μια πραγματική πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας το Σαββατοκύριακο έδωσαν τη θέση τους σε περισσότερες από τις ίδιες διαταραχές στις μεταφορές σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα», ανέφερε η CRM AgriCommodities σε σημείωμά της.

Η κλιμάκωση του πολέμου έχει οδηγήσει σε επιθέσεις εναντίον τερματικών σταθμών σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και υποδομών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά σιταριού, καλαμποκιού και άλλων αγροτικών προϊόντων. Η εξέλιξη έχει περιορίσει τις εξαγωγές βασικών τροφίμων από την περιοχή.

Μετά τις επαφές με Αμερικανούς εκπροσώπους το Σαββατοκύριακο, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι δεν αναμένει γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης με τη Μόσχα.

Στο επίκεντρο οι στόχοι της Μόσχας

Σύμφωνα με ανθρώπους με γνώση της υπόθεσης, ο Πρόεδρος Πούτιν παραμένει αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την περιοχή του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία και θεωρεί ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να επιτύχει τον στόχο αυτό μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία επανέλαβε τη Δευτέρα τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, προσθέτοντας ένα ακόμη μέτωπο έντασης στην ήδη εύθραυστη κατάσταση.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους για τις παγκόσμιες αγορές σιτηρών, καθώς η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί κρίσιμο κόμβο για τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και οποιαδήποτε νέα επιδείνωση της πολεμικής κατάστασης μπορεί να περιορίσει περαιτέρω τις διαθέσιμες ποσότητες και να ενισχύσει την ανοδική πίεση στις τιμές.

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