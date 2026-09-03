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Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ συνέχισαν να αυξάνονται αυτή την εβδομάδα, οδηγώντας το μέσο κόστος ενός μακροπρόθεσμου στεγαστικού δανείου στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 13 μηνών.

Σύμφωνα με τη στεγαστική εταιρεία Freddie Mac, το μέσο επιτόκιο για ένα στεγαστικό δάνειο 30ετούς σταθερής διάρκειας αυξήθηκε στο 6,71%, από 6,66% την προηγούμενη εβδομάδα. Έναν χρόνο νωρίτερα, το αντίστοιχο επιτόκιο βρισκόταν στο 6,50%.

Η τελευταία φορά που το μέσο επιτόκιο είχε διαμορφωθεί σε υψηλότερο επίπεδο ήταν στις 31 Ιουλίου 2025, όταν είχε ανέλθει στο 6,72%.

Η νέα άνοδος επιβαρύνει σημαντικά τους υποψήφιους αγοραστές κατοικιών, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια μπορούν να προσθέσουν εκατοντάδες δολάρια τον μήνα στο κόστος αποπληρωμής ενός δανείου, περιορίζοντας την αγοραστική τους δύναμη.

Καθώς το κόστος δανεισμού αυξάνεται, πολλοί ενδιαφερόμενοι επιλέγουν να αναβάλουν την αγορά κατοικίας, γεγονός που αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους η αμερικανική αγορά κατοικίας παραμένει σε στασιμότητα φέτος.

Παράλληλα, ανοδικά κινήθηκαν και τα επιτόκια στα στεγαστικά δάνεια 15ετούς διάρκειας, τα οποία συχνά επιλέγουν όσοι προχωρούν σε αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων. Το μέσο επιτόκιο αυξήθηκε στο 6,04%, από 5,98% την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ πριν από έναν χρόνο βρισκόταν στο 5,60%.

Ο ρόλος του πληθωρισμού και των ομολόγων

Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων επηρεάζονται από μια σειρά παραγόντων, μεταξύ των οποίων ο πληθωρισμός, οι αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα βασικά επιτόκια, αλλά και οι εκτιμήσεις των επενδυτών στην αγορά ομολόγων για την πορεία της οικονομίας.

Συνήθως ακολουθούν την πορεία της απόδοσης του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου, το οποίο χρησιμοποιούν οι δανειστές ως σημείο αναφοράς για την τιμολόγηση των στεγαστικών δανείων.

Τόσο τα στεγαστικά επιτόκια όσο και η αγορά ομολόγων έχουν κινηθεί κυρίως ανοδικά φέτος, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ – Ιράν ενίσχυσε τις ανησυχίες για νέα έξαρση του πληθωρισμού, μετά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων παραμένουν υψηλότερα από τα επίπεδα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου, συμβάλλοντας στην άνοδο των στεγαστικών επιτοκίων.

Την τελευταία εβδομάδα, η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν άσκησε νέες πιέσεις στις αγορές πετρελαίου, οδηγώντας τις τιμές του αργού υψηλότερα. Η άνοδος του πετρελαίου μπορεί να ενισχύσει τον πληθωρισμό, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου διαμορφωνόταν την Πέμπτη στο 4,74%, έναντι 4,67% μία εβδομάδα νωρίτερα. Πριν από τον πόλεμο, στα τέλη Φεβρουαρίου, βρισκόταν μόλις στο 3,97%.

Το βάρος του αμερικανικού χρέους

Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι ανησυχίες για την εκρηκτική αύξηση του αμερικανικού δημόσιου χρέους έχουν επίσης συμβάλει στην άνοδο των μακροπρόθεσμων αποδόσεων.

Η πίεση αυτή είχε οδηγήσει ακόμη και το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών να παρέμβει τον προηγούμενο μήνα στην αγορά ομολόγων, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι αναταράξεις.

Την ίδια ώρα, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αυξάνονται οι πιέσεις προς τη Fed να λάβει νέα μέτρα για την αποκλιμάκωσή του.

Ο πρόεδρος της Fed Κέβιν Γουορς δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο ετήσιο οικονομικό συμπόσιο της Fed στο Τζάκσον Χολ ότι ο πληθωρισμός δεν έχει παρουσιάσει επαρκή βελτίωση και ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να έχει «περισσότερη δουλειά να κάνει».

Η δήλωση αυτή ερμηνεύτηκε ως ένδειξη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed στις 15-16 Σεπτεμβρίου.

Η Wall Street αναμένει πλέον ότι η κεντρική τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια πριν από το τέλος του έτους, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον πληθωρισμό, ο οποίος παραμένει αρκετά πάνω από το 3%, ενώ ο στόχος της Fed είναι η επιστροφή του στο 2%.

Παρότι η Fed δεν καθορίζει άμεσα τα στεγαστικά επιτόκια, οι αποφάσεις της για τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια παρακολουθούνται στενά από τους επενδυτές ομολόγων και τελικά επηρεάζουν τις αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών τίτλων.

«Δεν αναμένουμε ανακούφιση για τα στεγαστικά το φθινόπωρο»

«Δεν αναμένουμε πραγματική ανακούφιση στα στεγαστικά επιτόκια αυτό το φθινόπωρο, αλλά αν ο πληθωρισμός δεν τιθασευτεί, ο αντίκτυπος θα είναι σημαντικός», δήλωσε η Τζιάγι Σου, ανώτερη οικονομολόγος της Realtor.com.

Όπως εξήγησε, ο υψηλότερος πληθωρισμός θα διαβρώνει ταυτόχρονα τα εισοδήματα και την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, ενώ θα διατηρεί τα στεγαστικά επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα.

«Αυτό δημιουργεί πίεση στην αγορά κατοικίας και από τις δύο πλευρές: από το τι μπορούν να αντέξουν οικονομικά οι αγοραστές και από το πόσο πρόθυμοι είναι να προχωρήσουν σε αγορά», ανέφερε.

Η αμερικανική αγορά κατοικίας βρίσκεται σε παρατεταμένη ύφεση από το 2022, όταν τα στεγαστικά επιτόκια άρχισαν να αυξάνονται από τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα της περιόδου της πανδημίας.

Οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες πέρυσι, εγκλωβισμένες σε χαμηλό 30 ετών, ενώ και τον Ιούλιο οι πωλήσεις παρουσίασαν νέα επιβράδυνση.

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