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(Last update 18:00)

Πιέσεις δέχεται η Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης, καθώς το συνδυαστικό πλήγμα από την απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, την αναζωπύρωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Walmart έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στους επενδυτές. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει την επιστροφή των ανησυχιών για τον πληθωρισμό και την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας.

Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones χάνει 0,53% και διαπραγματεύεται στις 53.178 μονάδες. Ο S&P 500 σημειώνει πτώση 0,15% στις 7.696 μονάδες και ο Nasdaq καταγράφει απώλειες 0,49% στις 26.205 μονάδες.

Οι επενδυτές προχωρούν σε ρευστοποιήσεις, ιδιαίτερα στον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας και των ημιαγωγών, που δέχονται σημαντικές πιέσεις μετά το ράλι των προηγούμενων εβδομάδων.

Κύριος καταλύτης για την αλλαγή του κλίματος υπήρξε η νέα κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε αυστηρές προειδοποιήσεις προς το Ιράν για την άσκηση «οικονομικού πολέμου», καταλογίζοντας στην Τεχεράνη την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας. Οι δηλώσεις αυτές πυροδότησαν άλμα στις τιμές του αργού πετρελαίου, με το πετρέλαιο τύπου Brent να ενισχύεται κατά 3% και να ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας υψηλό σχεδόν τεσσάρων εβδομάδων. Η πέμπτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση του πετρελαίου απομακρύνει τις προσδοκίες για άμεση εξομάλυνση των ενεργειακών ροών, επαναφέροντας τον κίνδυνο ενός νέου γύρου πληθωριστικών πιέσεων.

Παράλληλα, η ηρεμία στην αγορά σταθερού εισοδήματος αποδείχθηκε εξαιρετικά βραχύβια. Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων επέστρεψαν σε ανοδική τροχιά, «εξανεμίζοντας» σχεδόν το σύνολο των κερδών που είχαν καταγραφεί μετά την ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, για την ενίσχυση του προγράμματος επαναγοράς μακροπρόθεσμου χρέους. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε κατά επτά μονάδες βάσης στο 5,26%, επιστρέφοντας στα επίπεδα που βρισκόταν πριν την ανακοίνωση, ενώ η απόδοση του 10ετούς σκαρφάλωσε στο 4,71%, αγγίζοντας εκ νέου τα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2025.

Η γρήγορη αναστροφή αποτυπώνει τον σκεπτικισμό των αγορών, που βλέπουν την κυβερνητική παρέμβαση ως μια προσωρινή μόνο λύση απέναντι στα διογκούμενα δημοσιονομικά ελλείμματα των ΗΠΑ, τις πληθωριστικές πιέσεις από την ενέργεια και την τεράστια ζήτηση κεφαλαίων από τον τεχνολογικό τομέα για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Το αρνητικό σκηνικό συμπλήρωσε η απογοητευτική εικόνα από το μέτωπο της λιανικής. Η Walmart είδε τη μετοχή της να κατρακυλά έως και 6% πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης, καθώς τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου υπολείπονταν των προσδοκιών. Η αύξηση των συγκρίσιμων πωλήσεων κατά 2,6% ήταν η χαμηλότερη της τελευταίας εξαετίας, έχοντας επηρεαστεί κυρίως από τις πιέσεις στις τιμές των φαρμάκων. Η υποχώρηση της Walmart παρέσυρε πτωτικά και άλλες μεγάλες αλυσίδες λιανικής, όπως η Target και η Dollar General, εντείνοντας τους φόβους για κάμψη της καταναλωτικής δαπάνης.

Έντονες αναταράξεις καταγράφηκαν και σε άλλους τίτλους, με τη μετοχή της Moderna να υποχωρεί κατά 8,9% μετά το χθεσινό εκρηκτικό ράλι, ενώ η Advance Auto Parts σημείωσε ελεύθερη πτώση 20% λόγω αδύναμων πωλήσεων.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής, στρέφοντας πλέον την προσοχή τους στα εταιρικά αποτελέσματα της Nvidia την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά και στην πολυναμενόμενη ομιλία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο οικονομικό συμπόσιο του Jackson Hole, αναζητώντας ξεκάθαρα σήματα για τη μελλοντική κατεύθυνση των επιτοκίων.

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