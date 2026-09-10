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Ο διευθύνων σύμβουλος της UBS, Σέρτζιο Ερμότι, προειδοποίησε ότι οι επενδυτές έχουν επιδείξει τα τελευταία χρόνια έναν βαθμό εφησυχασμού που δεν συνάδει με τη συνεχή αύξηση των γεωπολιτικών και οικονομικών κινδύνων παγκοσμίως.

«Τα τελευταία χρόνια υπήρξε ένας βαθμός εφησυχασμού στις χρηματοπιστωτικές αγορές», δήλωσε ο Ερμότι στο CNBC, επισημαίνοντας ότι, με βάση το σημερινό περιβάλλον, θα περίμενε κανείς να έχει καταγραφεί σημαντικά μεγαλύτερη μεταβλητότητα.

Παρότι οι αγορές έχουν περάσει κατά διαστήματα από περιόδους έντονων αναταράξεων, οι ισχυρές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, στα data centers και σε άλλες νέες τεχνολογίες έχουν λειτουργήσει ως σημαντικό στήριγμα τόσο για την οικονομική ανάπτυξη όσο και για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, σύμφωνα με τον επικεφαλής της UBS.

Ο Ερμότι προειδοποίησε, ωστόσο, ότι οι επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ολοένα και πιο περίπλοκο περιβάλλον, καθώς συσσωρεύονται διαφορετικές πηγές κινδύνου.

«Νέα προβλήματα ή νέα ζητήματα εμφανίζονται χωρίς να έχουν αντιμετωπιστεί ή κλείσει τα παλαιότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι κίνδυνοι για την ενέργεια και τις θαλάσσιες μεταφορές που προκαλούν οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία. Σε αυτούς προστίθεται ο ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ο οποίος συνεχίζει να ασκεί πιέσεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Την ίδια στιγμή, το αυξημένο κόστος δανεισμού και ο επίμονος πληθωρισμός δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια για την οικονομική ανάπτυξη.

Διαφοροποίηση απέναντι στην αβεβαιότητα

Η αυξημένη αβεβαιότητα ωθεί ορισμένους από τους πλουσιότερους επενδυτές του κόσμου να κατανέμουν ευρύτερα τις τοποθετήσεις τους, αποφεύγοντας μεγάλα στοιχήματα προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση.

«Σε αυτό το περιβάλλον είναι αρκετά δύσκολο και στην πραγματικότητα δεν είναι ιδιαίτερα συνετό να έχει κανείς υπερβολικά ισχυρές πεποιθήσεις», σημείωσε ο Ερμότι.

Οι πελάτες της UBS έχουν αυξήσει τους τελευταίους μήνες τη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων τους τόσο μεταξύ διαφορετικών κλάδων όσο και γεωγραφικών περιοχών, ενώ παράλληλα συνεχίζουν να επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία.

Ωστόσο, η συνολική κατανομή των περιουσιακών στοιχείων των πελατών της τράπεζας δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά κατά το τελευταίο έτος, ενώ η μεγαλύτερη έμφαση στη διαφοροποίηση δεν ισοδυναμεί με μαζική αποχώρηση από τα αμερικανικά assets.

Ο Ερμότι ανέφερε ότι πριν από περίπου έναν χρόνο η UBS είχε διαπιστώσει ορισμένες μετακινήσεις κεφαλαίων προς τις αναδυόμενες αγορές διεθνώς. Ωστόσο, χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες ροές περισσότερο ως αξιοποίηση διαθέσιμης ρευστότητας και όχι ως ενεργή μείωση των υφιστάμενων τοποθετήσεων στις ΗΠΑ ή στο δολάριο.

«Αφορούσε περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε η πλεονάζουσα ρευστότητα και όχι επενδυτές που εγκατέλειπαν τις ΗΠΑ ή το δολάριο. Επομένως, θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση έχει πλέον υποχωρήσει», δήλωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το δολάριο εξακολουθεί να αποτελεί “νόμισμα αναφοράς” για τις παγκόσμιες αγορές.

Υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο διάστημα

Τα υψηλά επιτόκια αποτελούν ακόμη έναν παράγοντα που ωθεί τους επενδυτές προς μια περισσότερο ισορροπημένη προσέγγιση στη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους, καθώς ο επίμονος πληθωρισμός διατηρεί την πίεση στις κεντρικές τράπεζες.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της UBS, ο πληθωρισμός παρέμεινε επίμονος και πάνω από τους στόχους των κεντρικών τραπεζών κατά το τελευταίο έτος, με αποτέλεσμα μια περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής να μην αποτελεί έκπληξη.

Ο Ερμότι αναμένει ότι μεγάλες κεντρικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Federal Reserve και η Τράπεζα της Ιαπωνίας, θα προχωρήσουν σε αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες.

«Η ΕΚΤ ενδέχεται να ξεκινήσει τη διαδικασία αύξησης των επιτοκίων. Η Fed θα ακολουθήσει. Αναμένουμε δύο αυξήσεις τους επόμενους μήνες», ανέφερε.

Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές δεν θα πρέπει να περιμένουν γρήγορη επιστροφή του κόστους δανεισμού στα χαμηλότερα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από το τελευταίο κύμα πληθωριστικών πιέσεων.

«Οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να υπάρχουν και δεν υποχωρούν. Επομένως, θεωρώ εύλογο να αναμένουμε υψηλότερα επιτόκια για το ορατό μέλλον», κατέληξε ο επικεφαλής της UBS.

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