Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Για μια αρχική δημόσια προσφορά ιστορικών διαστάσεων προετοιμάζεται η Anthropic, καθώς η εταιρεία πίσω από το Claude εκτιμά ότι μπορεί να αντλήσει ποσό αντίστοιχο ή ακόμη μεγαλύτερο από εκείνο της SpaceX, αξιοποιώντας την τεράστια επενδυτική ζήτηση που εξακολουθεί να τροφοδοτεί η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση των σχεδιασμών, η Anthropic επεξεργάζεται τα οικονομικά δεδομένα ενόψει της πιθανής δημόσιας κατάθεσης των εγγράφων για το IPO ακόμη και έως το τέλος του Αυγούστου. Στις πρόσφατες ενημερώσεις επενδυτών υπό τον οικονομικό διευθυντή Κρίσνα Ράο, πάντως, η εταιρεία απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά της σχετικά με την αποτίμηση που θα επιδιώξει.

Ο πήχης βρίσκεται εξαιρετικά ψηλά. Η SpaceX του Έλον Μασκ άντλησε αρχικά 75 δισ. δολάρια στη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, ενώ το συνολικό ποσό αυξήθηκε στα 86,2 δισ. δολάρια μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας διάθεσης επιπλέον μετοχών.

Οι συζητήσεις για την Anthropic συνεχίζονται και τόσο το μέγεθος όσο και οι υπόλοιποι όροι της προσφοράς μπορούν ακόμη να αλλάξουν.

Η AI δημιουργεί έναν νέο γίγαντα της Wall Street

Οι φιλοδοξίες της Anthropic αποτυπώνουν το μέγεθος των κεφαλαίων που έχουν συγκεντρώσει οι κορυφαίες εταιρείες AI και το πόσο γρήγορα αναδιαμορφώνουν το επενδυτικό τοπίο της τεχνολογίας.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε μόλις πριν από πέντε χρόνια, άντλησε τον Μάιο 65 δισ. δολάρια με αποτίμηση 965 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας την OpenAI, η οποία είχε αποτιμηθεί στα 852 δισ. δολάρια τον Μάρτιο.

Η διαφορά είναι εντυπωσιακή αν συνυπολογιστεί η ηλικία της Anthropic, αλλά και το γεγονός ότι το κόστος ανάπτυξης των προηγμένων μοντέλων παραμένει τεράστιο.

Παρότι η εταιρεία εμφάνισε θετικά προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη στο δεύτερο τρίμηνο, το 2025 είχε καταγράψει καθαρές ζημιές σχεδόν 42 δισ. δολαρίων, περίπου πέντε φορές υψηλότερες από τα 8,3 δισ. δολάρια της προηγούμενης χρονιάς.

Από τα $787 εκατ. στα $11,5 δισ. μέσα σε έναν χρόνο

Από την άλλη πλευρά, η ταχύτητα με την οποία αυξάνονται τα έσοδα εξηγεί μεγάλο μέρος του επενδυτικού ενθουσιασμού.

Τα προκαταρκτικά έσοδα της Anthropic στο δεύτερο τρίμηνο ξεπέρασαν τα 11,5 δισ. δολάρια, από μόλις 787 εκατ. δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Παράλληλα, το run rate των εσόδων, δηλαδή η προβολή των εσόδων σε ετήσια βάση με βάση την τρέχουσα πορεία τους, είχε φθάσει τα 65 δισ. δολάρια στα τέλη Ιουλίου.

Η εκρηκτική αυτή ανάπτυξη ενισχύει το αφήγημα με το οποίο η Anthropic θα επιχειρήσει να προσελκύσει τους επενδυτές στη Wall Street: τεράστιες ζημιές και ανάγκες κεφαλαίων σήμερα, αλλά εξίσου εντυπωσιακή αύξηση της ζήτησης.

Το τεράστιο κόστος της κούρσας για την AI

Το βασικό αγκάθι παραμένει το εξαιρετικά υψηλό κόστος ανάπτυξης των frontier AI models. Η εκπαίδευση ολοένα ισχυρότερων συστημάτων απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ, data centers και ενεργειακές υποδομές.

Μόνο σε μία από τις συμφωνίες της για υπολογιστικούς πόρους, η Anthropic έχει συνάψει συμφωνία με τη SpaceX που θα μπορούσε να αξίζει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην επόμενη τριετία.

Παράλληλα, πριν από τη δημόσια κατάθεση των εγγράφων για το IPO, η εταιρεία αναμένεται να ολοκληρώσει τη διεύρυνση της ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής της σε επίπεδο άνω του στόχου των 10 δισ. δολαρίων.

Προβάδισμα έναντι της OpenAI

Η Anthropic φαίνεται πλέον να έχει το προβάδισμα στην κούρσα προς τη Wall Street έναντι της μεγάλης αντιπάλου της. Και οι δύο εταιρείες έχουν καταθέσει εμπιστευτικά έγγραφα για πιθανή εισαγωγή, ωστόσο η OpenAI φέρεται πλέον να εξετάζει IPO το 2027.

Η Anthropic συνεργάζεται για τη δική της εισαγωγή με τις Morgan Stanley, Goldman Sachs και JPMorgan, ενώ ενδέχεται να προστεθούν και άλλες τράπεζες.

Παράλληλα, εξετάζει τη δημιουργία μετοχών με ενισχυμένα δικαιώματα ψήφου, οι οποίες θα επιτρέψουν στον διευθύνοντα σύμβουλο Ντάριο Αμοντέι —που κατέχει περίπου 2%— και στους υπόλοιπους συνιδρυτές να διατηρήσουν μεγαλύτερο έλεγχο μετά την εισαγωγή.

Μια IPO που μπορεί να γράψει ιστορία

Μια δημόσια εγγραφή μεγαλύτερη από εκείνη της SpaceX θα ήταν αρκετή για να μετατρέψει το 2026 στην ισχυρότερη χρονιά όλων των εποχών για την αμερικανική αγορά IPO.

Μέχρι τις 19 Αυγούστου, οι νέες εισαγωγές είχαν ήδη αντλήσει 160,6 δισ. δολάρια, πλησιάζοντας το ιστορικό υψηλό των 195,2 δισ. δολαρίων του 2021.

Η πιθανή είσοδος της Anthropic στη Wall Street θα αποτελέσει έτσι όχι μόνο ένα ορόσημο για την ίδια, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα τεστ μέχρι σήμερα για το πόσο μακριά είναι διατεθειμένοι να φτάσουν οι επενδυτές προκειμένου να αποκτήσουν έκθεση στην έκρηξη της AI.

Διαβάστε επίσης

Το Ελ. Βενιζέλος ανοίγει γέφυρα με τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ και η Alaska Airlines πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη πτήση στην ιστορία της (pics)

Από το 2027 έρχονται οι… Σκανδιναβοί στην Κω – Το project των 80 εκατ. ευρώ από Premia – ΝLTG (pics)

Αθανάσιος Ψαθάς: Το νέο στοίχημα για την ΕΤΒΑ BIΠΕ – Μελέτες για νέο Επιχειρηματικό Πάρκο στην Αττική

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ