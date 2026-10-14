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Η πρόσφατη άνοδος των χρηματιστηριακών αγορών έχει αφήσει ορισμένες συστηματικές επενδυτικές στρατηγικές τόσο έντονα εκτεθειμένες στις μετοχές, ώστε ακόμη και μια μικρή υποχώρηση θα μπορούσε να τις αναγκάσει να εκποιήσουν μετοχές αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενισχύοντας τυχόν πιθανή πτώση των τιμών.

Aυτές οι στρατηγικές των volatility control funds έχουν πλέον περιορισμένη ικανότητα να αυξήσουν περαιτέρω τα χαρτοφυλάκιά τους σε μετοχές αλλά είναι επίσης όλο και πιο ευάλωτες σε οποιαδήποτε διαταραχή της αγοράς.

«Η έκθεση στον έλεγχο της μεταβλητότητας βρίσκεται στα όρια», δήλωσε ο Στέφανο Πασκάλ, επικεφαλής της έρευνας για τα παράγωγα μετοχών των ΗΠΑ στην Barclays. «Συγκεκριμένα, ακόμη και μια ήπια αύξηση της μεταβλητότητας θα προκαλούσε θεωρητικά μια σημαντική μείωση της έκθεσης, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να επιδεινώσει περαιτέρω τη μεταβλητότητα στην αγορά», προσέθεσε.

Αυτό θα μπορούσε να επιδεινώσει οποιαδήποτε πτώση των τιμών και καταδεικνύει την ευπάθεια των αγορών αυτή τη στιγμή. Η άνοδος, η οποία οφείλεται κυρίως στον τεχνολογικό τομέα, έχει οδηγήσει τους επενδυτές να συγκεντρωθούν στις ίδιες μετοχές, οπότε μια μικρή διαταραχή θα μπορούσε να έχει τεράστια επίδραση.

Με την πραγματοποιημένη μεταβλητότητα του S&P 500 ενός και τριών μηνών να έχει φτάσει σε χαμηλά πολλών μηνών νωρίτερα αυτό το μήνα, δεν θα χρειαστούν πολλά για να ωθήσουν τις διακυμάνσεις της αγοράς υψηλότερα από αυτά τα χαμηλά επίπεδα, ανέφεραν οι αναλυτές.

Στρατηγικές ελέγχου της μεταβλητότητας εφαρμόζονται από διάφορες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εταιρειών και εκδοτών αναλογικών συντάξεων, καθώς και διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων. Δεδομένου ότι αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια γενικά δεν δημοσιοποιούν το ακριβές ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων (AUM) ανά στρατηγική, δεν υπάρχει ένα ενιαίο αξιόπιστο στοιχείο, αλλά εκτιμήσεις από διάφορες τράπεζες τοποθετούν τα περιουσιακά τους στοιχεία μεταξύ 300 δισεκατομμυρίων και 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ενώ η πιθανή κλίμακα των πωλήσεων είναι σχετικά μικρή σε σύγκριση με την αξία των 66 τρισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο του S&P 500, οι πωλήσεις από τέτοια κεφάλαια συχνά τείνουν να επιδεινώνουν τη μεταβλητότητα πολύ περισσότερο από ό,τι θα υποδείκνυε το μέγεθός τους, ανέφεραν αναλυτές.

Όπως αναφέρει το Reuters, τα volatility control funds αντιδρούν διαφορετικά στη μεταβλητότητα, αλλά ο Πασκάλ χρησιμοποιεί ένα τυπικό αμοιβαίο κεφάλαιο με στόχο μεταβλητότητας 10% για να απεικονίσει τη συνάρτηση αντίδρασης: με μια κατανομή σε μετοχές που κυμαίνεται επί του παρόντος γύρω στο 88%, μια περαιτέρω πτώση της μεταβλητότητας που θα ωθούσε την κατανομή αυτή στο 99% θα μπορούσε να απαιτήσει επιπλέον αγορές ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αντίθετα, εφαρμόζοντας το ίδιο μοντέλο συνάρτησης αντίδρασης σε ένα ελαφρώς πτωτικό σενάριο, η κατανομή σε μετοχές του τυπικού αμοιβαίου κεφαλαίου θα μπορούσε να πέσει κάτω από το 40% — μια μεταβολή που θα συνεπαγόταν την πώληση μετοχών αξίας άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. «Πρόκειται για μεγάλη ασυμμετρία», δήλωσε.

Οι κατανομές σε μετοχές για μια άλλη συστηματική στρατηγική ευαίσθητη στη μεταβλητότητα, τα Commodity Trading Advisors (CTA) — αμοιβαία κεφάλαια που ακολουθούν τις τάσεις και προσαρμόζουν την έκθεσή τους με βάση τη δυναμική των τιμών και τη μεταβλητότητα — βρίσκονται επίσης σε ιστορικά υψηλό επίπεδο σύμφωνα με τη Deutsche Bank.

Όπως και με τα volatility control funds, έτσι και αυτά παρουσιάζουν περιορισμένο περιθώριο για αύξηση της έκθεσης σε μετοχές, έχοντας ήδη αποτιμήσει μεγάλο μέρος της πρόσφατης δυναμικής. Τα πιθανά κέρδη για τις μετοχές επισκιάζονται από τις πιθανές απώλειες σε περίπτωση που οι αγορές παρουσιάσουν αδυναμία.

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