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Η «εκτόξευση» των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σε διαδοχικά υψηλά επίπεδα ενισχύει την εκτίμηση στη Wall Street ότι δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη διόρθωση στην αγορά ομολόγων, αλλά για μια βαθύτερη αλλαγή καθεστώτος στις αγορές.

Μια σειρά παραγόντων έχουν συνδυαστεί για να ωθήσουν το κόστος δανεισμού των ΗΠΑ σε υψηλότερα επίπεδα: από το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και την έκρηξη επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, έως τα διευρυνόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα και το αμερικανικό χρέος που έχει πλέον ξεπεράσει τα 40 τρισ. δολάρια.

Όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα περιβάλλον όπου η Federal Reserve επιμένει στη μάχη κατά του πληθωρισμού, ο οποίος παραμένει για χρόνια πάνω από τον στόχο του 2%.

«Βρισκόμαστε σε ένα νέο καθεστώς», δήλωσε ο Σάμιουελ Μαρτίνεζ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Vanguard, τονίζοντας ότι η επιμονή των κεντρικών τραπεζών στον περιορισμό του πληθωρισμού οδηγεί τις αγορές να προεξοφλούν νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Τα ομόλογα στέλνουν νέο μήνυμα στις αγορές

Οι πιέσεις εντάθηκαν αυτή την εβδομάδα, καθώς η νέα άνοδος των ενεργειακών τιμών και τα ισχυρά στοιχεία για την αμερικανική οικονομία έδωσαν στη Fed περισσότερα επιχειρήματα για τη διατήρηση ή ακόμη και την ενίσχυση της περιοριστικής πολιτικής.

Πλέον, σχεδόν όλες οι βασικές αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών τίτλων κινούνται γύρω ή πάνω από το 5%, με την απόδοση του 5ετούς Treasury να ξεπερνά το συγκεκριμένο επίπεδο για πρώτη φορά από το 2007.

Η άνοδος των αποδόσεων έχει άμεσες επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία, καθώς τα αμερικανικά ομόλογα λειτουργούν ως σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο κόστος χρήματος. Υψηλότερα επιτόκια επιβαρύνουν νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο επιβράδυνσης της ανάπτυξης και πιέζοντας τις μετοχές.

Η νέα πραγματικότητα σηματοδοτεί το τέλος της εποχής των εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων που κυριάρχησε μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και την πανδημία.

«Τα προηγούμενα χρόνια ήταν η εξαίρεση», ανέφερε ο Βίνσεντ Ράινχαρτ, επικεφαλής οικονομολόγος και μακροοικονομικός στρατηγικός της BNY Mellon, ο οποίος είχε επί χρόνια θητεύσει στη Fed.

Παγκόσμια πίεση στις αγορές χρέους

Η αλλαγή σκηνικού δεν αφορά μόνο τις ΗΠΑ. Μεγάλες οικονομίες αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, οι ενεργειακές αναταράξεις και τα υψηλά επίπεδα κρατικού δανεισμού πιέζουν τις αγορές ομολόγων.

Στην Ιαπωνία, οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων αυξήθηκαν σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από το 1996, ενώ οι παγκόσμιες αποδόσεις κρατικού χρέους βρίσκονται πλέον κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Global Aggregate Treasuries, η μέση απόδοση των κρατικών ομολόγων παγκοσμίως διαμορφώνεται λίγο κάτω από το 4%, ενώ στην αγορά των αμερικανικών Treasuries, συνολικού ύψους περίπου 32 τρισ. δολαρίων, η μέση απόδοση ανέρχεται στο 5,05%.

Πολιτικός πονοκέφαλος για τον Τραμπ

Η άνοδος των αποδόσεων αποτελεί σημαντικό πρόβλημα και για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει επανειλημμένα πιέσει για χαμηλότερο κόστος δανεισμού προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οι προσπάθειες του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να περιορίσει τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις μέσω επαναγορών κρατικών τίτλων δεν φαίνεται να έχουν μέχρι στιγμής σημαντικό αποτέλεσμα, ενώ ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι ενδέχεται να ενισχύουν τη μεταβλητότητα.

Με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να πλησιάζουν, το κόστος δανεισμού εξελίσσεται σε πολιτικό ζήτημα. Τα στεγαστικά επιτόκια έχουν ξεπεράσει το 7%, ενώ τα στοιχεία της Fed Νέας Υόρκης δείχνουν αύξηση των καθυστερήσεων σε πιστωτικές κάρτες και δάνεια αυτοκινήτων.

«Αυτό είναι κακό νέο για όσους έχουν χρέος από πιστωτικές κάρτες, δάνεια αυτοκινήτου ή θέλουν να πάρουν στεγαστικό δάνειο», δήλωσε ο Ντάγκλας Χολτς-Έκιν, πρόεδρος του American Action Forum.

Οι αγορές βλέπουν ακόμη υψηλότερες αποδόσεις

Παρά τις ανησυχίες, αρκετοί επενδυτές θεωρούν ότι οι υψηλότερες αποδόσεις αντανακλούν τα θεμελιώδη δεδομένα της αμερικανικής οικονομίας.

Με την ονομαστική ανάπτυξη να ξεπερνά το 6% και το δημοσιονομικό έλλειμμα να κινείται περίπου στο 5,5% του ΑΕΠ, υποστηρίζουν ότι το κόστος δανεισμού βρίσκεται σε επίπεδα που δικαιολογούνται από τις συνθήκες.

Σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ 173 επενδυτών, περισσότεροι από τους μισούς εκτίμησαν ότι η απόδοση του 30ετούς Treasury μπορεί να φτάσει το 6% πριν από το τέλος του έτους, επίπεδο που έχει να εμφανιστεί από την περίοδο μετά την έκρηξη της «φούσκας» των dot-com.

Για τους αποταμιευτές και τους επενδυτές, πάντως, οι αποδόσεις γύρω στο 5% δημιουργούν και ευκαιρίες.

«Θα προτιμούσα κάθε ημέρα το σημερινό περιβάλλον αποδόσεων από την περίοδο μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση με τα μηδενικά επιτόκια», δήλωσε ο Μάικλ Χανς, επικεφαλής επενδύσεων της Citizens Wealth.

Η Fed κρατά ανοικτό τον δρόμο νέων αυξήσεων

Ο Σκοτ Μπέσεντ υποστηρίζει ότι η άνοδος των αποδόσεων οφείλεται κυρίως στις αυξημένες τιμές ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν και ότι η αποκλιμάκωση της κρίσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση των τιμών.

Ωστόσο, επενδυτές υποστηρίζουν ότι η ενεργειακή κρίση αποτελεί μόνο έναν από τους πολλούς κινδύνους και ότι οι αγορές απαιτούν μεγαλύτερη αποζημίωση για την αβεβαιότητα γύρω από την πορεία της Fed.

Μετά την πρώτη αύξηση επιτοκίων εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια, τα μηνύματα από την κεντρική τράπεζα παραμένουν αυστηρά. Οι αγορές swaps προεξοφλούν πλέον τρεις αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μέσα στους επόμενους 12 μήνες, με πιθανότητα και τέταρτης κίνησης.

Εάν επιβεβαιωθεί το σενάριο αυτό, το βασικό επιτόκιο της Fed θα κινηθεί στην περιοχή 4,75%-5%.

Όπως δήλωσε ο Τζακ ΜακΙντάιρ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Brandywine Global Investment Management: «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι τα επιτόκια θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν μέχρι να σπάσει κάτι».

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