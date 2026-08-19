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(Last update 22:15)

Κύμα ανακούφισης διατρέχει τη Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε να παρέμβει δραστικά για να συγκρατήσει τη συνεχή εκτίναξη των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Έτσι, η ανακοίνωση για διπλασιασμό του προγράμματος επαναγοράς μακροπρόθεσμου χρέους λειτούργησε ως καταλύτης, πυροδοτώντας μια ευρεία ανάκαμψη στις μετοχές, τα ομόλογα αλλά και τα εμπορεύματα, βάζοντας προσωρινό «φρένο» στις έντονες ανησυχίες που είχαν καταλάβει την επενδυτική κοινότητα τις τελευταίες ημέρες.

Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,21% και διαπραγματεύεται στις 53.455 μονάδες. Ο S&P 500 σημειώνει κέρδη 0,33% στις 7.716 μονάδες και ο Nasdaq κινείται ανοδικά σε ποσοστό 0,24% και τις 26.351 μονάδες.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ενισχύει τη στήριξη ρευστότητας στην αγορά, αυξάνοντας το ανώτατο όριο των επιχειρήσεων επαναγοράς τίτλων από τα 2 δισ. δολάρια σε τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια. Η παρέμβαση επικεντρώνεται στο πιο ευαίσθητο κομμάτι της «καμπύλης», δηλαδή στους τίτλους διάρκειας από 10 έως 20 έτη, καθώς και από 20 έως 30 έτη. Στις κατηγορίες αυτές είχε καταγραφεί μια άτυπη «απεργία αγοραστών» από τα τέλη Ιουνίου, οδηγώντας το κόστος δανεισμού σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η αντίδραση των αγορών ήταν άμεση. Στη δευτερογενή αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού 30ετούς τίτλου —η οποία την προηγούμενη ημέρα είχε σπάσει ρεκόρ 19 ετών ξεπερνώντας το 5,33%— σημείωσε υποχώρηση κατά περίπου 9 μονάδες βάσης, στο 5,196%. Αντίστοιχα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς υποχώρησε κατά 6 μονάδες βάσης, στο 4,647%. Η αποκλιμάκωση μετέδωσε το θετικό κλίμα και στη Wall Street.

Η κίνηση της αμερικανικής κυβέρνησης ερμηνεύεται από τους αναλυτές ως ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον προτίθεται να παρέμβει αποφασιστικά για τη συγκράτηση του κόστους δανεισμού, το οποίο αποτελεί κεντρικό πυλώνα της οικονομικής ατζέντας του Ντόναλντ Τραμπ. Τις προηγούμενες ημέρες, το διεθνές επενδυτικό περιβάλλον είχε επιβαρυνθεί σημαντικά από τους φόβους για επίμονο πληθωρισμό, τα διογκούμενα κρατικά χρέη και τον τεράστιο όγκο δανεισμού που απαιτείται για τη χρηματοδότηση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Οι ανησυχίες αυτές δεν περιορίστηκαν στις ΗΠΑ, καθώς η απόδοση του 10ετούς ομολόγου στην Ιαπωνία άγγιξε υψηλό τριών δεκαετιών, ενώ τα 30ετή ομόλογα στη Γαλλία και τη Γερμανία βρέθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008 και το 2011, αντίστοιχα.

Πέρα από τις εξελίξεις στο μέτωπο των επιτοκίων, το θετικό κλίμα στις αγορές ενισχύθηκε από εντυπωσιακές επιχειρηματικές ειδήσεις στον κλάδο της βιοτεχνολογίας. Η μετοχή της Moderna πραγματοποιεί θεαματικό άλμα, που ξεπερνά το 140%, αφότου τα ενδιάμεσα αποτελέσματα των δοκιμών τελευταίου σταδίου για το εξατομικευμένο εμβόλιο κατά του καρκίνου, σε συνεργασία με τη Merck, πέτυχαν τους πρωτεύοντες στόχους τους. Η μετοχή της Merck κατέγραψε επίσης κέρδη άνω του 6%, προσφέροντας ισχυρή στήριξη στον Dow Jones.

Στον τεχνολογικό τομέα, η Marvell Technology σημειώνει άνοδο άνω του 12%, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας με τη Google σχετικά με τις μονάδες επεξεργασίας Tensor (TPU) και την έκδοση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (warrants) αξίας περίπου 12,18 δισ. δολαρίων. Στον κλάδο του λιανεμπορίου, τα αποτελέσματα ήταν μεικτά. Η Target σημειώνει μικρή άνοδο 0,5% αναθεωρώντας θετικά τις ετήσιες προβλέψεις της, ενώ η Lowe’s υποχωρεί κατά 2,3% λόγω της συγκρατημένης καταναλωτικής δαπάνης.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, οι επενδυτές παρέμειναν ιδιαίτερα προσεκτικοί λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των πρακτικών από την τελευταία συνεδρίαση της Fed. Τα πρακτικά έδειξαν πως οι αξιωματούχοι του συμβουλίου υποστήριξαν ότι τα επιτόκια θα πρέπει να αυξηθούν, εφόσον δεν καταγραφεί μεγαλύτερη πρόοδος στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, ο οποίος βρίσκεται σταθερά πολύ πάνω από το όριο ασφαλείας του 2%.

Το τελευταίο σίγουρα θα είναι δύσκολο, αν οι πετρελαϊκές τιμές παραμείνουν στα ύψη, μετά και την αναζωπύρωση του ανοδικού ράλι με φόντο την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η προθεσμιακή τιμή του Brent κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών εβδομάδων, πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ και ο χρυσός καταγράφει άνοδο κοντά στο 3%.

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