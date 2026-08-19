Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε θετικό έδαφος επέστρεψε η Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης μετά από ένα καθοδικό τριήμερο, μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ότι σχεδιάζει να αυξήσει τις επαναγορές κρατικών ομολόγων μεγαλύτερης διάρκειας, σε μια κίνηση που ερμηνεύθηκε ως μήνυμα ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να συγκρατήσουν το κόστος δανεισμού, μετά την εκτίναξη των αποδόσεων σε υψηλά πολλών δεκαετιών.

Πάντως, το υψηλό γεωπολιτικό ρίσκο που συνεχίζει να ωθεί ανοδικά το πετρέλαιο και ο προβληματισμός για τα επόμενα βήματα της Fed, δεδομένου και του περιεχομένου των πρακτικών, κράτησαν σε χαμηλά επίπεδα τα κέρδη στους δείκτες.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,22% στις 53.463 μονάδες, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,21% στις 7.707 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,16% στις 26.331 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, το ράλι κυρίως στα 30ετή αμερικανικά κρατικά ομόλογα οδήγησε την απόδοσή τους χαμηλότερα κατά περίπου εννέα μονάδες βάσης, στο 5,195%. Αντιστοίχως το 10ετές έπεσε στο 4,653%, με την αγορά να διατηρεί τα κέρδη της μετά και τη δημοπρασία 20ετών τίτλων ύψους 16 δισ. δολαρίων.

Καθοριστικός παράγοντας για τη βελτίωση του κλίματος στην αγορά στάθηκε η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών να παρέμβει στην αγορά ομολόγων. Μόλις δύο εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση του προγραμματισμού των επαναγορών για το τρέχον τρίμηνο, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι «αυξάνει τουλάχιστον στο διπλάσιο το μέγεθος των πράξεων επαναγοράς για τη στήριξη της ρευστότητας», όσον αφορά τίτλους διάρκειας από 10 έως 30 έτη.

Συγκεκριμένα, από τις 9 Σεπτεμβρίου, οι πράξεις επαναγοράς για τη στήριξη της ρευστότητας στους ονομαστικούς τίτλους μεγαλύτερης διάρκειας – στις κατηγορίες 10 έως 20 ετών και 20 έως 30 ετών – θα διπλασιαστούν από 2 δισ. σε 4 δισ. δολάρια ανά πράξη.

Η αγορά ομολόγων είχε δεχθεί ισχυρούς κλυδωνισμούς τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι επενδυτές απαιτούσαν μεγαλύτερη απόδοση ως αντιστάθμισμα έναντι των κινδύνων του πληθωρισμού και της αύξησης του δημόσιου χρέους. Ειδικά η απόδοση του 30ετούς είχε ανέβει στο υψηλότερο σημείο εδώ και 19 χρόνια!

Στις πιέσεις συνέβαλε επίσης η αύξηση του εταιρικού δανεισμού για τη χρηματοδότηση της έκρηξης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και η εξασθένηση της ζήτησης από παραδοσιακούς αγοραστές κρατικών τίτλων μεγαλύτερης διάρκειας.

«Οι αγορές μετοχών είχαν αρχίσει να ανησυχούν από την αύξηση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων. Η σημερινή κίνηση το περιορίζει κάπως και θα βοηθήσει τη χρηματιστηριακή αγορά», υποστήριξε ο Πίτερ Τουζ, πρόεδρος της Chase Investment Counsel, προειδοποιώντας, ωστόσο, ότι δεν είναι βέβαιο πως η αποκλιμάκωση θα διαρκέσει και πως τα μακροπρόθεσμα επιτόκια θα μπορούσαν να αρχίσουν και πάλι να ανεβαίνουν μέσα στις επόμενες μία ή δύο εβδομάδες.

Την ίδια επιφυλακτική στάση υιοθέτησαν κι άλλοι αναλυτές. «Πρόκειται περισσότερο για ένα τσιρότο παρά για πανάκεια», τόνισε ο Λόρενς Γκίλουμ της LPL Financial, επισημαίνοντας πάντως ότι η κίνηση αποτελεί υπενθύμιση ότι το υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί στενά την κατάσταση και «θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε να εμποδίσει τις αποδόσεις να αυξηθούν υπερβολικά και πολύ γρήγορα».

Την ίδια στιγμή, τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve έδειξαν ότι αρκετοί αξιωματούχοι τάχθηκαν υπέρ αύξησης των επιτοκίων τον Ιούλιο, ενώ πολλοί εκτίμησαν ότι θα χρειαστεί περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής εάν ο πληθωρισμός δεν αποκλιμακωθεί.

«Όσον αφορά τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής, οι συμμετέχοντες επανέλαβαν ότι η αξιολόγηση των νέων στοιχείων θα αποτελέσει βασικό συστατικό των συζητήσεών τους», αναφέρουν χαρακτηριστικά τα πρακτικά.

Στη συνεδρίαση του Ιουλίου, τρεις περιφερειακοί Πρόεδροι της Fed μειοψήφησαν ζητώντας αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης: η Πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ Μπεθ Χάμακ, η Πρόεδρος της Fed του Ντάλας Λόρι Λόγκαν και ο Πρόεδρος της Fed της Μινεάπολης Νιλ Κασκάρι.

Ωστόσο, πολλοί συμμετέχοντες έκριναν ότι οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και ότι οι κίνδυνοι παραμένουν προσανατολισμένοι προς τα πάνω δεδομένης και της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφεραν, μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να παρατείνει τα προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες και να ασκήσει πρόσθετες ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό.

Τα μαντάτα, εξάλλου, από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής εξακολουθούν να μην είναι ευοίωνα, καθώς ΗΠΑ και Ιράν έχουν σκληρύνει τη στάση τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες με το Ιράν και ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ. Αντιστοίχως η Τεχεράνη επιμένει στην απαίτηση της οι ΗΠΑ να εκπληρώσουν συγκεκριμένους όρους, μεταξύ των οποίων ο τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και η αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, προτού ανοίξουν εκ νέου τα Στενά.

Την ίδια ώρα, η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ έχει περιοριστεί κι άλλο, συντηρώντας έτσι την ανοδική τροχιά των πετρελαϊκών τιμών. Η προθεσμιακή τιμή του Brent έκλεισε κοντά στα 92 δολάρια και το αμερικανικό WTI κοντά στα 86 δολάρια το βαρέλι.

Σε επίπεδο μετοχών, το «αστέρι» της ημέρας ήταν η Moderna, η μετοχή της οποίας εκτινάχθηκε κατά 177%, καταγράφοντας έτσι την καλύτερη ημερήσια επίδοση στην ιστορία της. Η άνοδος αυτή ήρθε μετά την ανακοίνωση της βιοτεχνολογικής ότι το εμβόλιο mRNA κατά του μελανώματος που αναπτύσσει μαζί με τη φαρμακευτική Merck, σε συνδυασμό με το Keytruda, πέτυχε τους στόχους κλινικής δοκιμής τελικού σταδίου. Η είδηση προφανώς έφερε μίνι ράλι και στη Merck.

Ισχυρή άνοδο σημείωσε και η Marvell Technology μετά την ανακοίνωση διευρυμένης συνεργασίας με την Google της Alphabet, στο πλαίσιο της οποίας θα αναπτύξει εξειδικευμένα προγράμματα silicon για τα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης του τεχνολογικού ομίλου.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης δικαίωμα που θα επιτρέψει στην Google να αγοράσει έως σχεδόν 59 εκατ. μετοχές της Marvell στην τιμή των 206,58 δολαρίων ανά μετοχή.

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η Lowe’s ενισχύθηκε, παρά το γεγονός ότι περιόρισε τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις στο σύνολο του έτους, όπως και η έτερη αλυσίδα λιανικής Target μετά και την αναβάθμιση του ετήσιου στόχο πωλήσεων για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.

Σημαντικά κέρδη και για την Estée Lauder, καθώς τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε ξεπέρασαν τις προβλέψεις και έβαλαν τέλος σε τρεις συνεχόμενες χρονιές μείωσης των ετήσιων εσόδων, προσφέροντας ενδείξεις ότι το σχέδιο ανάκαμψης αρχίζει να αποδίδει.

Στον αντίποδα, ο τεχνολογικός κλάδος και τα μικροτσίπ πιέστηκαν μετά και από δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο ανέφερε ότι η OpenAi παρουσίασε αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου που απογοήτευσαν τους μετόχους της, καθώς τα αποτελέσματα της συνέχισαν να αυξάνονται, αλλά το ίδιο και οι ζημιές της.

Μετοχές όπως η Broadcom, η Advanced Micro Devices και η Micron Technology κινήθηκαν πτωτικά, ενώ απώλειες κατέγραφαν και οι Keysight Technologies και Analog Devices, παρά τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα που δημοσίευσαν.

Διαβάστε επίσης

Ευρωπαϊκά IPO: «Στερεύει» η δεξαμενή των υποψηφίων – Οι ελπίδες στρέφονται στην ΑΙ (γράφημα)

ΣτΕ: Συνταγματική η μη επαναφορά στα δώρα για τους δημοσίους υπαλλήλους – Ποιο είναι το σκεπτικό

Οι κρίσεις συνεχίζονται στην Ευρώπη ενώ οι ηγέτες της κάνουν τις διακοπές τους

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ