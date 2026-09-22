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Τα χθεσινά του υψηλά κράτησε, αλλά και διεύρυνε ο Nasdaq στη συνεδρίαση της Τρίτης, παρά το γεγονός ότι το κλίμα στη Wall Street ήταν σαφώς πιο συγκρατημένο, κρατώντας καθηλωμένους τους έτερους δείκτες, με τους επενδυτές να παρακολουθούν επιφυλακτικά τις εξελίξεις γύρω από τις νέες διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν και την αποκατάσταση των ενεργειακών ροών στα Στενά του Ορμούζ.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,36% στις 51.863 μονάδες και ο S&P 500 σημείωσε ανεπαίσθητη κάμψη έξι μονάδων (0%) στις 7.764 μονάδες. Στον αντίποδα ο Nasdaq «έπιασε» νέο ταβάνι στις 27.244 μονάδες αυξημένος κατά 0,45%.

Οι κινήσεις αυτές ήρθαν μετά το ισχυρό ράλι της προηγούμενης συνεδρίασης, όταν οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν την καλύτερη επίδοσή τους από τον Αύγουστο, με βασικό μοχλό τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Στις αγορές ομολόγων, οι αποδόσεις κινήθηκαν πτωτικά με το 10ετές να πέφτει στο 4,959% και το 30ετές στο 5,294%.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δεδομένου ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιρανό πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σε πρώτη φάση τέτοιο ραντεβού δεν έγινε, όμως επιβεβαιώθηκε ότι Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν τρίωρη συνάντηση στη Νέα Υόρκη, την οποία ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε “πολύ καλή” και “πολύ παραγωγική”.

Πάντως, ο Τραμπ στην ομιλία του δήλωσε βέβαιος ότι οι δύο χώρες θα φτάσουν σε συμφωνία, αν και υποστήριξε ότι το βλέπει εφικτό μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, μια εκτίμηση που απογοήτευσε μέρος της αγοράς.

Την ίδια ώρα οι ροές πετρελαίου συνεχίζονται με καλύτερο ρυθμό δεδομένου πως το Ριάντ ανακοίνωσε νωρίτερα πως επαναλειτουργεί ο αγωγός Ανατολής-Δύσης μετά την ταχεία αποκατάσταση των ζημιών που είχε υποστεί.

Η εξέλιξη αυτή είχε άμεσα θετικό αντίκτυπο στις πετρελαϊκές τιμές με το Brent να πέφτει έως και κάτω από τα 98 δολάρια το βαρέλι και το αμερικάνικο WTI να κινείται λίγο πάνω από τα 95 δολάρια.

«Η προσοχή σήμερα θα παραμείνει στη γεωπολιτική και, εάν υπάρξει οποιαδήποτε επιβεβαίωση προόδου προς μια εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αναμένουμε περαιτέρω πτώση του πετρελαίου και των αποδόσεων και άνοδο των μετοχών», σχολίασε ο Τομ Έσεϊ της The Sevens Report.

Η αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη τη Fed, όπου η συζήτηση έχει ήδη στραφεί στην πιθανότητα το συμβούλιο να προχωρήσει και σε δεύτερη αύξηση επιτοκίων μέσα στη χρονιά, όπως υποδήλωσε το dot plot του συμβουλίου.

Σε δηλώσεις του, ο επικεφαλής της Fed του Ρίτσμοντ, Τομ Μπάρκιν, προειδοποίησε ότι μπορεί να χρειαστεί χρόνος μέχρι να εξασθενήσουν οι πληθωριστικοί κραδασμοί, επισημαίνοντας τον κίνδυνο οι αυξημένες πιέσεις στις τιμές να αποκτήσουν πιο μόνιμο χαρακτήρα.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της Fed της Βοστώνης, Σούζαν Κόλινς, ξεκαθάρισε ότι στήριξε την απόφαση της προηγούμενης εβδομάδας για αύξηση των επιτοκίων, εκτιμώντας ότι είναι μονόδρομος για την προσπάθεια περιορισμού του πληθωρισμού που παραμένει πολύ πάνω από το όριο του 2%.

Οι επενδυτές στρέφουν παράλληλα την προσοχή τους στην επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον. Ο Κινέζος πρόεδρος φτάνει στις ΗΠΑ την Τετάρτη το βράδυ, με τον Τραμπ να τον υποδέχεται προσωπικά στην αεροπορική βάση Άντριους σε μια σπάνια απόκλιση από το αμερικανικό πρωτόκολλο.

Η κρίσιμη μεταξύ τους συνάντηση θα γίνει την Πέμπτη με στόχο των δύο ηγετών να βρουν κοινό έδαφος σε σειρά κρίσιμων ζητημάτων, μεταξύ των οποίων το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη, ο πόλεμος με το Ιράν και το μέλλον της Ταϊβάν.

«Για τις αγορές, το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα συμβεί όταν λήξει τον Νοέμβριο η υφιστάμενη εμπορική εκεχειρία διάρκειας ενός έτους. Παρότι το γενικό κλίμα παραμένει θετικό, συμφωνία ακόμη δεν υπάρχει», ανέφεραν σε σημείωμα τους οι αναλυτές της Deutsche Bank, τονίζοντας ότι η ανανέωση έστω της εμπορικής εκεχειρίας θα λειτουργήσει ενθαρρυντικά για την αγορά.

Σε επίπεδο μετοχών, οι εταιρείες ημιαγωγών συνέχισαν και σήμερα την ανοδική τους πορεία με τον Philadelphia Semiconductor index να συμπληρώνει την έκτη διαδοχική συνεδρίαση κερδών, ήτοι το μεγαλύτερο ανοδικό σερί από τον Απρίλιο, με νέο άλμα ύψους 2%.

Στους μεγάλους κερδισμένους ξεχώρισε επίσης η Viking Therapeutics, με ράλι άνω του 35%, μετά τα θετικά αποτελέσματα μελέτης για το φάρμακο κατά της παχυσαρκίας VK2735, ενώ πάνω από 7% κέρδισε η Shopify, μετά τη συμφωνία συνεργασίας με τη Meta για την ενσωμάτωση του Shop Pay στο περιβάλλον του Muse AI

Στην πλευρά των χαμένων, πιέσεις δέχτηκε η JPMorgan Chase, με πτώση περίπου 3,4%, καθώς ο τραπεζικός κλάδος επηρεάζεται από τις μεταβολές στην καμπύλη αποδόσεων μετά την τελευταία αύξηση επιτοκίων της Fed.

Παράλληλα, η αποκλιμάκωση του πετρελαίου επιβάρυνε τις ενεργειακές μετοχές: η Coterra Energy έπεσε πάνω από 8%, ενώ σημαντικές απώλειες σημείωσαν οι μετοχές των διυλιστηρίων Marathon Petroleum και Valero Energy, καθώς η πτώση των τιμών του αργού περιορίζει τις προσδοκίες για τα περιθώρια και τα κέρδη του κλάδου.

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