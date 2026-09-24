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Οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφώνησαν να παρατείνουν την εμπορική εκεχειρία που διατηρεί χαμηλότερους τους δασμούς και επιτρέπει τη συνέχιση των ροών σπάνιων γαιών, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Fox News, την ώρα που ο Κινέζος Πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, έφτανε στην Ουάσιγκτον για την κρατική του επίσκεψη, ότι η συμφωνία θα παραταθεί έως τις 10 Ιανουαρίου, αντί να λήξει τον Νοέμβριο όπως προβλεπόταν αρχικά.

Η αρχική συμφωνία είχε επιτευχθεί στη συνάντηση Τραμπ-Σι στη Νότια Κορέα τον περασμένο Οκτώβριο και προέβλεπε εμπορική εκεχειρία διάρκειας ενός έτους.

Ο Μπέσεντ υπογράμμισε, ωστόσο, ότι το Πεκίνο θα πρέπει να εκπληρώσει περισσότερες δεσμεύσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να διατηρεί πιέσεις προς την κινεζική πλευρά.

Περιορισμένη παράταση και ανοιχτά μέτωπα

Πριν από τη συνάντηση κορυφής, αρκετοί ανέμεναν ότι η εμπορική εκεχειρία θα παρατεινόταν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ακόμη και για έξι μήνες ή περισσότερο.

Η δίμηνη παράταση, ωστόσο, ερμηνεύεται από ορισμένους αναλυτές ως ένδειξη ότι οι ΗΠΑ δεν θεωρούν επαρκείς τις προσφορές της Κίνας.

«Η κίνηση δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι ικανοποιημένες από τις προτάσεις της Κίνας και θέλουν να διατηρήσουν την πίεση», δήλωσε ο Σκοτ Κένεντι από το αμερικανικό Center for Strategic and International Studies.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Επιμελητηρίου Εμπορίου στην Κίνα, Γενς Έσκελουντ, επισήμανε ότι η απλή παράταση της εκεχειρίας δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων τη δυσκολία στην απόκτηση αδειών εξαγωγής σπάνιων γαιών.

Στο επίκεντρο δασμοί, τεχνητή νοημοσύνη και Ιράν

Ο Σι Τζινπίνγκ, σε ανακοίνωση μετά την άφιξή του, δήλωσε ότι προσδοκά η επίσκεψη να οδηγήσει σε «καρποφόρα αποτελέσματα» για τις δύο πλευρές.

Ο Κινέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, επιδιώκοντας μια σταθερή σχέση όπου ο ανταγωνισμός και οι διαφορές θα μπορούν να αντιμετωπίζονται.

Η ανακοίνωση του Πεκίνου, πάντως, δεν έκανε αναφορά στους δασμούς, στις σπάνιες γαίες ή στην τεχνητή νοημοσύνη.

Κατά την άφιξη του Σι στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα συζητήσει με τον Κινέζο Πρόεδρο και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εκτός από «πολλά άλλα θέματα».

Συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη

Πριν από την άφιξη του Σι στις ΗΠΑ, ο Σκοτ Μπέσεντ είχε συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών, οι δύο πλευρές συζήτησαν τη δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για περιστατικά που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Παρά το γεγονός ότι στελέχη κορυφαίων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών αναμένεται να συμμετάσχουν σε δείπνο κορυφής την Πέμπτη, δεν προβλέπεται παρουσία αντίστοιχων κινεζικών εταιρειών τεχνολογίας.

Τον Σι Τζινπίνγκ συνοδεύουν στην επίσκεψή του ο Τσάι Τσι, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, καθώς και ο κορυφαίος Κινέζος διπλωμάτης Ουάνγκ Γι.

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