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Οι ευρωπαϊκές τράπεζες και οι υπόλοιπες εταιρείες του χρηματοπιστωτικού κλάδου αναμένεται να μοιράσουν φέτος στους μετόχους τους το ποσό-ρεκόρ των 228 δισ. ευρώ (264,7 δισ. δολάρια), σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence.

Οι συνολικές διανομές προς τους μετόχους (που μπορεί να περιλαμβάνουν από μερίσματα μέχρι επαναγορές μετοχών) εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένες κατά 13% σε σύγκριση με πέρυσι, με τις τράπεζες να αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στην αύξηση της κερδοφορίας κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, όπως αναφέρουν σε έκθεσή τους οι αναλυτές του Bloomberg Intelligence.

HSBC Holdings Plc, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Banco Santander SA, Allianz SE και Intesa Sanpaolo SpA αντιστοιχούν από κοινού σε περίπου 54 δισ. ευρώ από το συνολικό ποσό που προβλέπεται να επιστραφεί στους μετόχους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Bloomberg Intelligence.

Πολλές ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές εταιρείες έχουν πλέον καταφέρει να καλύψουν μεγάλο μέρος της απόστασης που τις χώριζε από τους αμερικανικούς ανταγωνιστές τους ως προς την κερδοφορία. Ωστόσο, η σχεδόν στάσιμη πορεία των εσόδων από το 2020 και μετά εξακολουθεί να αποτελεί την «αχίλλειο πτέρνα» του κλάδου όσον αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης, επισημαίνουν οι αναλυτές.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα αποτελέσει τον μεγαλύτερο συντελεστή αύξησης των κερδών στον δείκτη MSCI Europe τόσο φέτος όσο και το επόμενο έτος.

Τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες αναμένεται παράλληλα να επωφεληθούν από το περιβάλλον των υψηλότερων επιτοκίων, αλλά και από τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας μέσω της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence.

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