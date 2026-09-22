Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η διπλωματική κινητικότητα στη Μέση Ανατολή και οι προσδοκίες για πιθανή αποκλιμάκωση της κρίσης στον Περσικό Κόλπο έδωσαν το σύνθημα για μια θετική μεν, αλλά συγκρατημένη εκκίνηση στη Wall Street. Οι επενδυτές παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις ενδείξεις για πιθανές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό της σύρραξης που έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Στη συνεδρίαση της Τρίτης ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,24% στις 52.175,46 μονάδες και ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,18% στις 7.778,56 μονάδες. Ο Nasdaq σημειώνει κέρδη 0,34% και διαπραγματεύεται στις 27.213,46 μονάδες, ανανεώνοντας το ιστορικό ρεκόρ του.

Το θετικό κλίμα έχει διαμορφωθεί στον απόηχο πληροφοριών που επικαλέστηκαν Ιρανό αξιωματούχο, σύμφωνα με τον οποίο η Τεχεράνη προτίθεται να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ εντός επτά ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα χαλαρώσουν τις πιέσεις και τον ναυτικό αποκλεισμό. Παράλληλα, την αγορά καθησύχασαν και οι αναφορές ότι η Σαουδική Αραβία επανεκκινεί τις επιχειρησιακές λειτουργίες στον κρίσιμο αγωγό Ανατολής-Δύσης. Οι εξελίξεις αυτές πίεσαν προς τα κάτω τις τιμές του αργού πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί γύρω από τα 99 δολάρια το βαρέλι.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει ομιλία, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνάντησης με την ιρανική ηγεσία. Παράλληλα, η προσοχή της αγοράς στρέφεται στη διακυβερνητική συνάντηση κορυφής ΗΠΑ και Κίνας, με τους επενδυτές να ελπίζουν σε διεύρυνση της εμπορικής εκεχειρίας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη.

Η σημερινή συνεδρίαση έρχεται σε συνέχεια της ισχυρής ανόδου την Δευτέρα, κατά την οποία ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, λαμβάνοντας ώθηση από το εντυπωσιακό άλμα 11,3% της Meta Platforms. Η εκρηκτική άνοδος της Meta αποδόθηκε στην ευρεία αποδοχή του νέου εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης Muse, το οποίο συγκέντρωσε περισσότερες λήψεις τις πρώτες 13 ημέρες κυκλοφορίας του από όσες είχε καταγράψει το ChatGPT στο αντίστοιχο διάστημα. Οι μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών κινούνται σταθεροποιητικά, με τις Alphabet, Amazon και Microsoft να σημειώνουν ήπιες μεταβολές, ενώ η Salesforce ηγείται των κερδών μεταξύ των μετοχών του Dow Jones.

Στον αντίποδα, οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών, οι οποίες πρωταγωνίστησαν στο φετινό ράλι της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνουν ελαφρά υποχώρηση. Τόσο η Nvidia όσο και οι αμερικανικοί τίτλοι της TSMC και της SK Hynix καταγράφουν απώλειες, έχοντας επηρεαστεί και από την ανακοίνωση του κινεζικού κολοσσού Alibaba για την παρουσίαση ενός νέου πανίσχυρου επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης που φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί τις αμερικανικές εταιρείες.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη ανακούφιση από την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, οι αξιωματούχοι της Fed παραμένουν ιδιαίτερα προβληματισμένοι. Η ζήτηση για τεχνολογίες αιχμής σε συνδυασμό με τις πετρελαϊκές αναταράξεις διατηρούν τις πληθωριστικές πιέσεις σε υψηλά επίπεδα. Οι πιθανότητες για μια νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο ανέρχονται πλέον στο 53,1%, αμέσως μετά την αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής που αποφασίστηκε τον περασμένο μήνα.

Οι επενδυτές αναμένουν τις τοποθετήσεις σημαντικών στελεχών της κεντρικής τράπεζας, όπως ο Αντιπρόεδρος της Fed, Φίλιπ Τζέφερσον, ο Πρόεδρος της Fed Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς και ο Πρόεδρος της Fed Ρίτσμοντ, Τόμας Μπάρκιν, προκειμένου να ανιχνεύσουν τις προθέσεις της τράπεζας για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων. Τέλος, στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, το Bitcoin έχει υποχωρήσει κατά 1% από τα υψηλά επταμήνου, συμπαρασύροντας σε χαμηλότερα επίπεδα και τις σχετιζόμενες μετοχές, όπως η Strategy και η Coinbase.

Διαβάστε ακόμη

Το ρεύμα καίει νοικοκυριά και επιχειρήσεις πριν μπει ο χειμώνας

Με πιστωτικές και δανεικά πληρώνουν λογαριασμούς 6 στους 10 Ελληνες

Διπλά τέλη κυκλοφορίας: Ερχονται αναδρομικά ειδοποιητήρια στους «ξεχασιάρηδες»

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ